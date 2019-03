Analistas: Baja de las Reservas puede afectar el tipo de cambio

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Aunque el Banco Central de Bolivia (BCB) descart贸 una devaluaci贸n de la moneda, la reducci贸n de las Reservas Internacionales Netas (RIN) puede ejercer presi贸n sobre el tipo de cambio fijo, seg煤n expertos. "B谩sicamente, las Reservas representan la cantidad de d贸lares que tiene un pa铆s, y si 茅stos se reducen demasiado, se puede enviar una mala se帽al al p煤blico", alert贸 el analista financiero Jaime Dunn. Seg煤n el experto, las RIN tienen dos fuentes principales, las inversiones del extranjero y el sector privado nacional y las exportaciones del pa铆s, que 聽inyectan d贸lares a las Reservas. Sin embargo, estas dos fuentes han sufrido reducciones los 煤ltimos a帽os. A esto se suma el incremento de las importaciones, principalmente por el agresivo plan de inversi贸n p煤blica que lleva a cabo el Gobierno. "La suma de estos factores ha ido deteriorando el nivel de Reservas, que si bien se mantienen 聽en un nivel saludable, descienden de manera acelerada", indic贸 Dunn. Esta ca铆da puede generar un efecto cascada en el p煤blico, que al ver reducida la cantidad disponible de d贸lares 聽se apresurar谩 a comprarlos. El Gobierno anunci贸 la reducci贸n 聽 de 1.215 millones de las RIN para usarlas en inversi贸n. Juan Antonio Morales, 聽expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), 聽agreg贸 que, actualmente, con el tipo de cambio fijo, se puede pasar de una moneda a otra, pero si 聽las RIN comienzan a bajar mucho, puede generarse cierto temor en el p煤blico. "La garant铆a 煤ltima de que se pueda hacer el cambio de moneda entre bolivianos y d贸lares 聽la constituyen las Reservas Internacionales. Si ellas son suficientes, el p煤blico no temer谩 que se acaben, pero si las Reservas se deterioran, el p煤blico podr铆a correr a conseguirlos, lo que puede precipitar una devaluaci贸n", argument贸 Morales. Ambos expertos concordaron en que no hay una regla fija respecto al nivel 贸ptimo de RIN para un pa铆s; 聽sin embargo, indicaron que la 聽f贸rmula 聽m谩s 聽aceptada 聽es que 茅stas puedan cubrir al menos tres meses de importaciones. "Actualmente tenemos un nivel aceptable de reservas, cubriendo entre ocho y 10 meses de importaciones, pero hay que tomar en cuenta otros factores, como la relaci贸n entre las Reservas y el Producto Interno Bruto (PIB) que actualmente est谩 en cerca de un 20%, pero que hasta fin de a帽o podr铆a bajar al 17%, lo que ya pone presi贸n sobre el tipo de cambio", dijo Dunn. Morales, 聽por su parte, se帽al贸 que, m谩s sutilmente, los organismos internacionales 聽plantean 聽que las RIN deben ser suficientes como para evitar el nerviosismo del p煤blico y las especulaciones financieras. 聽"Una debilidad bien conocida 聽 es que el tipo de cambio fijo es muy sensible a ataques especulativos, 聽los especuladores apuntan a una ganancia comprando d贸lares. Un buen nivel de Reservas evita 聽las expectativas de 聽devaluaci贸n y frena la especulaci贸n", recalc贸. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario