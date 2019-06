Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Los productores de soya de Santa Cruz radicalizaron ayer sus medidas de presi√≥n con un paro c√≠vico, una marcha y el incremento de los puntos de bloqueo, exigiendo que las empresas que compran este grano suban el precio que pagan por tonelada, mientras el Gobierno denunci√≥ que la movilizaci√≥n est√° tomando un perfil pol√≠tico. "El bloqueo de San Juli√°n se est√° distorsionando, porque hay personas entre los dirigentes que promueven el bloqueo como el se√Īor F√©lix Mart√≠nez y el se√Īor (Hugo) Flores, que tienen algunos acuerdos pol√≠ticos con algunos sectores de oposici√≥n, concretamente con el gobernador (de La Paz, F√©lix) Patzi, para garantizar sus candidaturas pol√≠ticas est√°n promoviendo por un inter√©s pol√≠tico particular", denunci√≥ Romero en conferencia de prensa. Los movilizados, que cumplen su noveno d√≠a de protesta, ampliaron los puntos de bloqueo a la comunidad de Las Tunas, en Pail√≥n, afectando el tr√°nsito en la carretera a Brasil. Asimismo, el bloqueo en San Juli√°n, en la carretera Santa Cruz-Beni, se mantiene inalterable por los productores de soya. El ministro Romero asegur√≥ que el Ejecutivo no dejar√° solos a los peque√Īos productores, pero aclar√≥ que no est√° en sus manos regular el precio de la soya. Dijo que se podr√° dialogar si los movilizados levantan los puntos de bloqueos, pedido que fue descartado por los productores de soya. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario