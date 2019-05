Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Los productores de soya piden al Gobierno la liberaci贸n total de la exportaci贸n de ese producto, luego de haber sufrido una reducci贸n en sus ingresos de 300 millones de d贸lares por la campa帽a de verano 2018/2019, a causa de la sequ铆a y los bajos precios, declar贸 ayer a P谩gina Siete el titular en ejercicio de la Asociaci贸n Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores. "Hemos tenido una disminuci贸n en nuestros ingresos de 300 millones de d贸lares y con los precios que nos est谩n ofertando las industrias nos ser谩 dif铆cil cumplir nuestras obligaciones. No queremos correr con la misma suerte en la pr贸xima campa帽a; para eso pedimos la liberaci贸n total a las exportaciones de soya y la regulaci贸n del mercado interno de las harinas de soya", manifest贸 Flores. El representante del sector apunt贸 que la situaci贸n de los soyeros 聽se complic贸 por los bajos precios que la industria ofrece y por el sistema que funciona en el pa铆s. Al inicio de la campa帽a, la soya ten铆a un mejor precio en el mercado internacional, sin embargo, Flores denunci贸 que la industria esper贸 a que 茅stos caigan para reci茅n hacer su oferta. De acuerdo con la informaci贸n de Anapo, la reducci贸n de los ingresos se debe principalmente a la sequ铆a que se present贸 durante la campa帽a, que signific贸 una reducci贸n de al menos 500 mil 聽toneladas en la producci贸n. "Hemos sembrado 1.028.000 hect谩reas y apenas hemos logrado levantar 1.900.000 toneladas, esto debido a las condiciones clim谩ticas adversas que hemos atravesado por la sequ铆a que se ha presentado durante esa campa帽a. Por las condiciones clim谩ticas hemos tenido una p茅rdida de unas 500 mil 聽toneladas de soya", mencion贸 Flores. El titular de la Anapo agreg贸 que esta reducci贸n en la producci贸n sumada a los bajos precios ofertados por las agroindustrias locales produjeron la p茅rdida de ingresos que est谩 calculada en al menos 300 millones de d贸lares para los productores. A帽adi贸 que como consecuencia a las cuantiosas p茅rdidas, unos 14.000 productores est谩n en una situaci贸n cr铆tica, que terminar谩 por afectar a toda la cadena productiva, como transporte, proveedores de insumos, financistas y exportadores. No descartan medidas Flores se帽al贸 que en una reuni贸n con los productores del 聽Norte Integrado de Santa Cruz se determin贸 iniciar movilizaciones si es que el Gobierno no aprueba la liberaci贸n plena a la exportaci贸n de soya. "A sugerencia de los agricultores, no descartamos realizar marchas, un tractorazo o bloquear carreteras en el norte y en el este del departamento, donde se encuentra la fuerza productiva. Nuestras movilizaciones no cesar谩n hasta conseguir la liberaci贸n a las exportaciones, esto nos permitir谩 tener m谩s mercado para poder comercializar nuestros granos", se帽al贸 Flores. Para ma帽ana est谩 previsto que la dirigencia de Anapo se re煤na 聽con el ministro de Desarrollo Rural, C茅sar Cocarico. En la cita, los productores presentar谩n sus planteamientos y aguardan recibir una respuesta positiva. El mercado interno demanda 20% de la producci贸n De acuerdo con el gerente general de la Asociaci贸n Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hern谩ndez, el mercado interno tan s贸lo demanda el 20% de la producci贸n de soya, por lo que las restricciones a la exportaci贸n carecen de sentido. "Las restricciones 聽a la exportaci贸n de soya son medidas pol铆ticas. Se nos ha impuesto con el pretexto de que se debe cubrir el mercado interno, que necesita 20% de lo que producimos". Hern谩ndez tambi茅n se帽al贸 a este medio que los productores son v铆ctimas de un "sistema perverso" , en el cual la agroindustria nacional fija los precios seg煤n su conveniencia. "Ellos (la industria) ha esperado que los precios en el mercado internacional bajen y reci茅n nos ofertaron, cosa que al agricultor no le beneficia, Lo que nosotros necesitamos es salir del sistema perverso de precios que maneja la agroindustria y dar a los productores la posibilidad de buscar mejores precios para su grano en el extranjero", explic贸. El gerente de Anapo acot贸 que en otros pa铆ses como Brasil, Paraguay o Argentina, se fijan los precios antes del inicio de la siembra, para que de esta manera, los productores sepan cu谩nto podr谩n ganar al momento de proceder con la cosecha. "Si bien los precios internacionales son bajos ahora, necesitamos tener condiciones normales de comercializaci贸n para el futuro. En el resto de los pa铆ses productores hay un precio al momento del inicio de la cosecha; en el caso de Bolivia no lo hay y eso genera esta situaci贸n desfavorable para los productores", agreg贸 el gerente de la Anapo.