CÃ³mo Huawei conquistÃ³ AmÃ©rica Latina

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Mientras en muchas partes del mundo le cierran las puertas, a ra√≠z de las restricciones impuestas en su contra por el gobierno de Estados Unidos, a Huawei se le acaba de abrir una inesperada oportunidad en Am√©rica Latina. El jueves por la noche, el presidente de Venezuela, Nicol√°s Maduro, anunci√≥ una "inversi√≥n inmediata" en tecnolog√≠a junto a esta empresa tecnol√≥gica china para instalar la red m√≥vil 4G en todo el territorio venezolano. "He ordenado hacer una inversi√≥n inmediata junto a nuestros hermanos chinos, y la tecnolog√≠a de China, la tecnolog√≠a de Huawei, de ZTE, y de todas las empresas chinas y de todas las empresas rusas, para nosotros elevar las capacidades de todo el sistema de comunicaciones y hacer realidad el sistema 4G", dijo el mandatario en un acto en Caracas. Maduro critic√≥ las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump, quien esta semana prohibi√≥ a las empresas estadounidenses hacer negocios con Huawei, a la que acusa de intentar espiar a su pa√≠s. En la pr√°ctica, las medidas estadounidenses implican que los celulares de la compa√Ī√≠a china no podr√°n disponer en el futuro de las apps de Google, pero adem√°s Huawei tampoco podr√° adquirir de Estados Unidos piezas y componentes esenciales para la producci√≥n de su hardware y dispositivos. Pese a las dudas que puedan existir sobre la posibilidad real que tiene Maduro de invertir fondos millonarios en tecnolog√≠a de Huawei -en un momento en el que Venezuela atraviesa su peor crisis econ√≥mica en m√°s de un siglo- la oferta del gobernante venezolano es un recordatorio de la buena acogida que ha tenido la empresa china en Am√©rica Latina en los √ļltimos a√Īos y de sus perspectivas de crecimiento. Una marca entre las grandes En los √ļltimos a√Īos, Huawei ha crecido a pasos agigantados en el mercado global, al punto de haberse convertido en el segundo mayor fabricante de celulares del planeta, s√≥lo por detr√°s de Samsung. En Am√©rica Latina tambi√©n aument√≥ su presencia de forma exponencial, especialmente en el mercado de tel√©fonos inteligentes, donde su cuota de mercado pas√≥ de 2,3% en 2013 a 9,4% en 2018, seg√ļn cifras de la consultora Euromonitor. Para conseguirlo, ha estado creciendo a tasas de dos d√≠gitos durante varios a√Īos, aunque el mayor impulso se registr√≥ durante los √ļltimos tres. "Para Huawei hay un antes y despu√©s a partir de 2017. Antes de esa fecha era un competidor m√°s en la regi√≥n y desde entonces tom√≥ un empuje fort√≠simo. En 2018 y lo que va de 2019 ha experimentado su mayor crecimiento en la regi√≥n", dice a BBC Mundo Ricardo Mendoza, analista para dispositivos m√≥viles en Am√©rica Latina de IDC, una empresa especializada en inteligencia de mercado en el campo de la tecnolog√≠a y las comunicaciones. El experto indica que, gracias a esos avances, Huawei se coloc√≥ en posici√≥n de poder competir por el liderazgo en los mercados de tel√©fonos inteligentes en la regi√≥n. "Se logr√≥ posicionar en el top 3 en muchos pa√≠ses de la regi√≥n como M√©xico, Colombia, Per√ļ, tambi√©n en Centroam√©rica", apunta. Tina Lu, analista de la consultora Counterpoint, destaca que a finales de 2018 Huawei lleg√≥ a ser l√≠der en el mercado peruano y se consolid√≥ en la segunda posici√≥n en Chile y Colombia. "En Colombia, Huawei se convirti√≥ en la segunda marca m√°s grande en 2018 y tambi√©n en la principal marca china, con una cuota de mercado de 25%", escribi√≥ Lu en un an√°lisis en la web de Counterpoint. Li Zeng, gerente de Huawei en Colombia, celebraba estos buenos resultados en una entrevista publicada esta semana por el diario La Rep√ļblica. "Puedo decir que nuestro 'share' llega a 19% a nivel global y somos la √ļnica compa√Ī√≠a del top cuatro que crece 50% en ventas. Esto tambi√©n se adapta al mercado colombiano", dijo. La compa√Ī√≠a tambi√©n pelea por el liderazgo en M√©xico, su mercado m√°s grande y m√°s importante en la regi√≥n. "Ac√° (en M√©xico) hay no m√°s de cinco marcas que acaparan la mayor parte del mercado y las diferencias en cuota de mercado de las tres primeras marcas ya no es tan amplia. La pelea por el primer lugar est√° abierta y tiene variaciones muy r√°pidas. El top tres ha llegado a acumular m√°s de 60% del mercado con diferencias m√≠nimas entre ellos", explica Oliver Aguilar, gerente de inversiones en telecomunicaciones y consumo en M√©xico para IDC. La empresa china tiene operaciones en casi todos los pa√≠ses de Am√©rica Latina. En 14 de ellos su cuota de mercado supera los dos d√≠gitos y en cuatro supera el 20%, de acuerdo con cifras de Statcounter, un servicio que se encarga de medir el tr√°fico en internet y que asegura hacer seguimiento a m√°s de dos millones de p√°ginas web, lo que le permite determinar, entre otros datos, cu√°les son las marcas de celulares usadas por quienes se conectan a esos sitios en internet desde cada pa√≠s. Ricardo Mendoza, de la consultora IDC, se√Īala que Brasil y Argentina son los pa√≠ses donde Huawei a√ļn no tiene una estrategia tan s√≥lida. El experto indica que la compa√Ī√≠a china ten√≠a previsto hacer fuertes inversiones en Argentina pero que decidi√≥ retrasarlos por los problemas econ√≥micos que vivi√≥ ese pa√≠s el a√Īo pasado. En el caso de Brasil, la empresa intent√≥ entrar en 2014 pero obtuvo pocos resultados, por lo que decidi√≥ retirarse. Este a√Īo iba camino a probar de nuevo con m√°s recursos, para lo cual hace pocas semanas present√≥ all√≠ nuevos modelos de celulares. Inversi√≥n y estrategia Pero, ¬Ņqu√© hay detr√°s del √©xito de Huawei en Am√©rica Latina? "La calidad de sus productos, sus buenas c√°maras y, sin ninguna duda, lo competitivo de sus precios en todas las gamas, han favorecido el √©xito que tienen hoy en la regi√≥n", apunta Jorge Araya, analista de Euromonitor, en una declaraci√≥n enviada a BBC Mundo. Mendoza se√Īala que a la empresa china le funcion√≥ la estrategia de haber comenzado ofreciendo dispositivos de bajo precio y luego haber subido de banda hasta alcanzar el segmento alto, con lo cual ahora sus aparatos est√°n posicionados en distintas bandas de precio. Al mismo tiempo, ha destinado muchos recursos para hacer promoci√≥n. "Huawei hizo fuertes inversiones en publicidad, en los aeropuertos, en los clubes deportivos, realmente la ve√≠amos 'hasta en la sopa', como decimos ac√° en M√©xico", apunta. La empresa china ha patrocinado a la selecci√≥n de f√ļtbol de Panam√°, a los equipos peruanos Alianza Lima y Sporting Cristal; al Santa Fe de Colombia; al Emelec de Ecuador; al Am√©rica de M√©xico; el Bol√≠var de Bolivia; y el Boca Juniors y el River Plate en Argentina, entre otros. Oliver Aguilar, de la consultora IDC, destaca que en el caso de M√©xico, Huawei se ha enfocado en dos sectores estrat√©gicos: los j√≥venes y los segmentos premium. "Al ocuparse de los j√≥venes piensa en un mediano-largo plazo, pues estos cada vez se insertan m√°s en la vida laboral y sus consumos se van reflejando en sus decisiones de compra en tecnolog√≠a", se√Īala. M√°s all√° del mercado de tel√©fonos inteligentes, Huawei tambi√©n ha entrado en el sector de las telecomunicaciones en varios pa√≠ses de Am√©rica Latina, de all√≠ la declaraci√≥n de Maduro anunciando que acudir√≠a a la empresa china para terminar de implantar la red 4G en Venezuela. De acuerdo con un informe de la Comisi√≥n de Revisi√≥n Econ√≥mica y de Seguridad de EE.UU. y China -una instituci√≥n del gobierno de Estados Unidos-, publicado en octubre del a√Īo pasado, Huawei trabaja con la mayor parte de los principales proveedores de telecomunicaciones en la regi√≥n. Adem√°s, ha ganado contratos para ofrecer soporte y construir redes de telecomunicaciones en m√°s de 20 pa√≠ses de Am√©rica Latina y el Caribe, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Rep√ļblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, M√©xico, Panam√°, Per√ļ y Venezuela. A inicios de este a√Īo, la prensa regional public√≥ informaciones seg√ļn las cuales Huawei se preparaba para construir su primer centro de datos en Am√©rica Latina, por un costo aproximado de US$1.000 millones y que estar√≠a ubicado en Chile, Brasil o Argentina. La empresa, que es pionera en el desarrollo de la red 5G, tambi√©n podr√≠a jugar un papel determinante en su desarrollo en la regi√≥n. Pero, ¬Ņc√≥mo puede verse impactada la presencia de Huawei en Am√©rica Latina tras las medidas tomadas por Donald Trump? Por lo pronto, los analistas son cautos. Jorge Araya, de Euromonitor, se√Īala que el anuncio de Google suspendiendo el acceso de Huawei a sus aplicaciones es una amenaza para la empresa china. "Es dif√≠cil imaginar un aparato electr√≥nico sin acceso a los principales servicios y aplicaciones que ofrece Google. Sin embargo, a√ļn es muy pronto para predecir un riesgo significativo para sus ventas en el largo plazo, dado que a√ļn necesitamos conocer la estrategia de Huawei para enfrentar este problema", afirma. Tina Lu, de Counterpoint, destaca la medida de Washington ocurri√≥ justo cuando parec√≠a que la empresa china estaba a punto de alcanzar la cima en su unidad de negocios de consumo. "En un escenario normal, los esfuerzos de Huawei para entrar en Brasil probablemente habr√≠an sido exitosos y habr√≠an servido para expandir su presencia en Am√©rica Latina. Pero, en el actual ambiente geopol√≠tico, entrar en Brasil luce cada vez menos probable. En el corto plazo, ser√° dif√≠cil para Huawei mantener su momentum en la regi√≥n", concluye. 