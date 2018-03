Wall Street despide la peor semana desde enero de 2016

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Wall Street trató este viernes de salir como pudo de la zona de corrección. Pero en el actual clima de tensión puede más la incertidumbre que genera la agresiva política comercial del presidente Donald Trump y cómo va a responder China. El Dow Jones estuvo ligeramente en positivo en el arranque de la jornada. Pero después volvió a acusar la volatilidad y perdió un 1,8% al final de la sesión. Cerró así la peor semana desde enero de 2016, al dejarse un 5,7%. El vuelco en el parqué neoyorquino se produjo cuando el embajador chino en Washington sugirió que su país estaría dispuesto a plantearse las compras de deuda pública estadounidense. Eso llevaría la confrontación a otro nivel, porque China controla cerca del 20% de los activos del Tesoro de EE UU en manos extranjeras. Es su principal acreedor desde la crisis financiera, con casi 1,2 billones de dólares en activos. Como dicen los técnicos, el mercado es muy vulnerable a las sorpresas. El Dow Jones se movía en una línea muy fina en los 24.000 puntos, que perdió al cierre y está ahora a niveles de noviembre de 2017, por debajo del primer gran bache en febrero. El S&P 500 se dejó un 5,9% en la semana y el Nasdaq un 6,5%. Por si no fuera suficiente, Trump amenazó por la mañana con vetar la partida de gasto aprobada por el Congreso, necesaria para financiar las actividades del gobierno. Con los tambores de una guerra comercial sonando cada vez más fuerte a escala global, este viernes el Nikkei japonés perdió un 4,5% de su valor. La jornada del jueves habían sido los estadounidenses Dow Jones y el Nasdaq los que cedieron terreno con fuerza, un 3% y un 2,4%, respectivamente. Poco después, cuando se ha abierto el mercado en Europa también han bajado los índices selectivos del continente europeo. El Ibex español ha cerrado la jornada dejándose en torno al 0,99%, tras caer un 1,5% a las pocas horas de la apertura. Sin embargo, no ha sido de los que más se ha dejado. Mientras que el FTSE inglés solo ha caído el 0,44%, otros como el Dax alemán (-1,77%) y el CAC francés (-1,39%) han cerrado la jornada con bajadas más acusadas. Y eso ha influido en el retroceso del paneuropeo EuroStoxx 50, que se ha dejado un 1,5%. Estos movimientos bruscos pueden llevar a una pérdida de confianza de los inversores, si no ven una oportunidad para comprar, lo que puede intensificar la corrección. Por su parte, el anuncio está teniendo menos impacto en el mercado de divisas. El dólar cede poco terreno frente al euro, un 0,05%, y se cambia a 0,819 euros. En cambio, frente a otra moneda como la libra gana peso y se revaloriza en un 0,15%, hasta pagarse cada dólar a 0,709 libras. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario