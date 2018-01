Transporte pesado continuará movilizado en el país

Fotografia: Rolando Villegas / El Deber Agrandar la foto + Twittear La situación de la defraudación fiscal y tributaria mantiene movilizado al transporte pesado del país. Hoy se reúnen en Santa Cruz para definir nuevas estrategias. El ampliado en Cochabamba determinó no transitar en todo el país este martes Marcelo Cruz, ejecutivo de Asociación del Transporte Pesado Internacional (Asociatrin), afirmó que esta semana continuarán las movilizaciones del sector a escala nacional, exigiendo la anulación total del Código de Sistema Penal. El dirigente del transporte explicó que las movilizaciones tienen que ver con las afectaciones que le devienen con la ley de aduanas y el código tributario, y no solo con el artículo 137, ya derogado. "Este Código de Sistema Penal no ha cambiado en nada las resoluciones administrativas o los procesos, no se ha modificado en nada la ley de aduanas y el código tributario. No hay una conjunción de toda la ley para poder respaldar al sector, nosotros tenemos puras obligaciones, pero no tenemos derecho", indicó Cruz. Explicó que este lunes, el comité departamental de movilizaciones, se reunirá y analizarán las siguientes movilizaciones que implementarán en Santa Cruz. Además, el sector aguarda ser convocados por el Gobierno en bloque y no sector por sector. Por su parte el dirigente Óscar Míchel, dijo que desde las 00:00 de este martes ninguna unidad transitará por el país, es decir, que no realizarán el servicio de carga en forma de protesta. "A todos los generadores de carga, les decimos que estaremos en paro indefinido desde el martes", sostuvo, citando el ampliado realizado en Cochabamba. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario