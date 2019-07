Trump ataca al euro y agita el miedo a una guerra de divisas global

Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Twittear El presidente de EEUU, Donald Trump, agit贸 el miedo a una ofensiva global con una guerra de divisas. El mandatario ataca al euro y denunci贸 que la moneda europea y otras divisas est谩n devaluadas frente al d贸lar para perjudicar a EEUU. Trump ha vuelto a atizar a la Reserva Federal por mantener un d贸lar fuerte con los tipos de inter茅s altos y su estrategia de reducir el balance de activos. Un art铆culo de Bloomberg sobre el aluvi贸n de turistas que espera Europa en la campa帽a de verano ha desatado la furia de Trump. El presidente de los Estados Unidos ha compartido su reflexi贸n y ha se帽alado que los problemas de sobre capacidad del turismo europeo se debe a un euro manipulado a la baja. "Esto se debe a que el euro y otras monedas est谩n devaluadas contra el d贸lar, lo que pone a Estados Unidos en una gran desventaja". Trump vuelve a agitar el miedo a desencadenar una guerra de divisas, en mitad de la ofensiva comercial contra China en la que est谩 inmersa EEUU. No es nada nueva la queja de Trump sobre lo sobrevalorado que est谩 el d贸lar y lo perjudicial que es para el pa铆s. Pero la amenaza toma forma y cuerpo, teniendo en cuenta que hace un par semanas desde el Departamento de Comercio se estaba estudiando la manera de establecer un r茅gimen de sanciones con aranceles adicionales a los pa铆ses que devaluaran sus monedas. La Administraci贸n Trump estudia medidas para sancionar a socios comerciales El secretario de Comercio, Wilbur Ross, en un comunicado confirm贸 este extremo afirmando que esta medida "es un aviso para los productores extranjeros si perjudican a la industria de EEUU con subsidios monetarios". Mientras el Departamento del Tesoro est谩 monitoreando las oscilaciones de las monedas de sus socios comerciales para detectar posibles manipulaciones y de esta manera establecer aranceles compensatorios a los productos importados de los pa铆ses que presuntamente deval煤an sus monedas. El adi贸s a un d贸lar fuerte para competir en precio con otras econom铆as. La administraci贸n Trump ha se帽alado claramente que los conflictos cambiarios son el pr贸ximo frente en la guerra comercial contra pa铆ses con los que Estados Unidos tiene grandes d茅ficits comerciales. El punto de vista de Trump es un cambio radical a la perspectiva hist贸rica de EEUU que siempre ha apostado por un d贸lar fuerte para que sea la referencia de los mercados financieros y s铆mbolo de estabilidad econ贸mica. Un d贸lar caro implica poder comprador en el exterior y tambi茅n un fuerte atractivo para los inversores extranjeros, a pesar de que reste competitividad a la econom铆a estadounidense. 驴Se est谩 pegando Trump un tiro en el pie? Poco despu茅s de que el presidente de EEUU, Donald Trump, lamentara que la fortaleza del d贸lar estaba reduciendo la ventaja competitiva de los bienes y servicios de su pa铆s, las 煤ltimas amenazas comerciales del Gobierno est谩n allanando el camino para m谩s alzas del billete verde. El d贸lar se ha apreciado frente a una amplia variedad de divisas de mercados emergentes despu茅s de que Trump ordenara a sus funcionarios evaluar un aumento de los aranceles a bienes chinos importados desde el 10% hasta el 25%. Eso tuvo como consecuencia que el yuan chino se debilitara al nivel m谩s bajo (contra el d贸lar) desde mayo de 2017, mien - tras que el rand sudafricano sufri贸 la peor ca铆da. No obstante, la fortaleza del d贸lar es generalizada. El 铆ndice que pondera el tipo de cambio del billete verde con las mayores divisas del mundo se mantiene cerca de m谩ximos de los 煤ltimos doce meses. La debilidad del d贸lar con la que sue帽a Trump no termina de llegar y parece complicado que este escenario se llegue a produ - cir si se siguen intensifican - do las tensiones comercia - les, asegura Jim Caron de Morgan Stanley Investment Management En momentos que crece la preocupaci贸n por las impli - caciones para el crecimiento con EEUU y China enzarza - dos a trav茅s de amenazas comerciales, las monedas de mercados emergentes podr铆an verse perjudicadas, mientras que la condici贸n de refugio del d贸lar atrae los flujos que huyen desde otros territorios, lo que puede terminar apreciando a煤n m谩s al billete verde. "Cuan - do hay preocupaci贸n por el comercio, el d贸lar acumula apuestas porque hay temor a que eso lleve a una mayor desaceleraci贸n mundial", dijo Caron, que colabora en la administraci贸n de US$ 80.000 millones de activos de renta fija. "De hecho, va contra lo que querr铆a Trump, que es mejores t茅rminos de comercio". Caron está reduciendo este año la subponderación del dólar en su cartera para reflejar esa dinámica de refugio, aunque prevé que la moneda retomará el debilitamiento en el próximo año o dos.