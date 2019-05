YPFB asume millonarios costos recuperables en escenario crítico

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asumirá el pago de más de 130 millones de dólares a Repsol, por concepto de costos recuperables por las actividades exploratorias realizada es Boyui X2, en medio de un escenario marcado por la declinación en aproximadamente 35 por ciento en la producción de gas comparado con 2014. Aunque el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, explicó que el pago de costos recuperables se realiza cuando se efectúe la Declaratoria de Comercialidad del pozo. Y que para ello es necesario perforar más pozos e implementar infraestructura. Especialistas consultados por este medio señalan que la estatal petrolera tiene un plazo de cuatro meses para definir los pagos que resultarán de las utilidades del campo Margarita y que, además, debe asumir el pago en medio de una crítica situación del sector debido a la disminución de la producción que impide el cumplimiento simultáneo de los contratos con Brasil y Argentina, además del mercado interno. Al margen de la situación de Boyui X2, el analista en energías Francesco Zaratti considera que en los últimos 13 años las inversiones realizadas por las operadoras se centraron en asegurar la producción de gas y no en incrementar reservas. En el periodo 2006 a 2018, los costos recuperables ascendieron a 9 mil millones de dólares, lo que representa cerca del 17 por ciento de los ingresos generados por la actividad hidrocarburífera. "Si comparamos lo gastado en explotación con lo obtenido en valor incrementado de las reservas, debemos reconocer un fracaso nítido de la nacionalización, la cual se reduce a una política de obtener ingresos hoy (por lo descubierto ayer) sin asegurar nuevos ingresos a futuro", dijo. Para YPFB El presidente del Consejo Nacional de Departamentos Productores de Hidrocarburos (Codephi), Herland Soliz, indicó que el pago de los costos recuperables que hizo YPFB en los últimos 13 años es superior al monto percibido por los departamentos productores por concepto de regalías. Indicó que, entre 2006 y 2016, los ingresos generados por la actividad hidrocarburífera ascendieron a 42.047 millones de dólares, de cuyo monto el 11 por ciento fue destinado como pago de regalías a Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, por su condición de productores; sin embargo, los costos recuperables en este periodo ascendieron al 16 por ciento. "La nacionalización ha sido un fracaso al destinar recursos económicos a YPFB para que los malgaste, porque no hemos tenido mejores ingresos, no hemos aumentado la producción ni tampoco tenemos mayores reservas", señaló Soliz. En consecuencia, ratificó que el pago de costos recuperables por Boyui X2 se realizará en un escenario crítico para el sector hidrocarburos, puesto que, en lo que va del año, las exportaciones de gas a Brasil están por debajo de los volúmenes mínimos establecidos.  CONTRADICCIONES POR COMERCIALIDAD La comercialidad del pozo Boyui X2, cuya profundidad se aproxima a los 8 mil metros, es motivo de contradicciones entre autoridades del Gobierno y especialistas. El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, aseguró que el pozo es comercial y que, incluso, incorpora gas rico. Además destacó que es un éxito exploratorio porque permitirá iniciar nuevas inversiones en pozos profundos. Sin embargo, el presidente del Codephi, Herland Soliz, sostiene que el pozo es un fracaso para el Gobierno y que no existe el "mar de gas" que anunció Sánchez.Soliz dijo, incluso, que en este momento las empresas que operaron en Boyui X2 están abandonando sus actividades.  DEMANDA DE ARGENTINA SUBIRÁ A 18 MMM3D En función a lo establecido en la cuarta adenda del contrato de exportación con Argentina, los volúmenes enviados por YPFB subirán de 18 MMm3d a 18 MMm3d durante los meses de junio y julio. Analistas consideran que Bolivia está en condiciones de cumplir esa obligación siempre y cuando Brasil se mantenga con nominaciones bajas. El analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos considera que el mercado brasileño se encuentra deprimido debido a la recesión de su economía y al aumento de su producción de gas, motivos por los cuales mantiene nominaciones que están por debajo de los 24 MMm3d, volumen mínimo establecido en el contrato. Incumplimiento El analista en energías Francesco Zaratti sostiene que, en caso de que Brasil nomine los 30 MMm3d establecidos en el contrato como volumen máximo, "YPFB estaría en serios problemas para suministrar gas a todos los mercados, incluyendo el interno".  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario