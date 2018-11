Bolivia habla del tren bioceÃ¡nico, Brasil y Chile agendan otro tramo

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear En una reciente declaraci√≥n p√ļblica el pasado 7 de septiembre el embajador de Brasil en Bolivia transmiti√≥ el inter√©s de su Gobierno en formar parte del proyecto del tren bioce√°nico en el que adem√°s participar√°n Per√ļ y Bolivia. Si bien hay pol√≠ticos que aseguran que a Brasil no le interesa este tramo lo cierto es que se han adelantado gestiones para su concreci√≥n. Comisiones de alto nivel de los gobiernos de Lima y La Paz trabajan en este proyecto vital para la integraci√≥n regional. Sin embargo, estos anuncios han sufrido un brusco coletazo al anunciar el flamante presidente de Brasil, que su primera visita oficial cuando asuma el mando del pa√≠s ser√° a Chile. El diario P√°gina Siete ha informado que uno de los temas a tratarse en ese encuentro ser√° el nuevo tramo del proyecto que no pasar√≠a por Bolivia. Especulaciones de este tipo han dejado una sensaci√≥n amarga entre quienes conf√≠an que Brasil cumplir√° su palabra expresada por el representante diplom√°tico en La Paz. Brasil es indispensable para desarrollar el proyecto porque por su territorio pasa gran parte del tramo. Bolivia est√° empe√Īada en la ejecuci√≥n de este proyecto porque representa un potencial negocio para acercar sus productos a otros puertos de salida al mar que no sea Chile. Un consorcio suizo-alem√°n inici√≥ a mediados de octubre la inspecci√≥n t√©cnica en la ruta Santa Cruz-Oruro que tendr√° el Corredor Ferroviario Bioce√°nico de Integraci√≥n, con el objetivo de realizar observaciones y sugerencias para su ejecuci√≥n, inform√≥ el ministro de Obras P√ļblicas, Milton Claros. "La visita servir√° para que los expertos viertan conclusiones y criterios en funci√≥n al trazo que se tiene inicialmente propuesto", manifest√≥ el minisrro, citado en ANF. La autoridad indic√≥ que el recorrido de inspecci√≥n se inici√≥ en Santa Cruz para verificar los tramos nuevos, la posible intervenci√≥n de Bulo Bulo hasta Cochabamba y de Cochabamba hasta Oruro. El consorcio "tambi√©n har√° √©nfasis en el tramo Montero-Bulo Bulo que se est√° ejecutando". La comisi√≥n ha procedido a la inspecci√≥n de los otros tramos para el dise√Īo de construcci√≥n de la obra que no tendr√≠a sentido de no quedar involucrado Brasil en el proyecto. Avanza la ejecuci√≥n de la ferrov√≠a Con cuatro a√Īos de demora, el Gobierno prev√© la entrega de la ferrov√≠a Montero-Bulo Bulo para abril de 2019, proyecto que se impuls√≥ para la exportaci√≥n de urea y amoniaco a los mercados de Brasil y Argentina. Las obras se iniciaron en 2013 y su conclusi√≥n estaba prevista para 2015, as√≠ lo anunci√≥ el presidente, Evo Morales, durante la suscripci√≥n de contrato de construcci√≥n. "Es un proyecto (que forma) parte del corredor bioce√°nico de integraci√≥n y consta de una trocha m√©trica con una riel de 11-54, con durmientes de hormig√≥n H-50", explic√≥ el jefe de Fiscalizaci√≥n de la ferrov√≠a Montero-Bulo Bulo. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario