Tres puertos certificados moverían 10 millones de Tn de carga

La recategorización como puertos internacionales a los puertos Gravetal, Jennefer y Aguirre, ubicados en el Canal Tamengo, permitirá incrementar el movimiento de carga de 1,6 millones a 10 millones de toneladas al año, en el corto plazo y en mejores condiciones logísticas. La categoría de Puerto Internacional logrará que estos puertos, que dan al país una salida soberana al océano Atlántico, estén conectados al mundo del movimiento de carga, ya que cada espacio contará con presencia estatal a través de instituciones como la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y el Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). Actualmente, el movimiento de carga anual a trav√©s de la hidrov√≠a Paraguay-Paran√° es de 36 millones de toneladas, sin embargo, Bolivia solamente aporta con un movimiento de 1,6 millones, pero tiene posibilidades de ampliar su capacidad a 10 millones de toneladas en corto plazo, indic√≥ el gerente general, accionista y miembro del directorio de Nutriol, empresa propietaria de Puerto Jennefer, Jorge Arias. "Toda la carga que viene al oriente tiene un 20 por ciento de menos costo y el mismo porcentaje en menores d√≠as de tr√°nsito", agreg√≥ Arias. Los tres puertos cuentan con v√≠as de acceso mejoradas y conexiones con la carretera internacional que une a Bolivia con Brasil. S√≥lo puerto Jennefer cuenta con 270 barcazas con capacidad de transporte de 28 toneladas cada una. Seg√ļn el presidente de la C√°mara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz de la Sierra (CRDA-SC), Antonio Rocha, los puertos Gravetal, Jeneffer y Aguirre actualmente operan s√≥lo al 20 por ciento de su capacidad instalada. Rocha ponder√≥ los accesos camineros y f√©rreos con los que cuenta cada uno de estos puertos, lo cual facilita el comercio exterior boliviano, a tal punto de superar en un 50 por ciento a os 3,5 millones de toneladas por a√Īo que se mueve por Puerto Arica. En un acto realizado ayer en instalaciones de Puerto Jennefer, el presidente del Estado, Evo Morales, concluy√≥ este proceso de recategorizaci√≥n de los tres puertos y anunci√≥ que la inversi√≥n en Puerto Busch -que tambi√©n est√° ubicado en el Canal Tamengo- est√° siendo analizada con un presupuesto de 250 millones de d√≥lares. Al margen de la certificaci√≥n como Puertos Internacionales, Morales entreg√≥ a los representantes de cada uno de estos puertos una resoluci√≥n administrativa que permite a la Aduana y al Senasag ocupar las instalaciones construidas en el interior de cada puerto, lo cual posibilitar√° acelerar el proceso de nacionalizaci√≥n de mercanc√≠as. Seg√ļn Marlene Ardaya, presidenta de la ANB, aproximadamente en dos semanas iniciar√°n las labores de esta instituci√≥n en el interior de cada puerto. De momento, se prev√© que cada puerto contar√° con cuatro funcionarios aduaneros. Ardaya destac√≥ adem√°s las ventajas de los puertos Gravetal, Jennefer y Aguirre en relaci√≥n a Puerto Arica. Dijo que, al ser puertos soberanos, no existir√°n huelgas ni colapso de carga por limitaciones log√≠sticas, puesto que la Aduana funcionar√° bajo la modalidad 24/7. Ponder√≥ tambi√©n el menor tiempo que tomar√° la nacionalizaci√≥n de mercanc√≠as, que por ahora dura entre dos y tres horas; adem√°s de la generaci√≥n de nuevos empleos en la zona. ¬† VERSIONES "Nuestro sue√Īo ahora es que el Gobierno trabaje para convertir la hidrov√≠a Paraguay-Paran√° en el principal corredor fluvial de integraci√≥n". Reinaldo D√≠az. Presidente del IBCE "Se traducen ya en importantes ahorros para los importadores y exportadores, no s√≥lo en t√©rminos econ√≥micos". Bismarck Rosales. Gerente de puerto Jennefer "Cuando hay una coordinaci√≥n entre el Estado y el sector privado, siempre tenemos resultados importantes". Evo Morales. Presidente de Bolivia ¬† MILENIO: LA ECONOM√ćA DEL PA√ćS SE VA DETERIORANDO Laura Manzaneda La Fundaci√≥n Milenio present√≥ ayer el "Informe de la situaci√≥n actual de la econom√≠a boliviana y sus perspectivas". El documento indica que la econom√≠a del pa√≠s ha demostrado una extrema vulnerabilidad en los √ļltimos a√Īos. Parte de ello se debe a la ca√≠da de los precios internacionales de las materias primas que exportamos. "La econom√≠a es muy dependiente del sector externo, nos hemos vuelto muy dependientes de pocos productos, como es el caso de la miner√≠a y los hidrocarburos, entonces una ca√≠da de precios nos afecta mucho", explic√≥ el consultor de la instituci√≥n Carlos Jemio. Explic√≥ que la deuda externa del pa√≠s es de unos 9 mil millones de d√≥lares. Por lo que recomend√≥ diversificar la econom√≠a y las exportaciones, para no seguir dependiendo de pocos productos. En cambio el consultor Jos√© Luis Evia se√Īal√≥ que tampoco hay inversi√≥n en miner√≠a e hidrocarburos, por lo que en 2017, el PIB creci√≥ en 1,6 por ciento y el de hidrocarburos cay√≥ en un 2,4 por ciento. El informe se√Īala que la balanza de pago pas√≥ de un super√°vit de 1.087 millones de d√≥lares en 2014 a un d√©ficit de 2.376 millones en 2017. En el primer semestre de 2018, el déficit en cuenta corriente alcanzo 435 millones de dólares que fueron menor al del primer semestre de 2017.