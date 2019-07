UrbanizaciÃ³n intensiva, el efecto colateral de las megarrepresas

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear La urbanizaci贸n intensiva, el crecimiento desmesurado y sin planeamiento de las poblaciones cercanas a las megarrepresas en Brasil es uno de los efectos colaterales de la construcci贸n de estos proyectos monumentales en la regi贸n, de acuerdo con el an谩lisis del investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) 聽Carlos Revilla. El investigador, en el foro "La Amazonia en el marco de la integraci贸n energ茅tica regional. Situaci贸n y perspectivas: una mirada desde Brasil y Bolivia", se帽al贸 que la construcci贸n de grandes represas, adem谩s de su impacto ambiental y sociecon贸mico en las zonas en las que se sit煤an los proyectos, tiene un efecto en la vida de los poblados cercanos, ya que provoca movimientos poblacionales importantes en periodos de tiempo que son relativamente cortos. Revilla apunt贸 que en el caso de la construcci贸n de las hidroel茅ctricas de Santo Antonio y Jirau, en el estado de Rondonia, en Brasil, se movilizaron al menos 40.000 trabajadores; 20.000 en el caso de Santo Antonio, y 18.000 para Jirau, adem谩s de otros miles de empleados indirectos. "El grave problema aqu铆 es d贸nde poner a toda esa gente 聽que necesita alimentaci贸n, vivienda, alcohol, muchos de ellos drogas y muchos de ellos han logrado que esos espacios adonde van se conviertan en espacios de prostituci贸n. En el caso de Bolivia y del proyecto Chepete, 驴d贸nde pondr铆amos a toda esa gente? 驴En Rurrenabaque, en San Buenaventura, d贸nde?", expres贸. De acuerdo con datos del investigador, el caso m谩s emblem谩tico es el del municipio de Jaci Paran谩, distante a 30 kil贸metros de la represa de Jirau 聽y a 120 kil贸metros de Porto Velho, la capital del estado de Rondonia. "Esta poblaci贸n pas贸 de tener 4.000 habitantes a 16.000 habitantes en cuatro a帽os, en el tiempo en que se constru铆a la represa, esto sin contar con las condiciones necesarias de salud, saneamiento y agua, entre otros servicios", explic贸 el experto. Asimismo, Revilla indic贸 que durante la construcci贸n de la obra, en el municipio se establecieron al menos 70 casas de prostituci贸n y hubo un incremento significativo en la inseguridad y los hechos de violencia. "Todo esto sin que el Estado pueda dar una respuesta adecuada y con la falta de acci贸n de las empresas constructoras, que no se hacen responsables por los efectos colaterales de la construcci贸n de las obras", agreg贸 el investigador del Cedla. En el caso de Porto Velho, de acuerdo con datos del Gobierno brasile帽o, la poblaci贸n creci贸 de 398 mil habitantes en 2000 a casi 623 mil en 2017, experimentando un crecimiento poblacional urbano del 43%, mientras que el rural se redujo en 42%. Este crecimiento estuvo acompa帽ado de un incremento en los homicidios dolosos del 44% entre 2008 y 2010; del 10% en los casos de violencia y abuso sexual a menores de edad; un aumento del 208% en la tasa de violaciones entre 2007 y 2010, as铆 como un cambio en los patrones de consumo y la reducci贸n de ingresos en muchos de los casos. "Adem谩s de esto, la construcci贸n de las represas gener贸 el movimiento de al menos 9.000 familias que tuvieron que cambiar sus estilos de vida y terminaron asent谩ndose en las periferias de las ciudades, sufriendo un deterioro en sus ingresos y teniendo que ocupar vacantes en empleos precarios como recicladores de basura, entre otros. 聽 Proyecto Chepete a煤n no tiene compradores para su energ铆a El docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andr茅s (UMSA) 聽R贸ger Cortez 聽se帽al贸 que la energ铆a que generar谩 el proyecto hidroel茅ctrico Chepete no tiene compradores, ya que la electricidad generada es demasiado cara para competir con la producci贸n de otras fuentes. "El Gobierno dice que los estudios de factibilidad estiman el costo de la represa en 聽7.000 聽millones de d贸lares y con pago de intereses se van a convertir f谩cilmente en 12.000 millones de d贸lares, por lo que el costo unitario de producci贸n de energ铆a que ellos calculan en 聽71 d贸lares por megavatio va a subir hasta cerca de los 80 d贸lares, y Brasil, que puede producir bastante por debajo de eso, va a preferir usar eso (su producci贸n)", manifest贸. Otro de los escenarios planteados por el investigador es que el Estado termine por subsidiar la energ铆a producida por su megarrepresa y la comercialice a un precio menor que su costo de producci贸n. "Entonces, en vez de los beneficios prometidos por el Gobierno, tendr铆amos una deuda enorme que podr铆a duplicar o hasta triplicar 聽la deuda externa del pa铆s, adem谩s de la devastaci贸n natural 聽y dependencia econ贸mica y pol铆tica cada vez mas grande", se帽al贸 el experto de la UMSA. 聽 En encuentro regional se evalu贸 los impactos En el encuentro regional de afectadas y afectados por las represas en la Amazonia, llevado a cabo en Guayaramer铆n del 12 al 14 de julio, se evalu贸 los distintos impactos que genera la construcci贸n de represas en las tierras bajas del continente. De acuerdo con las conclusiones del encuentro, los impactos son variados y se pueden clasificar en medioambientales, socio-culturales y econ贸micos, entre otros no menos importantes. En el caso de los impactos medioambientales, los participantes del encuentro indicaron que las inundaciones generadas por los embalses generar谩n un aumento en las enfermedades por la putrefacci贸n de la biomasa inundada, adem谩s de la contaminaci贸n y la reducci贸n de ox铆geno en diferentes zonas. "Adem谩s, se generar谩 una desestabilizaci贸n geol贸gica por las presiones de la masa de agua; sumado a esto, el comportamiento de los animales se ver谩 afectado, con el riesgo de que 茅stos sean empujados a las 谩reas urbanas en busca de alimento, entre otros efectos", se帽ala el documento. En el caso de los impactos socio-culturales, las conclusiones del evento indican que el principal efecto ser谩 la migraci贸n de las familias desplazadas de las 谩reas inundadas, las cuales tendr谩n que establecerse en lugares m谩s altos o ciudades cercanas. "Por la dinámica de esta migración y la presencia de grupos y actores sociales externos a estas comunidades, es posible que muchos de los nuevos migrantes caigan en el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución, así como la desintegración de las familias", advirtieron.