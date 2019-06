Soyeros rechazan pago por retiro del grano y piden mediaciÃ³n de Evo

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Despu茅s de que fracasara las negociaciones entre productores y aceiteras, para definir un 'precio justo' por la soya, los agricultores de la zona este exigieron ayer a las industrias la devoluci贸n de su cosecha, que permanece en sus silos desde hace tres meses. Adem谩s, indicaron que solo pagar谩n entre $us 8 y $us 10, por tonelada, por los servicios de limpieza del grano almacenado, y rechazaron los $us19 exigidos por las factor铆as. Incluso solicitaron la intervenci贸n del presidente, Evo Morales, en el conflicto. Desde el jueves los productores de soya realizan un bloqueo en la carretera que une Santa Cruz con Beni, y que el s谩bado fue declarado indefinido. El sector exige el pago de $us 300 por cada tonelada del denominado 'grano de oro'. En cambio, las aceiteras aseguraron que pagar esa cifra es inviable por los bajos precios del commodity a escala global, y plantean el desembolso de $us 230 a los agricultores. El panorama luce complicado luego de que el viernes los productores de base desconocieran un acuerdo firmado por sus dirigentes. Dicho documento, establec铆a que las industrias negociar铆an, a partir de hoy, de forma individual el pago por su cosecha. Esto fue rechazado por los productores que se mantienen firmes en su postura. No quieren m谩s ministros Para los productores, la 煤nica forma de solucionar el problema es con la mediaci贸n del presidente Evo Morales. Incluso en un voto resolutivo demandaron la renuncia de los ministros de Gobierno y de Desarrollo Rural y Tierras, Carlos Romero y C茅sar Cocarico, que fueron los que actuaron como mediadores del l铆o. Hasta el cierre de edici贸n se busc贸 el descargo del ministro Cocarico, al ser la autoridad de ver los asuntos del sector productivo, pero no contest贸 su tel茅fono. Sin embargo, anteriormente la autoridad expres贸 que el Gobierno no iba a intervenir en este conflicto al ser una disputa entre actores del sector privado. Otro de los pedidos fue que las financieras bajen el inter茅s de los cr茅ditos a los peque帽os y medianos productores por la campa帽a de verano 2018-2019. "No hay levantamiento del bloqueo", "pedimos que baje el gobierno (Evo Morales), ya no queremos ministros", "queremos un pago justo por nuestro producto", fueron las consignas, lanzadas por los productores, que mantienen seis puntos de bloqueo entre los municipios de Cuatro Ca帽adas y San Juli谩n. Hay nuevos compradores Sobre el pago para retirar el grano de las industrias, Gerardo Ojeda, dirigente de los productores de soya de la zona este, indic贸 que es inviable erogar los $us 19 que fue impuesto por las aceiteras. "Es una especie de chantaje, lo costos de servicios est谩n entre $us 8, $us 10 y $us 11", dijo. El dirigente agreg贸 que, al igual, que los productores del Norte Integrado, han contactado con varios intermediarios que est谩n dispuestos a pagar hasta $us 280, en efectivo, por la soya. "Tenemos almacenadas 70.000 toneladas de la filial de Anapo, en las industrias. Vamos a tener que llegar a retirar nuestros granos porque tenemos compradores que nos ofrecen hasta $us 280 por tonelada", asegur贸. Hugo Flores, presidente de la filial de Anapo en San Juli谩n, confirm贸 que hay posibilidades de obtener mejores precios. "Pero, primero debemos resolver c贸mo retirar el grano", dijo. Ayer en una asamblea extraordinaria realizada en San Pedro, los productores de esa regi贸n decidieron apoyar a los agricultores de San Juli谩n, y analizar谩n las medidas de presi贸n que tomar谩n en las pr贸ximas horas. Mientras el conflicto sigue en la ruta a Beni una larga fila de motorizados permanecen varados, a esto se suma el peregrinaje que sufren los viajeros. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario