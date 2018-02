Agrandar la foto + Twittear La demanda de los inversores por todo lo relacionado con el litio es tan fuerte que un gestor de fondos está evaluando cerrar la entrada de nuevos clientes para su fondo de materiales para baterías. Los activos del Structured Solutions Next Generation Resources Fund, con sede en Luxemburgo, han subido casi un 400% este año en dólares, alcanzando máximos históricos la última semana de enero, según datos compilados por Bloomberg. El fondo, que invierte principalmente en activos relacionados con el litio, tuvo un rendimiento superior al 99% de sus pares en 2017. Bajo este contexto, se encamina a un tercer año consecutivo de subidas de precios después de haber registrado pérdidas desde 2011 hasta 2014. Demasiado crecimiento Structured Solutions Next Generation Resources "está creciendo demasiado", dicen en el fondo. El sector es "bastante pequeño" y el ritmo de crecimiento eclipsa la cantidad de inversiones atractivas disponibles en el mercado. "El sector de los metales seguirá estando muy activo en los próximos años", asegura el director de SSNGR. El litio, que se utiliza para alimentar las baterías destinadas a vehículos eléctricos, ordenadores y teléfonos, es un imán para los inversores que han llevado los precios hasta un máximo récord en octubre. Bank of America Merrill Lynch prevé un déficit de abastecimiento que seguirá sosteniendo los precios. El consumo probablemente crezca más del triple en la próxima década "en todos los sectores de la energía renovable y la movilidad eléctrica", opinan los expertos. La demanda "crecerá más en los próximos años al aumentar la popularidad de los vehículos eléctricos", según un informe de Bank of America. La exuberancia relativa al metal también se ve en los fondos cotizados. En 2017 se acumularon inversores en el Global X Lithium & Battery Tech ETF, haciendo subir los activos un 829%, la segunda tasa de crecimiento más alta entre más de 800 de sus competidores en todas las clases de activos, según datos de Bloomberg Intelligence. No obstante, la cantidad de nuevos proyectos que buscan financiación para desarrollo podría dejar al mercado con un exceso de oferta. Las tenencias de Structured Solutions incluyen a Standard Lithium, con sede en Vancouver, cuya acción casi se cuadruplicó el año pasado, y Nemaska Lithium, que registró una subida del 69% en 2017. Los activos totales de la empresa alcanzaron casi 100 millones de dólares la primera semana de enero de este año, en comparación con alrededor de 20 millones de dólares a finales del 2016. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario