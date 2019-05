Soyeros piden fondo de $us 200 millones para aliviar deudas y reactivar al sector

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear La baja cotizaci贸n del precio de la soya en el mercado global de los commodities y el deprimido valor que las industrias aceiteras ofertan por el grano en el pa铆s, asfixian al eslab贸n primario del complejo oleaginoso -productores- que revela una p茅rdida de $us 280 millones atribuidos a fen贸menos externos e internos. En el contexto del mercado interno, a decir del gerente general de la Asociaci贸n de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hern谩ndez, el sistema 'perverso' en manos de las agroindustrias que acopian el grano con un precio abierto y no cerrado, al inicio de la cosecha, ha puesto a los peque帽os, medianos y grandes cultivadores de soya en una situaci贸n cr铆tica. A su juicio, si los productores hubieran llegado a un acuerdo comercial al inicio de la cosecha, con un precio cerrado, el sector hubiera evitado la p茅rdida de $us 160 millones que dejar谩n de recibir por la baja del precio en el mercado interno. Al inicio de la recolecci贸n de grano, en febrero, la tonelada registraba un valor de $us 300, hoy los productores cobran $us 220. Adem谩s de las p茅rdidas por bajos precios, los productores fueron castigados por la sequ铆a que dej贸 un saldo negativo estimado en $us 125 millones por la merma de producci贸n de al menos 500.000 toneladas de soya correspondiente al ciclo agr铆cola de verano 2018/2019. Seg煤n Hern谩ndez, el sector requiere medidas urgentes para revertir el dif铆cil momento que atraviesan. Entre otras, liberaci贸n total de la exportaci贸n de grano de soya para que el productor tenga opci贸n de negociar un 'precio justo', la aceleraci贸n de los procesos de aprobaci贸n de nuevos eventos biotecnol贸gicos para los cultivos de soya, ma铆z y algod贸n y generar un fondo de reactivaci贸n econ贸mica para aliviar la carga de endeudamiento que tienen los productores con proveedores de insumos y de maquinarias agr铆cola. Estiman unos $us 200 millones para cubrir la mora y piden una programaci贸n de hasta siete a帽os para cumplir con el pago. El gerente de Anapo refiri贸 que el sector est谩 en estado de emergencia y que el viernes habr谩 asamblea general extraordinaria para analizar la situaci贸n del precio de la soya y definir las acciones a seguir para lograr mejores condiciones de producci贸n y precio. Alert贸 el riesgo la siembra de soya del ciclo de invierno que debe empezar el pr贸ximo mes. Ployectan sembrar 300.000 hect谩reas ", dijo. Ellos tambi茅n se quejan Desde la Federaci贸n Sindical 脷nica de Trabajadores Campesinos de las Cuatro Provincias del Norte, su ejecutiva m谩xima Deysi Choque, revel贸 que unas 100.000 toneladas de granos de soya de sus asociados est谩n acopiadas en silos de las industrias sin haber a煤n cerrado precio, situaci贸n que los perjudica porque reciben un valor muy por debajo del costo de producci贸n. En este sentido, afirm贸 que est谩n buscando un acercamiento con la Empresa de Apoyo de Producci贸n de Alimentos (Emapa), para utilizar, a futuro, sus silos y as铆 tener la chance, primero, de cerrar precio con la industria y posteriormente entregar el grano. "La gente acopia directamente en silos de la industria y despu茅s reci茅n cierra el precio. Eso nos est谩 afectando, por eso queremos aunque sea que nos fleten los silos de Emapa", dijo Choque. Asimismo, se帽al贸 que buscar谩n a trav茅s de la Autoridad de Supervisi贸n del Sistema Financiero (ASFI) la reprogramaci贸n de los cr茅ditos con las casas comerciales, toda vez que al tener p茅rdidas en esta gesti贸n no podr谩n cumplir con los pagos. Advirti贸 que de seguir esta situaci贸n se pondr铆a en riesgo la campa帽a agr铆cola de siembra de invierno. Seg煤n dijo, los productores del Norte Integrado se reunir谩n ma帽ana, en Montero, con personeros del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, para debatir la problem谩tica relacionada con acopio de granos, cr茅ditos y contrabando. El presidente de la C谩mara Agropecuaria de Peque帽os Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, manifest贸 que los productores afiliados a su sector ya fueron notificados por las casas comerciales de insumos y maquinaria agr铆cola que a partir del pr贸ximo mes proceder谩n a la cobranza de los productos surtidos hasta la cosecha de grano, situaci贸n que no podr谩n solventar de no cambiar la situaci贸n, que se ha propiciado por los bajos precios y la sequ铆a que merm贸 la producci贸n en verano. "Si los precios de esta campa帽a no mejoran llegaremos a una quiebra por las deudas", sentenci贸. La C谩mara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) explica que Bolivia es un pa铆s peque帽o en t茅rminos de producci贸n que depende de los precios internacionales del mercado. Mirada estatal El gerente de Emapa Santa Cruz, Jorge Guill茅n, se mostr贸 presto a colaborar, a futuro, a los productores, previa evaluaci贸n de cupos, vol煤menes, tiempos y otros aspectos a decidirse en caso de haber di谩logo. "Tenemos una buena relaci贸n con los peque帽os productores. No hemos evaluado esa coyuntura, pero el grano es un alimento esencial en la cadena de avicultores y porcinocultores, entonces podr铆amos llegar a un acuerdo", puntualiz贸. Desde el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario se帽alaron que el precio de compra y venta de la soya es una decisi贸n entre instancias privadas y el valor pagado en el mercado interno est谩 relacionado con el comportamiento de los precios internacionales -Chicago (EEUU) y Rosario (Argentina y Brasil)- los mismos que han experimentado bajas a partir de octubre de 2018. No obstante, señalan que se han establecido mesas técnicas de trabajo a la cabeza del Viceministerio de Comercio Interno, en las que se analizarán alternativas para realizar el acopio de grano mediante la instancia que corresponda. "Se debe realizar el análisis de la normativa vigente y los aspectos técnicos fitosanitarios que faciliten la apertura de mercados externos para la exportación", puntualizaron.