En una reunión ampliada con el presidente Evo Morales y las principales autoridades del sector de hidrocarburos, uno de los trabajadores de la petrolera estatal alertó el año pasado de una fuerte caída en la producción de líquidos y pidió a las autoridades ponerse a trabajar en lo operativo y técnico, ya que las refinerías emplazadas en Santa Cruz y Cochabamba trabajaban muy por debajo de su capacidad instalada. "Presidente (Evo Morales), nosotros desde el año 2015, ya hicimos conocer nuestra preocupación respecto a lo que puede pasar o podía pasar con nuestras refinerías, estamos preocupados por nuestras materias primas, señor Ministro (de Hidrocarburos, Luis Sánchez), no es nuevo (...). Ya estamos a 2018 y los datos que se han vertido en 2015 nos están dando la razón, actualmente ya casi estamos produciendo la misma carga de crudo que 2006", se le escucha reclamar a un trabajador, en un audio que circula en las redes sociales y que fue citado por la agencia de noticias ANF. El obrero se dirigió al mandatario para advertirle que, si continua la tendencia de bajar la producción, el futuro de las refinerías de la petrolera del Estado sería incierto. "No hay líquido, Presidente, no hay. Han inaugurado (el pozo) Boquerón con bombos y platillos", cuestionó, a lo que Morales indicó: "Si, hasta Kjarkas me han hecho contratar", lo que generó la risa de los asistentes, hasta que el trabajador volvió a intervenir para decir: "Por favor, señor Ministro, señor presidente Óscar Barriga (de YPFB), yo creo que ustedes tienen que ponerse las pilas y empezar a ver qué podemos hacer. Desde 2015 venimos gritando, indicando lo qué está pasando, pero no nos tiran pelota", manifestó. Las plantas de refinación Gualberto Villarroel, en Cochabamba, y Guillermo Elder Bell, de Santa Cruz, en la actualidad operan juntas a un 65% de su capacidad instalada, según datos de YPFB Corporación obtenidos por El Deber, lo que quiere decir que cargan 42.000 barriles por día, cuando tienen una capacidad de 64.200 barriles diarios.