YPFB exportó 36.593 t de urea a ocho meses del inicio de operaciones

Cifras reveladas por la Dirección de Comercialización de Productos Industrializados de la estatal petrolera YPFB indican que de octubre de 2017 a la fecha se comercializaron 48.981,75 toneladas (t) de urea, de las cuales 12.388,10 fueron a parar a áreas productivas del país y 36.593,65 a mercados de exportación. Cabe recordar que YPFB firmó un contrato con Keytrade AG para exportar 335.000 toneladas de urea/año a Brasil.

La comercialización comenzó tras el inicio de operaciones de la Planta de Amoniaco y Urea en septiembre de 2017. El complejo petroquímico tiene una capacidad de producción de 2.100 toneladas por día de fertilizante (700 mil toneladas/año).

En la construcción de la Planta de Amoniaco y Urea, ubicada en Entre Ríos, municipio de la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, el Gobierno invirtió $us 950 millones.



En Cochabamba, con ocasión de la inauguración de un punto de comercialización de urea en Shinahota, el presidente ejecutivo de YPFB Casa Matriz, Óscar Barriga, dejó entrever que el uso de la urea en la agricultura nacional trascenderá en el incremento de la productividad y rentabilidad de los cultivos, ampliación de la frontera agrícola, recuperación de la fertilidad de tierras cultivadas, ahorro en la economía del agricultor, incentivo en la producción de alimentos y contribución a la seguridad alimentaria del país.



Ayer, en Santa Cruz, Barriga prefirió no referirse a aspectos técnicos ni a las denuncias vertidas por el senador opositor Óscar Ortiz relacionadas con el funcionamiento de la Planta de Amoniaco y Urea, y se explayó dando cuenta de que YPFB firmó contratos mensuales con clientes de Uruguay y Argentina para exportar, a través de barcazas por la hidrovía Paraguay-Paraná, entre 80.000 y 120.000 toneladas de urea/año. Habló también de contratos de venta con clientes de Paraguay y Perú.



Cabe recordar que Brasil fue el primer país que demandó urea producida por YPFB. "Con estos compromisos de venta a estos mercados y la demanda interna esperamos llegar en los próximos cuatro meses a un 85% de la capacidad de la tasa de operación de la planta", puntualizó Barriga.



Con relación al almacenamiento de urea en un depósito que no reúne las condiciones en Montero, el mandamás de la estatal aclaró que se trata de un recinto temporal de acopio y que el fertilizante no corre el riesgo de dañarse porque las bolsas están selladas.



Al respecto, Ortiz retrucó el último aspecto vertido por Barriga y dijo que solicitará realizar una inspección in situ en los puntos de almacenamiento de urea que dispone YPFB en Cochabamba y Santa Cruz para ver si cumplen con las especificaciones requeridas para acopiar el fertilizante.



A su juicio, tanto YPFB como el Ministerio de Hidrocarburos ocultan información para tapar su incapacidad de gestión y no responder a los paros, cada dos meses, que reporta el complejo petroquímico, en el que se invirtieron $us 950 millones.

En el punto de almacenaje



En el depósito de urea que YPFB dispone en la carretera que une Montero con Saavedra, ayer se evidenció que las bolsas del producto apiladas debajo de un tinglado se mantienen en las mismas condiciones y no fueron afectadas por la intensa lluvia que cayó en la madrugada de ayer.



En el lugar tampoco se advirtió ningún movimiento de llegada o retiro de urea. Un policía que dijo no estar autorizado para dar información confirmó que no estaba ninguno de los encargados de acopio del fertilizante.



Días atrás, el presidente de la Cámara de los Pequeños Productores (Cappo), Isidoro Barrientos, indicó que hasta el momento no han podido adquirir el producto. "Ponen muchas trabas", dijo.

YPFB casa matriz y las subsidiarias generaron más de bs 1.800 millones en utilidades netas en gestión 2017



Con nota de excelencia. Así, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, calificó la gestión administrativa y financiera de la estatal petrolera YPFB en 2017. En dicho periodo, YPFB Casa Matriz y sus nueve subsidiarias lograron generar Bs 1.830 millones en utilidades netas.



A decir de Sánchez, este es un logro tomando en cuenta la crisis del precio del sector del gas y petróleo en el contexto internacional en 2017. Destacó el manejo administrativo de la corporación y atribuyó el resultado a la política de austeridad y reingeniería ejecutada por la estatal el año pasado.



En el recuento de resultados de gestión, el presidente de YPFB Corporación, Óscar Barriga, indicó que los resultados son consecuencia de la optimización de costos de producción, priorización de proyectos de inversión y reestructuración interna en toda la compañía.