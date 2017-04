Bolivia exportó menores volúmenes de gas natural

Agrandar la foto + Twittear Las exportaciones de hidrocarburos registraron caídas en valor de 18% y del 27% en volumen, durante el primer bimestre del año. El valor de ventas al exterior de este sector representó el 32% del total de las exportaciones globales del país. En valores monetarios, las ventas de gas natural a los mercados vecinos (Brasil y Argentina) totalizaron $us 339.3 millones en el período anotado, mientras que en el bimestre de 2016 llegaron a $us 412.7 millones, estimó el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce). MINERALES Respecto de los minerales, el mismo documento estableció que las exportaciones se situaron en el primer bimestre del año en $us 495.1 millones, mientras que el año pasado llegaron a $us 416.9 millones. CIFRAS Al mes de febrero de 2017, las exportaciones totales bolivianas sumaron más de 1.057 millones de dólares, registrando un incremento del 1% en términos de valor, en tanto que el volumen tuvo una caída del 24%, en comparación al mismo período de 2016. EXPORTACIONES Las ventas externas de hidrocarburos y minerales representaron el 79% del total exportado. Cabe destacar el notable aumento en las exportaciones de lácteos, seguido de minerales, cueros y sus manufacturas, nueces del Brasil, y bananas, de acuerdo a un reporte del Ibce. IMPORTACIONES Al mismo mes, las importaciones bolivianas acumularon más de 1.372 millones de dólares, por la compra de 866 mil toneladas. Las categorías económicas con mayor porcentaje de participación sobre el total fueron: Suministros Industriales (30% del total importado); Bienes de Capital (25%) y Equipos de Transporte, entre otros. DÉFICIT COMERCIAL Si se comparan ambas cifras, Bolivia registró en el primer bimestre del año $us 315 millones de déficit comercial, como resultado de $us 1.372 millones de importaciones y $us 1.057 millones en exportaciones, quedando un saldo negativo de $us 315 millones, según cifras del Ibce. GAS Y MINERÍA Las Exportaciones Tradicionales a febrero de 2017 (sumando gas natural y minerales) alcanzaron 835 millones de dólares, siendo mayor en 1% respecto al mismo período de la gestión anterior. En términos absolutos fueron 5 millones de dólares más. Por su parte, el volumen exportado disminuyó 25%, precisó el informe de la entidad privada. NO TRADICIONALES Al segundo mes de 2017, las Exportaciones No Tradicionales (ENT- sin gas ni minerales) sobrepasaron los 223 millones de dólares, un 4% más de lo registrado en similar período de 2016 (es decir 9 millones de dólares adicionales); a su vez, el volumen exportado disminuyó en un 15% (65 mil toneladas menos). Las ENT representaron el 21% del total exportado. PRODUCTOS EN ALZA - LÁCTEOS Este grupo registró un notable aumento en el valor de sus exportaciones (113%), pero tuvo una disminución del 11% en volumen al mes de febrero del 2017. -MINERALES Hasta febrero de 2017, las exportaciones experimentaron un incremento de 19% en valor, en relación al mismo lapso de 2016. En volumen registró una subida de 10%. - CUERO Su valor exportado subió 18%, comparado al período enero-febrero de 2016. El volumen aumentó 21%. - CASTAÑA Las exportaciones de estos frutos, al segundo mes de 2017, incrementaron tanto en valor como en volumen, 18% y 11%, respectivamente. - BANANAS A febrero de 2017, el valor de las exportaciones de bananas se incrementó en 15%. Por su parte, el volumen exportado tuvo un aumento del 25%. - SOYA Al primer bimestre de 2017, la soya y sus derivados aumentaron 11% en términos de valor, respecto al mes de febrero del año anterior; en términos de volumen, disminuyeron un 17%. - PALMITOS El valor exportado del palmito subió un 8% en el primer bimestre de 2017, en tanto que en volumen registró un alza del 17%. - JOYERÍA El valor de las ventas externas de este sector creció en un 8%, contrastado al segundo mes de la gestión anterior; asimismo el volumen subió un 16%. - GIRASOL Las exportaciones mostraron un ascenso del 6% en valor, mientras que el volumen tuvo una baja de 8%. - MADERAS Durante el período enero-febrero de 2017, sus ventas externas crecieron un 3% en valor. Así también, el volumen ascendió un 4%. PRODUCTOS A LA BAJA - FRIJOLES Este fue el sector que más redujo sus ventas al exterior, cayendo 83% en valor y 90% en términos de volumen. - AZÚCAR Y ALCOHOL Este grupo tuvo un notable decrecimiento tanto en valor como en volumen, 40% y 38% respectivamente. - QUINUA Las ventas externas de este grano decrecieron14%, mientras que el volumen exportado ascendió un 5%. -CONFECCIONES Al segundo mes de 2017, las exportaciones de confecciones textiles disminuyeron en un 13% en términos de valor y un 19% en volumen. -CAFÉ Las ventas externas cayeron 1% en valor, en tanto que el volumen tuvo una considerable disminución, del 31%. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario