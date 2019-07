Trabajadores buscan convertir 10 fÃ¡bricas en empresas sociales

Fotografia: Hern√°n Andia / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Los trabajadores de 10 firmas privadas, nueve de La Paz y una de Cochabamba, buscan convertirlas en empresas sociales luego de que sus due√Īos abandonaran las industrias dej√°ndolas con deudas y sueldos devengados, confirm√≥ a Los Tiempos el viceministro de Trabajo y Previsi√≥n Social, H√©ctor Hinojosa. "De las que tenemos noticia es de 10 empresas de car√°cter nacional sobre todo de La Paz y hay una de Cochabamba. Est√°n en proceso, todas son por abandono", se√Īal√≥ la autoridad. El secretario ejecutivo de la Confederaci√≥n Nacional de Trabajadores Fabriles, Vicente Pacocillo, se√Īal√≥ que entre estas 10 empresas est√°n las textileras Punto Blanco, Polar, Ol√≠mpica y Mazal, la Cer√°mica Victoria e Inal Ltda. Helados Panda. La primera empresa en iniciar su conversi√≥n fue Punto Blanco, del municipio de Viacha de La Paz, y la √ļltima es la f√°brica de helados Panda tambi√©n de ese departamento. Actualmente, Punto Blanco, Polar y Cer√°mica Victoria ya operan como empresa social y est√°n a cargo de sus obreros, pero a√ļn esperan el fallo judicial que les permita tener todo la documentaci√≥n al d√≠a. "Todas estas empresas se van a acoger a la Ley 1055 (de Creaci√≥n de Empresas Sociales). ¬ŅQu√© m√°s podemos hacer? Los trabajadores han confiado en sus empleadores y ellos les han descontado para sus aportes, pero ahora no van a poder jubilarse", afirm√≥ Pacocillo. El presidente de la C√°mara Nacional de Industria, Ibo Blazicevic, duda que haya 10 compa√Ī√≠as privadas abandonadas por sus due√Īos. Asegur√≥ que no es f√°cil administrar una empresa porque se necesita "grandes capitales y tecnolog√≠a" para mantener las operaciones. Los factores que identific√≥, para la crisis en algunas industrias, son: la competencia desleal a trav√©s del contrabando, la informalidad, el tipo de cambio fijo y los costos laborales. La Confederaci√≥n de Empresarios Privados observ√≥ la Ley de Empresas Sociales porque ser√≠a atentatoria al derecho a la propiedad privada, entre otros, por ello en enero pasado presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que hasta la fecha no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional.



¿Qué dice la norma? El artículo 54 de la Constitución Política del Estado señala que las "trabajadoras y trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social podrán, de acuerdo a la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales". Este artículo está respaldado por la Ley 1055 que brinda el marco jurídico y es un respaldo para reactivar las compañías abandonadas. Esta norma, promulgada en 2018, otorga a los trabajadores la facultad de asumir la administración y el control total de su empresa. Sin embargo, aún deben concluir con algunos trámites formales que legalice la situación. Pacocillo anunció que este martes se tendrá un ampliado departamental en la ciudad de La Paz donde analizarán la situación de Inal Limitada y de todas aquellas compañías que buscan cambiarse a social.   "Los trabajadores han confiado en sus empleadores y ellos les han descontado para sus aportes. Ahora no pueden jubilarse".   LOS REQUISITOS PARA EMPRESA SOCIAL Los trabajadores que quieran convertir su empresa en social deben seguir los siguientes requisitos: denunciar los incumplimientos laborales (sueldos, beneficios, bonos), declarar el abandono y una carta donde todos los trabajadores manifiesten su voluntad de convertir la compañía en social. El Ministerio de Trabajo y el juez laboral deben tener conocimiento de esta intención para iniciar el proceso.   USUARIOS HACEN CAMPAÑA  EN APOYO A HELADOS PANDA REDACCIÓN CENTRAL Mientras los trabajadores de Inal Limitada Helados Panda se reunieron, el fin de semana, con la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, para analizar la situación de la compañía con miras a convertirla en empresa social, varios usuarios en las redes sociales iniciaron una campaña de apoyo a la fábrica promoviendo la compra de sus productos y así evitar que la empresa se cierre. Varios mensajes, videos y fotos circulan en las redes, sobre todo en Facebook, dando información sobre los puntos de venta de estos helados en Cochabamba y otros departamentos. Entre tanto, la ministra Sifuentes y los trabajadores acordaron que realizarán reuniones tripartitas entre Gobierno, trabajadores y fabriles, según el reporte de Radio Fides, para buscar una solución al conflicto. "El empleador de helados Panda ha desaparecido. Tenemos salarios devengados, varias deudas en las financieras privadas. Esta empresa debe continuar en funcionamiento en manos de los trabajadores", declaró el secretario ejecutivo de la Federación de Fabriles de La Paz, Mario Segundo. Los 98 trabajadores tomaron las instalaciones porque les deben dos meses de sueldo, no les pagaron los aguinaldos, el bono de transporte y deben los aportes a las AFP. El ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Fabriles, Vicente Pacocillo, dijo que los obreros de Panda tienen la capacidad de administrar la compañía.