El consejero Económico Comercial de la Embajada de Perú en Bolivia, Pedro Guevara afirmó que si Brasil no se sube al proyecto de integración del Tren Biocéanico Central, no tendrá ningún sentido "semejante infraestructura", que permitirá vincular el Océano Pacífico con el Atlántico. "El Tren es fundamental para el futuro de nuestras economías, pero no hay que verlo en términos de flujo comercial entre Bolivia y Perú, porque estamos hablando de 11 millones de bolivianos y 33 millones de peruanos, sino de esos miles de millones de consumidores que están al lado del Océano Pacífico, pero para que esto se justifique tiene entrar un pequeño monstruo que tenemos América Latina que es Brasil", afirmó. El diplomático peruano dijo que si Brasil no entra al proyecto del Tren Biocéanico Central no se justificará "semejante obra de infraestructura". Sus declaraciones fueron en el marco del seminario: "Comercio Exterior" organizado para periodista por la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB). "Si hablamos de 40 millones de toneladas métricas anuales que Brasil quiere colocar, eso es interesante, y si hablamos de la carga que va a ir del Océano Atlántico al Pacífico eso es mucho más interesante si es que vemos el flujo de carga que va a regresar, esa es la importancia de este proyecto", señaló. Guevara dijo que, si se quiere llegar al Océano Pacífico por Panamá o al extremo sur del continente se demoraría entre 13 a 21 días más que con el tren biocéanico. "Sao Paulo es el monstruo industrial de América Latina y está a hora y media de Suarez que está al punto de llegar al límite de su capacidad, en términos de productividad el tiempo es oro", sostuvo. El consejero Pedro Guevara afirmó que su país pudo firmar en los últimos 20 años, 19 tratados de libre comercio por un mercado potencial de más de 3.000 millones de compradores, gracias a que los gobiernos de turno, sean de izquierda, derecha o centro priorizaron una política de Estado, antes que posicionamientos políticos. "Nosotros tenemos 19 tratados de libre comercio que nos permiten llegar a más de 3.000 millones de personas; hemos mantenido esa política de apertura comercial (...). Las políticas de Estado han estado por encima de las políticas de corto plazo y eso es lo que ha hecho que, en Perú, en gobiernos de izquierda, derecha o centro se haya generado bienestar", señaló. El diplomático dijo que en Perú se trabajó en términos del marco legal, donde un extranjero es tratado exactamente como un peruano. "No existe ninguna diferencia; existe libre flujo de capital y ese ha sido uno de los factores clave. Por ejemplo, el trato no discriminatorio, el libre movimiento de capitales, la garantía a la propiedad privada, el acceso a la mayoría de sectores económicos", señaló. Guevara destacó la Ley de Promoción Agraria que ha llevado al Perú a figurar entre los siete países más importantes de la agroexportación, lo cual ha sido un factor clave para generar mayor flexibilidad en el mercado laboral del sector "porque en época de cosecha se necesita mano de obra y cuando no se cosecha no tiene sentido tener gente en planillas que no hará nada".