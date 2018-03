Brecha de $us 10.000 millones afectó desempeño económico

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El expresidente del Banco Central de Bolivia, Juan Antonio Morales, expresó su preocupación porque el país registró en 2017 y por quinto año consecutivo un elevado déficit fiscal, lo que afectó las reservas y el endeudamiento del BCB, que sumado al descenso de los precios internacionales de las exportaciones dieron por resultado que la economía boliviana dejará de disponer -al menos-$us 10.000 millones. Morales señaló que de acuerdo a los datos disponibles en 2014 el déficit fiscal del país fue de 3.4 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), un año más tarde se elevó a 6.9 por ciento. En 2016 la cifra se situó en 6.6 por ciento y el año pasado cerró en 7.3 por ciento. El expresidente del instituto emisor indicó que la situación es tanto o más difícil en cuanto se refiere al déficit comercial que acumuló el año pasado, el equivalente de 5.8 por ciento del producto económico. Según dijo, en el período analizado, Bolivia dejó de percibir $us 5.000 millones por el descenso de los precios de hidrocarburos, minerales y otros productos no tradicionales como la soya. Al respecto, el exministro de Economía, Luis Arce, dijo que en 2014, Bolivia perdió 45 por ciento del valor en sus términos de intercambio comercial. Este indicador mide el valor de compra de las exportaciones versus las importaciones, considerando un año base determinado que generalmente es 1980. Colombia perdió 18 por ciento, sostuvo la exautoridad. PATRÓN DE DESARROLLO Por su parte, el economista Gonzalo Chávez cuestionó al Gobierno la persistencia del patrón de desarrollo basado en sectores extractivos y dijo que las autoridades debieran impulsar inversiones en capital humano, con el propósito de incentivar la acumulación de nuevos conocimientos que permitan salir de las exportaciones tradicionales e incursionar en la innovación y la tecnología. "Es necesario convertir la creatividad en riqueza y para esa finalidad el país debe salir del rentismo", señaló. Ejemplificó tal propuesta con el caso del parque Yellowstone, en Estados Unidos, cuyos primeros habitantes -los lobos- lograron incluso desviar los ríos y transformar la reserva. BRECHA Morales y Chávez participaron ayer en el Foro Debate, Situación actual de Bolivia y Propuestas de Solución, auspiciado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Asociación Boliviana para el Avance de la Ciencia (ABAC). El extitular del BCB explicó luego que el Gobierno recurre a un mayor endeudamiento y a las reservas netas internacionales para financiar ambos déficits, pese a que estas últimas de $us 15.000 millones en 2014 descendieron en cuatro años a menos de $us 10.000 millones al presente. Morales señaló, de otra parte, que las reservas de oro están valoradas en $us 2.000 millones y que sin una ley expresa el BCB no podrá pignorarlas, por lo que las reservas con posibilidades de hacerse líquidas serán del orden de $us 8.000 millones. Sostuvo que en su mejor momento las reservas del BCB representaron casi 50 por ciento del PIB, similar a las existentes en China, aunque guardando las proporciones. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario