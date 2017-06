YPFB revisa 20 procesos de adjudicación

Fotografia: Josué Hinojosa / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Después de anular dos adjudicaciones de 2.348 millones de dólares por irregularidades en los procesos de contratación, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, informó que la Gerencia de Contrataciones revisa otros 20 procesos de adjudicación en la estatal, para identificar si existen observaciones. Un día después de la anulación del proceso de contratación entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa italiana Tecnimont, para la prestación de servicios de FEED-EPC (Ingeniería Básica Extendida e Ingeniería de Detalle, Procura y Construcción) en las plantas de propileno y polipropileno, Barriga dijo que se revisará "uno por uno" cada proceso de contratación en la empresa petrolera estatal. El Presidente de YPFB afirmó que, en caso de identificar alguna observación o deficiencias, se procederá a la anulación del mismo, tal y como sucedió con Tecnimont. "Van a ser revisados minuciosamente y este presidente no va a firmar ningún contrato si es que existe observaciones", dijo. Sin entrar en detalles sobre las características de las contrataciones ni los montos, Barriga sólo explicó que los 20 procesos de adjudicación están en etapas previas a la firma de contrato por lo que desestimó que exista un daño económico al Estado. Sobre el caso específico de Tecnimont, Barriga aclaró que sólo se anuló el proceso de contratación para la prestación de servicios de diseño inicial de ingeniería que tiene un costo de 12,3 millones de dólares, no así los más 2.000 millones que involucra la construcción total del proyecto. Los errores administrativos identificados en el proceso con Tecnimont son cuatro. Con relación al poder de representación legal o el equivalente en el país de origen, no se estableció en el Documento Base de Contratación (DBC), que el poder de representación tenga facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. También se advirtió la participación de técnicos de una empresa subsidiaria en el comité de licitación en la etapa de evaluación de propuestas, cuando el Reglamento sólo prevé esta participación en la elaboración de especificaciones y en la recepción de bien, obra o servicio. Asimismo, se identificó una enmienda sobre la forma de presentación de documentos legales, enmienda de carácter legal que no se encuentra prevista en el Reglamento de Contrataciones, según explicó Barriga. Por su parte, el senador de Unidad de Demócrata (UD), Oscar Ortiz, anunció ayer que presentará un requerimiento a YPFB y al Ministerio de Hidrocarburos para hacer público el informe en el que se identificaron los errores administrativos que derivaron en la anulación de este proceso de contratación con Tecnimont. Barriga dijo que trabajará de la mano de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos y que no se firmará ningún contrato que no hubiera sido revisado por esta instancia. Sin embargo, anunció que la Gerencia Legal de YPFB actuará de acuerdo a la normativa interna con relación a los funcionarios que participaron del observado proceso de contratación. Según el portal Finanzas.com, las acciones de Técnicas Reunidas bajan ayer un 0,7 por ciento y están entre las peores del Ibex 35. El valor se resiente tras la anulación de la adjudicación de la construcción de la planta petroquímica en el sur del país encargada al consorcio conformado por la italiana Tecnimont y la propia Técnicas Reunidas (TR). LOS PROPONENTES LOS PROPONENTES Los consorcios Tecnimont -Técnicas Reunidas y Samsung- Intecsa Ingeniería Industrial pugnaron por adjudicarse el proyecto petroquímico. Al principio eran cinco proponentes y tres quedaron inhabilitadas por no cumplir con criterios excluyentes, entre ellos estaban la empresa Kellog & Root LLC, el consorcio brasileño Odebrecht Engenharia e Contrucao Internacional Sociedad Anónima y el consorcio chino Wuhuan WPC - QPEC. La italiana Tecnimont inicialmente se asoció con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht, pero luego se disolvió la sociedad por el escándalo de corrupción. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario