Cuatro rubros del sector productivo decrecen y cinco se estancan en 2018

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear La recesi贸n econ贸mica, el contrabando y los bajos precios son los factores que inciden en el decrecimiento de rubros productivos como el av铆cola, papero, bananero y de palmito en la gesti贸n 2018. El efecto tambi茅n se plasma en el estancamiento de sectores como el exportador, lechero, floricultor, porcinocultor y la peque帽a industria. Aunque el a帽o 2018 present贸 inconvenientes espec铆ficos, desde la limitada inversi贸n p煤blica hasta el exceso de lluvias, sectores como el agr铆cola, ganadero y construcci贸n reportan leves porcentajes de crecimiento en relaci贸n al a帽o pasado. En Cochabamba, particularmente, destaca la pujanza de rubros como la piscicultura y la apicultura. El sector av铆cola estima cerrar el 2018 con un decrecimiento de aproximadamente un 6 por ciento en relaci贸n al 2017. Seg煤n el presidente de la Asociaci贸n Nacional de Avicultores (ANA), Ricardo Alandia, la desaceleraci贸n econ贸mica deriv贸 en una reducci贸n de la demanda de pollo, pues este a帽o la producci贸n alcanzar谩 a 206 millones de pollos, mientras que el 2.017 lleg贸 a 2.015 millones. La situaci贸n tambi茅n es preocupante para los productores de banano, palmito y papa. El presidente de la C谩mara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Yasmani Medrano, indic贸 que los problemas ocasionados por la depreciaci贸n de la moneda argentina impactaron en los productores de banano y palmito, los cuales tuvieron que buscar mercados de exportaci贸n alternativos a Argentina. El estancamiento es otro de los factores que resalta en los rubros productivos en la gesti贸n 2017. El presidente de la Asociaci贸n Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor), Javier Urenda, asegur贸 que este sector quedar谩 estancado este a帽o debido a la ca铆da de los precios que deriva en limitadas inversiones. Agreg贸 que en 2017 los porcicultores, con 60.000 toneladas de carne, crecieron en un 20 por ciento en relaci贸n al 2016, sin embargo, dicho volumen se mantendr谩 en 2018, por lo que existe un estancamiento. La situaci贸n de los productores de cerdo en Cochabamba es a煤n m谩s complicada, puesto que, seg煤n Medrano, este rubro forma parte de los decrecientes. No obstante, la producci贸n concentrada en Santa Cruz abarca el 80 por ciento del consumo nacional. Medrano agreg贸 que los productores de papa tambi茅n reportan decrecimiento. Por su parte, la presidenta de la C谩mara Departamental de la Peque帽a Industria y Artesan铆a Productiva de Cochabamba (Cadepia), Luz Mary Zelaya, asegur贸 que este sector no reporta crecimiento por segundo a帽o consecutivo debido a la recesi贸n econ贸mica, por lo que considera urgente fomentar campa帽as orientadas al consumo de productos nacionales. Desde la C谩mara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), el presidente, Wilfredo Rojo, asegur贸 que el 2018 no fue un a帽o favorable por la baja rentabilidad en relaci贸n al 2017, como consecuencia de la ca铆da de los precios internacionales y la volatilidad de los tipos cambio. Explic贸 que este efecto se acent煤a en los sectores no tradicionales, los cuales sufren las consecuencias de no contar con nuevos mercados. El m谩ximo dirigente del sector exportador mencion贸 que el crecimiento en la gesti贸n 2017 fue del 3 por ciento, cifra que se mantendr谩 en 2018, pese a que hay rubros exportadores que crecer谩n menos. 聽 Este a帽o la producci贸n alcanzar谩 a 206 millones de pollos, mientras que el 2017 lleg贸 a 2.015 millones. 聽 EL 2018 CRECEN LA AGRICULTURA, GANADER脥A Y CONSTRUCCI脫N REDACCI脫N CENTRAL Los sectores agr铆cola, ganadero y constructor reportan cifras superiores a las del a帽o 2017, sin embargo, el crecimiento no es el esperado, por lo que instan a que el Gobierno implemente pol铆ticas enfocadas a dinamizar la producci贸n nacional. El presidente de la Asociaci贸n de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Richard Paz, inform贸 que la producci贸n de soya cerrar谩 el 2018 con un crecimiento del 8 por ciento en relaci贸n al 2017, puesto que espera alcanzar las 2,8 millones de toneladas de grano. Por su parte, el vicepresidente de la Confederaci贸n de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Abd贸n Nacif, asegur贸 que el crecimiento de este sector no pasar谩 del 2 por ciento en relaci贸n al 2017, puesto que espera cerrar con 9,5 millones de cabezas. "El ganadero ha estado muy canto en el tema de inversiones y de estar creciendo porque el mercado interno est谩 saturado", dijo. El sector constructor tambi茅n cerrar谩 el 2018 con un leve aumento. Seg煤n el presidente de la C谩mara Boliviana de la Construcci贸n (Caboco), Franklin P茅rez, el crecimiento ser谩 "mucho menor que el a帽o pasado", cuando se super贸 el 5 por ciento. Adem谩s, aclar贸 que las cifras reflejadas en la construcci贸n obedecen a las megaobras p煤blicas que ejecutan firmas extranjeras. P茅rez dijo que las empresas nacionales, al no participar de las megaobras, se encuentran en una situaci贸n compleja, por lo que piden aumentar la inversi贸n p煤blica en los municipios. 聽 LA INDUSTRIA NO VE FRENO AL INGRESO DE CONTRABANDO REDACCI脫N CENTRAL Un frasco de mermelada producida en Bolivia puede llegar a costar 20 bolivianos, pero un envase de similar tama帽o fabricado en Argentina e introducido de manera ilegal al pa铆s puede costar entre 6 y 7 bolivianos. Con ese ejemplo, la presidenta de la C谩mara Departamental de la Peque帽a Industria y Artesan铆a Productiva de Cochabamba (Cadepia), Luz Mary Zelaya, explica el problema que genera el contrabando en la producci贸n nacional. "Lastimosamente es el contrabando que est谩 matando a la industria nacional porque por los precios de los productos que llegan de contrabando, no podemos ser competitivos nosotros como industria", afirm贸. Ante este panorama, Zelaya considera que el Gobierno debe realizar un mayor control al ingreso de productos de contrabando desde Argentina, lo cual no aporta al fortalecimiento de las peque帽as industrias nacionales. En criterio de la dirigente, la creaci贸n del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando no genera un impacto positivo, puesto que el ingreso de productos de forma ilegal contin煤a. El problema ocasionado por el contrabando tambi茅n alcanza a los productores de papa, quienes se encuentran imposibilitados de competir con el ingreso ilegal de papa peruana, indic贸 el presidente de la C谩mara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Yasmani Medrano. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario