Una mirada al crecimiento del comercio electrónico en Bolivia

Fotografia: Captura de pantalla LOS TIEMPOS Agrandar la foto + Twittear A medida que la tecnología avanza, la transformación empresarial también va creciendo. Así lo demostraron 38 empresas digitales que quedaron entre las calificadas para pugnar por el máximo reconocimiento en el eCommerce Awards Bolivia 2018, que se realizó en Santa Cruz el pasado viernes 6 de julio. Nueve de esas firmas ganaron en sus respectivas categorías. El eCommerce Day premió a Boliviana de Aviación (BoA), líder en la categoría industria turística por su iniciativa de vender los pasajes aéreos mediante su portal web; a la empresa Multicenter de Santa Cruz, por sus ventas al detalle o comercio minorista (Retail); el diario El Deber también se quedó con el primer puesto en la categoría Entretenimiento y Medios; Pagosnet, una plataforma que permite a las empresas gestionar sus ventas y recaudaciones a través de múltiples medios de pago, ganó en Servicios IT y Soluciones; el Banco de Crédito de Bolivia (BCP) ganó por sus servicios financieros y Banca Online (Banca móvil); la empresa Totto, por sus ventas en línea de indumentaria y moda; Connaxis fue premiada como la mejor agencia de marketing online; Tumomo ganó como mejor pyme (empresa pequeña o mediana) en cuanto a volumen de ingresos, valor del patrimonio y número de trabajadores, y Netcomidas, como mejor iniciativa móvil por su aplicación. Sin embargo, no son las únicas empresas que dieron el salto a la era digital en Bolivia. Junto a estas nueve empresas que fueron galardonadas por eCommerce Institute, llegaron hasta instancias finales 37 instituciones dedicadas a actividades económicas, y son: Brújula Turística, Despegar, Livees, Tushop Bolivia, Farmacorp, OLX, Clicket (en dos categorías), Cinemark, Cine Center, Cupónica, Emizor, DHL, Tigo Money, Banego, Banco Mercantil Santa Cruz (Bmsc), Mitsuba, Joyas Andrea, Unni-K, Aria Liquidación, Becreative, Icommkt, Convierte, TuMercadazo, Flores.com.bo, Médicos en Bolivia, Barra30 y Mercado Libre. Esta situación indica que cada vez más y más empresas están buscando actualizarse en la tecnología para dejar el modelo tradicional y pasar a ser empresas digitales y así adaptarse a los nuevos modelos de ventas, promoción y compras, y no arriesgarse a desaparecer del el mercado. "Una buena herramienta" El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, indicó que este tipo de iniciativa es necesaria para que las empresas en el país puedan ampliar su mercado; sin embargo, lamentó que aún existen muchas empresas que no pueden ingresar a familiarizarse con la tecnología por factores como el desconocimiento que existe acerca del tema entre sus empleados. "En materia de comercio, hay que usar todos los medios posibles para poder ampliar la llegada a los clientes y las redes sociales son una buena herramienta. Creo que las empresas más jóvenes son las que han ingresado a trabajar con todo tipo de estrategias, no creo que se haya llegado al 100%", señaló Bellot. DATOS Pasos a seguir para la conversión. Actualización en redes digitales, capacitación para el manejo de plataformas en Internet. Se llega a todas partes. Con las empresas digitales, el mercado se amplía a nivel local, nacional e internacional para llegar a todos los sectores que cuentan con una conexión y la inversión también se reduce. Crecimiento empresarial en ventas. Con la digitalización de las empresas en Bolivia, se augura un crecimiento empresarial a gran escala; caso contrario, estarían condenadas al fracaso. CONNAXIS, LA MEJOR AGENCIA DE MARKETING ONLINE Una de las empresas premiadas en el eCommerce Day en Santa Cruz fue Connaxis, una empresa especializada en informar, orientar y capacitar a las empresas tradicionales para pasar a la digitalización, que compitió por el reconocimiento como mejor Agencia de Marketing Online. "Este reconocimiento lo festejamos como si hubiéramos ganado la final del Mundial, nos los dieron por ser la mejor empresa como agencia de publicidad online. Creo que los 11 años que tenemos de experiencia nos dieron ventaja en eCommerce Day. El año pasado se quedó para una empresa argentina con base en Santa Cruz", señaló Álvaro Guzmán, gerente nacional de Connaxis. En la categoría compitieron también empresas como Becreative de Santa Cruz (Agencia de Marketing Digital); Icommkt, especializada en encuestas para testeo de audiencia y Convierte, entidad que está especializada en la venta electrónica. PRIMER PASO DE ESTE NEGOCIO, GANAR CONFIANZA El proceso para comenzar con el comercio digital parece muy sencillo, pero existe algo que lo hace complicado: "Hacer que el cliente confíe en la tienda digital", debido a la cantidad de estafas por Internet que ocurren a diario en distintas plataformas hacia los usuarios y también para las empresas o tiendas. También se debe considerar el diseño de la estrategia que se está empleando para que dicho proceso sea exitoso. "Puede haber una empresa con años de experiencia, pero si la tienda digital está mal diseñada o la estrategia mal planteada, la gente no comprará", señaló Álvaro Guzmán, gerente nacional de Connaxis. Algunas etapas principales a considerar son: el descubrimiento, que es cuando el usuario tiene el primer contacto con el producto o servicio; el convencimiento, cuando el usuario sigue interactuando para adquirir toda la información, y la decisión, que es la etapa final y se llega a vender/adquirir el producto o servicio. Ventajas del cambio Según Guzmán, existen ventajas en la digitalización de las empresas para mejorar las ventas y los servicios y así tener mayor proximidad con los clientes, para lo cual recomienda capacitación y actualización. En una empresa tradicional, el público es limitado por la población que se encuentra en la zona. En una empresa digital, se amplia el alcance a nivel internacional. "EL CRECIMIENTO ES ABSOLUTO EN BOLIVIA" El cofundador del portal www.tumercadazo.com, Mariano Cabrera, considera que "Bolivia siempre estuvo preparado para este tipo de transacciones" y que sólo falta que se genere mayor confianza entre las empresas y los usuarios. "El boliviano siempre estuvo preparado para las compras online (en línea). La recepción es buena, tenemos un crecimiento del 10 por ciento mensual; lo que faltaba es que las empresas se den cuenta que la gente quería comprar en línea", señaló el empresario. Cabrera indica que existen 10 desafíos para el comercio en línea en Bolivia: democratizar el comercio, importar productos de manera legal, ganar el respeto y la confianza de la gente, tener una logística a nivel nacional, contar con varias formas de pago, llegar al grupo ideal de compradores, educar a las tiendas y empresas, actualizar constantemente la página, tener buen foco de atención y trabajar bajo las reglas formales de negocio. NUEVA TENDENCIA CRECIÓ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Esta nueva tendencia, el comercio electrónico y la digitalización de las empresas creció mucho en los últimos años, debido a la masificación de aparatos tecnológicos que existen no sólo en Bolivia sino en el mundo entero, detallaron los expertos consultados al respecto, señalando las facilidades con que ahora se puede hacer las compras. Sin embargo -y pese a que muchos bancos ya comenzaron a incluir este servicio a sus clientes- las transacciones de la compras aún no realizan mediante las tarjetas de débito, como sería lo ideal para facilidad de las partes interesadas. Esto debido a la desconfianza de los clientes. "Aún existe el desconocimiento en una parte de la población de cómo se debe usar una tarjeta de débito en nuestro medio, pero esto está creciendo", apuntó Álvaro Guzmán, gerente nacional de Connaxis. Según los expertos, las plataformas más usadas para este fin son Facebook y WhatsApp, pero el método de transacción sigue dependiendo de un tercer movimiento que no siempre está enlazado a las redes. En algunos casos, para las transacciones, los clientes realizan trasferencias, a través de la aplicación Tigo money, un porcentaje antes del envió (50 por ciento) y el saldo una vez recibida la compra, o en otros prefieren coordinar una reunión entre las partes para realizar el intercambio y así quedan conformes en la compra-venta. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario