YPFB hará nuevo estudio de Incahuasi

La estatal YPFB Corporación definió realizar un nuevo estudio del reservorio gasífero Incahuasi para acabar con el conflicto limítrofe que tiene enfrentados a los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca. La decisión fue notificada por el presidente ejecutivo de YPFB Corporación, Óscar Barriga, poco antes de reunirse en Tarija con ejecutivos de la compañía rusa Gazprom. Dio cuenta de que se decidió encargar otro estudio de reservorio para verificar si es o no un campo compartido. "Una vez culminado tendremos las conclusiones y así podemos automáticamente pagar las regalías de acuerdo al resultado del estudio. Queremos poner fin a este problema porque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha establecido dos puntos en la parte resolutiva. Uno relacionado a la determinación de los límites de ambos departamentos y que lo tendríamos con la última resolución emitida por el Ministerio de la Presidencia. El segundo punto está relacionado a la realización de este nuevo estudio", manifestó Barriga. Explicó que se adjudicará a una empresa el referido estudio mediante un proceso de licitación a ser lanzado en los próximos días. Estima que el nuevo estudio demorará entre 30 y 45 días. "La empresa que se adjudique deberá definir el tamaño y sus límites del reservorio para que después sobre ambos se pueda sobreponer la información que ya se tiene, en base a la resolución ministerial 090/18, para establecer en definitiva el límite interdepartamental", puntualizó Barriga.



Cabe recordar que en 2016 Santa Cruz y Chuquisaca aceptaron someterse a un estudio para determinar si el reservorio era compartido. La empresa canadiense GLJ Petroleum se adjudicó el trabajo de delimitación y factor de distribución del campo compartido. En agosto del mismo año en el informe final GLJ determinó que el 100% del reservorio de los campos Incahuasi y Aquio se encuentra en Santa Cruz. La estatal petrolera adjudicó el estudio por un monto de $us 200.000. Hace dos días el ministro de Gobierno, Carlos Romero, al referirse a la polémica que existe por la delimitación dijo que "Yacimientos tiene dos caminos a seguir: homologar el estudio técnico realizado por la empresa extranjera GLJ Petroleum o efectuar un nuevo estudio técnico complementario".



El ministro fue contundente al indicar que si YPFB opta por la primera opción "van a sobrar los abogados chicaneros" que interpondrán recursos que dilatarán el tema por lo que "es aconsejable un nuevo estudio técnico expedito, para no dejar ningún margen de chicanería jurídica y resolver la situación del reservorio y así destrabar la situación de las regalías".



Magistrado sugiere estudio

En la jornada, desde Chuquisca, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, manifestó que el desembolso de las regalías por el megacampo Incahuasi a Santa Cruz está sujeto al cumplimiento de las dos condiciones que estableció la sentencia constitucional del pasado año: la elaboración de un nuevo estudio técnico de delimitación departamental y que se determine si los reservorios son compartidos o no.

Ceballos dijo que la opinión la hace a título personal y aclaró que el cumplimiento de la sentencia, que es de carácter vinculante y obligatorio, está en manos del juez o tribunal que conoció esa acción de Cumplimiento Constitucional.

El magistrado señaló que el procedimiento le faculta al juez a utilizar la fuerza pública y disponer procesamientos disciplinarios contra la autoridad que omita el cumplimiento e incluso denunciar ante el Ministerio Público. Gobernación ve extorsión



El secretario de la Gobernación de la entidad autónoma departamental de Santa Cruz, Vladimir Peña, ha demostrado que la sentencia del TCP que congeló los recursos se basó en una equivocación que en materia jurídica se conoce como error material proporcionado por el Gobierno al hacer ver que el estudio de delimitación se hizo sin límites oficiales. A su criterio, al reconocer el Gobierno su error a través de la Resolución Ministerial (RM) 090/18 del Ministerio de la Presidencia que reafirma los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, debe corregir una injusticia y reponer los derechos del departamento cruceño. Peña cuestionó que si el Gobierno nacional enmendó su error al reconocer los límites oficiales qué sentido tiene hacer un nuevo estudio porque ni los límites ni el reservorio se han movido. "El único afán del Gobierno es perjudicar. Hacer un nuevo estudio y esperar los resultados del mismo significa 'extorsionar' a Santa Cruz. La responsabilidad del descongelamiento de las regalías es de quienes ocasionaron e inventaron este conflicto y es el Gobierno quien tiene que reponer las regalías", dijo Peña, al precisar que recusarán al magistrado que adelantó un criterio referido a un nuevo estudio. "Fijó una posición y se inhabilitó", justificó el funcionario. El representante de la Gobernación de Santa Cruz en el directorio de YPFB, Víctor Hugo Áñez, solicitó una reunión extraordinaria a la estatal petrolera para analizar el tema del reservorio y del descongelamiento de regalías del megacampo gasífero Incahuasi. Ultimátum en pie

Desde la perspectiva del presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, no es necesario encarar un nuevo estudio porque el que hizo GLJ Petroleum ha sido ratificado por la Resolución Ministerial 090/18 que fija que los límites son indubitables, definitivos y oficiales.

Cree que YPFB debe ratificar los resultados del estudio y reponer las regalías. "No sea que YPFB quiera extender este lío seis meses más para seguir 'estrangulando' al pueblo cruceño", indicó al pedir sensatez al Gobierno nacional.



El líder cívico indicó que el plazo de 30 días que dio el Comité al Gobierno para que descongele el pago de regalías y solucione definitivamente el conflicto que asfixia económicamente a Santa Cruz sigue en pie. El ultimátum vence este 22 de abril y de continuar el conflicto dijo que se definirá una estrategia para defender los intereses del departamento cruceño. Legisladora oficialista

Para la senadora Adriana Salvatierra la bancada del partido oficialista ha presentado una acción de cumplimiento referida al proceso de delimitación que significa el cumplimiento número uno de la sentencia del TCP. El punto dos de la sentencia establece suspender el pago de regalías en caso de que los campos se encuentren en producción -Incahuasi está en ese proceso- debiendo quedar en custodia hasta que se realice el estudio técnico para determinar si los resultados son compartidos o no. "La resolución no menciona explícitamente la realización de un nuevo estudio, pero cuando uno revisa los fundamentos jurídicos del fallo de la sentencia menciona un nuevo estudio. Nosotros creemos que con la normativa de 1898 y 1912 y la resolución suprema de 1914 el estudio cobra completa validez porque fue sobre esa base normativa que se realizó. Lo que no pondría en duda los resultados finales", señaló dejando entrever que debiera procederse al desembolso del pago de regalías. Vigilia en YPFB

Comunarios de Río Seco y Loma Blanca refuerzan vigilia por la defensa de regalías de Incahuasi en YPFB. Los movilizados de 28 comunidades de Cabezas señalan que la retención de regalías tiene comprometida la ejecución de varios proyectos sociales. Datos Veredicto oficial

La RM 90/2018 el Ministerio de la Presidencia define que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca son precisos y oficiales, establecidos por las leyes del 10 de noviembre de 1898 y del 21 de octubre de 1912 y que son inmodificables.



Compromiso ministerial

El ministro de Economía, Mario Guillén, sostuvo que el Gobierno verá la forma de dinamizar la economía de Santa Cruz si esta es afectada por el congelamiento de las regalías del campo Incahuasi.



Anhelo Social

Unas 26 comunidades del municipio de Cabezas esperan beneficiarse del gas de Incahuasi.