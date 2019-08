Transporte pesado pide demandar a Puerto Arica ante OMC

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Los empresarios del transporte internacional consideran que el Gobierno boliviano debe presentar una demanda ante la Organizaci贸n Mundial del Comercio (OMC) contra la empresa Terminal Portuaria Arica (TPA) que aplicar谩 desde hoy nuevas tarifas, subiendo los costos del comercio internacional. Como se recordar谩, desde el 2 de julio, la Empresa Portuaria Arica (EPA) y el concesionario privado TPA ha enviado cartas a la Administradora de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) invitando al di谩logo para negociar las tarifas, pero no recibi贸 respuesta, seg煤n el gerente Rodrigo Pinto. Para los transportistas se est谩n vulnerando los tratados suscritros. Marcelo Cruz, presidente de la Asociaci贸n del Transporte Pesado Internacional, dijo que si se imponen las tarifas, el directo afectado es el transportista. El dirigente observ贸 que el Gobierno chileno concesionara el puerto Arica a una empresa privada porque considera que el mecanismo vulnera el Tratado de 1904. "Los puertos de Arica y Antofagasta, que fueron cedidos, en ninguna parte (del tratado) dice que deb铆a manejarlos una empresa privada y ahora quieren poner la tarifa que ellos quieren", cuestion贸 Cruz. Consultado sobre el cobro de la ASP-B, cuestionado por la C谩mara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), dijo que efectivamente la ASP-B hace una intermediaci贸n, pero requiere de personal experto en log铆stica y diplomacia para resolver este tipo de diferendos. "No sabemos c贸mo funcionar谩 hoy el sistema y las nuevas tarifas, estamos en incertidumbre", agreg贸. El secretario ejecutivo del transporte pesado, Juan Yujra, se mostr贸 m谩s conciliador. Solicitaron al Gobierno boliviano que negocie con la empresa TPA, porque consideran que no alcanza con decir que est谩n violando los acuerdos bilaterales. Sostuvo que est谩n esperando para ver si habr谩 incremento, y que si ello sucede se van a movilizar. Se consult贸 a ASP-B y a la Canciller铆a cu谩les han sido los avances del tema, pero solo la primera dijo que se pronunciar谩 hoy. Operaciones ser谩n normales Desde la TPA indicaron que los clientes y usuarios deben tener la tranquilidad de que el puerto seguir谩 funcionando con total normalidad, sin afectar la calidad de los servicios ni su continuidad en lo que a TPA respecta. "De hecho, las mejoras operacionales que estamos implementando nos permiten contar con procesos m谩s r谩pidos y eficientes", afirm贸 el gerente general, Diego Bulnes. EL DEBER tuvo acceso a una carta con los reajustes tarifarios y llama la atenci贸n que dos de tres servicios bajar谩n de precio. Bulnes refiri贸 que entre los cambios que implementaron est谩 el despacho directo para cada contenedor de importaci贸n boliviana que arribe al puerto, lo cual permite una salida expedita y con tarifa cero. Mientras Pinto dijo que trabajan para duplicar el movimiento de carga y prev茅n llegar a m谩s de 5,5 millones de toneladas. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario