Bolivia y el mercado de litio tambiÃ©n toca Brasil

Agrandar la foto + Twittear Otro de los puntos en la agenda con el Gobierno de Brasil es la posici贸n que asuma Bolivia respecto al expectante mercado del litio. Como se sabe la industria del litio no ha desarrollado en las dos 煤ltimas d茅cadas y, a pesar de que Bolivia es una potencial reserva mundial del mineral, no ha tenido la capacidad para asumir el liderazgo como pa铆s desarrollador de proyectos con el litio. Han surgido muchas observaciones a su industrializaci贸n, la inversi贸n en bater铆as y el socio estrat茅gico. El gerente Ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Corporaci贸n, Juan Carlos Montenegro, asegur贸 que Bolivia ingresar谩 al mercado del litio a fines de 2022 con la exportaci贸n de "bater铆as de ion litio". El pasado 5 de octubre, la estatal YLB y la alemana ACI Systems suscribieron un acuerdo para formar una empresa mixta dedicada a la explotaci贸n de este mineral en el salar de Uyuni. De acuerdo con el documento, YLB aportar谩 el 51 por ciento y ACI Systems el 49 por ciento de la sociedad conjunta que se espera que quede constituida formalmente a partir de finales de este a帽o. Sin embargo, Juan Carlos Zuleta, experto en econom铆a del litio, afirm贸 que las bater铆as que se producir谩n en Bolivia no tendr谩n un mercado importante, por lo que considera un error la elecci贸n de la empresa alemana ACI System como socia de YLB. El experto sostiene que Bolivia pretende fabricar 400 mil bater铆as de 20 kilovatios/hora (kW/h) de capacidad energ茅tica y que dichas bater铆as no cuentan con mercado asegurado. Sin embargo, Montenegro, se帽al贸 que la empresa alemana est谩 especializada en sistemas fotovoltaicos. "Es una de las empresas de punta en Alemania, que est谩 dedicada a los sistemas fotovoltaicos que requieren obviamente de bater铆as de ion litio para acumular esa energ铆a generada". En una revisi贸n que realiz贸 Los Tiempos al portal de la empresa alemana se verific贸 que sus servicios se dividen en Energ铆as Renovables y E-Movilidad. En la primera rama, ACI System trabaja en sistemas de bater铆as, materias primas y materiales fotovoltaicos. En la segunda rama, trabaja en almacenamiento energ茅tico y generador de energ铆a. Contrariamente a lo afirmado por Zuleta, el expresidente de la Corporaci贸n Minera de Bolivia (Comibol), H茅ctor C贸rdova, manifest贸 su respaldo a ACI System al considerar que esta firma cuenta con el personal calificado y la tecnolog铆a adecuada para montar la planta de industrializaci贸n de litio. Se calcula que el monto de la inversi贸n para la construcci贸n de la planta alcanzar谩 los US$ 1.300 millones. Juan Carlos Montenegro, indic贸 que la planta para industrializar el litio estar谩 dise帽ada para una capacidad de ocho gigavatios/hora por a帽o. "Eso m谩s o menos representa poder fabricar bater铆as para aproximadamente entre 100 mil a 150 mil veh铆culos el茅ctricos", dijo. 聽 Brasil: mercado potencial De acuerdo a las autoridades nacionales Paraguay, Argentina, Per煤 y Ecuador est谩n interesados en el cloruro de potasio, pero no en la misma magnitud que Brasil. Nuevamente la potencia latinoamericana es vital para desarrollar el mercado por la magnitud de su poblaci贸n. En ese sentido desde la estatal del petr贸leo de Bolivia se han iniciado una serie de contactos con representantes de firmas interesadas en adquirir bater铆as de litio, de las cuales varias son brasile帽as. "Es un proyecto que no es inmediato, no es sencillo; implica efectuar varias obras adicionales que permitan dar las condiciones para el funcionamiento adecuando de una planta de bater铆as en Bolivia", sostuvo Montenegro. En ese sentido, con miras a promover el uso de recursos de fertilizantes y bater铆as de litio en sistemas fotovoltaicos y acercarse a mercados potenciales, YLB Corporaci贸n llev贸 a cabo el primer Foro Iberoamericano Comercial para promover la industrializaci贸n del recurso natural del salar de Uyuni. Montenegro explic贸 que tambi茅n se busca exportar cloruro de potasio -un fertilizante de amplio espectro en la agricultura nacional- a naciones vecinas, pese a que la demanda m谩s fuerte es el mercado de Brasil, a la que se comprometi贸 el env铆o de las primeras 10 mil toneladas y posiblemente otras 20 mil hasta fin de a帽o. 聽 Los datos 聽 Bolivia establecer谩 el precio del litio. El presidente Evo Morales asegur贸 que Bolivia, establecer谩 el precio de las bater铆as de litio. Se prev茅 que la alianza con la empresa ACI Systems se concluya hasta fin de a帽o. Ya opera la planta de cloruro de potasio. El 7 de octubre, el presidente Evo Morales inauguró la planta industrial de cloruro de potasio, emplazada en Uyuni, Potosí, cuya capacidad de producción es de 350 mil toneladas al año, y es parte de la estrategia para la industrialización del litio en Bolivia. El proyecto del litio se impulsó desde 2012. La primera fase de la industrialización de litio en Bolivia comenzó en 2012 con el desarrollo del proceso tecnológico y la producción de plantas pilotos de fertilizantes. La segunda fase se inició en 2015 con la construcción de las plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio para exportación.