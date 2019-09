El Norte paceÃ±o con gran potencialidad econÃ³mica

Agrandar la foto + Twittear El norte pace帽o, que ocupa aproximadamente el 60% del territorio del departamento de La Paz, puede ser una de las zonas m谩s aptas para promover el desarrollo regional y nacional. Instituciones como La Federaci贸n de Empresarios de La Paz, la C谩mara Nacional de Comercio, la C谩mara Nacional de Industria, la C谩mara de la Construcci贸n, adem谩s de organizaciones c铆vicas y sociales pace帽as, y los comentarios de varios analistas difundidos en los medios de comunicaci贸n, coinciden que esta regi贸n pace帽a es apta, tanto para la producci贸n agr铆cola industrial, como la pecuaria y ganadera. Tambi茅n tiene potencialidades para diversos emprendimientos industriales y la generaci贸n de energ铆a por 100 megavatios aproximadamente. La temperatura de la regi贸n fluct煤a entre los 24 y 33 grados cent铆grados, clima en el que se puede producir caf茅, casta帽a, arroz, cacao, junto a hortalizas y una gran variedad de frutas. En esta exuberante regi贸n se puede explotar con resultados muy favorables el ecoturismo, mostrando la gran riqueza del Madidi. La Mancomunidad de Municipios del Norte Pace帽o Tropical, conformada por ocho municipios:聽 Apolo, Guanay, Ixiamas, Mapiri, Tacacoma, Teoponte, Tipuani y San Buenaventura, ocupan el 49% de territorio del departamento con algo m谩s de 60.000 kil贸metros cuadrados y se estima que tiene por lo menos 100 mil habitantes, una densidad apenas superior a un habitante por kil贸metro cuadrado. Un viaje por tierra entre La Paz y San Buenaventura demanda m谩s de 12 horas, convirti茅ndose en muchas, m谩s en 茅poca de lluvias, para una distancia que en l铆nea recta no supera los 250 kil贸metros. A diferencia de lo que es el norte pace帽o, el norte de Santa Cruz s铆 est谩 integrado, las provincias Sara, Ichilo, Obispo Santiesteban y Warnes, se conectan multimodalmente. El Plan de Desarrollo Integral, Sostenible y Concurrente del Norte Pace帽o Tropical, presentado en septiembre de 2008, no tuvo ning煤n efecto.聽 Esta propuesta esperaba convertirse en una herramienta que oriente un modelo de gesti贸n mancomunado a nivel regional, con una visi贸n de corto, mediano y largo plazo. De acuerdo con el diagn贸stico del Plan, 茅sta regi贸n tiene una de las mayores diversidades biol贸gicas de Sudam茅rica. En la Mancomunidad est谩n cinco de las doce ecoregiones descritas para Bolivia que incluyen: Bosques amaz贸nicos, el cerrado pace帽o, Los Yungas, los bosques secos interandinos, y vegetaci贸n alto andina. La regi贸n de Los Yungas que ocupa casi el 38% del norte pace帽o es uno de los ecosistemas m谩s fr谩giles por su alta precipitaci贸n y terreno accidentado, y es una de las 谩reas fundamentales para la regulaci贸n ambiental. Aproximadamente el 30% del total del territorio del norte pace帽o tiene una vocaci贸n para el aprovechamiento forestal ganadero y desarrollo tur铆stico.聽聽 Por otra parte, entre los principales sistemas de aprovechamiento de los recursos naturales, adem谩s del forestal, est谩 la producci贸n minera cooperativizada, especialmente la aur铆fera. Las principales amenazas de la regi贸n son la deforestaci贸n provocada por la ampliaci贸n de frontera agr铆cola y las obsoletas formas de producci贸n minera, con uso del mercurio que contaminan los afluentes y afectan a la vida silvestre. El empresariado privado nacional, acompa帽ar谩 todo proyecto de la regi贸n para asegurar un desarrollo sostenible del Departamento y el pa铆s. En este sentido, creemos que las iniciativas industriales deben darse en el marco de no comprometer la sostenibilidad de los suelos y ecosistemas en general, para lo que deber谩n realizarse los estudios necesarios que ofrezcan esta garant铆a y, que bien manejados puede convertirse en uno de los mayores proyectos de la econom铆a naranja. Se puede vincular los departamentos de La Paz, Beni y Pando multimodalmente y a trav茅s de los r铆os Mamor茅 y Madera tener una salida hacia el Amazonas por Brasil. Los empresarios consideramos de imperiosa necesidad el impulsar y promover el desarrollo de la regi贸n norte de La Paz, en el marco del acuerdo p煤blico privado, porque de esa manera se tendr谩 un mayor beneficio para su poblaci贸n. 聽 Rolando Kempff Bacigalupo Ph.D es Economista, empresario y Presidente de la C谩mara Nacional de Comercio, Ph.D. miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Econ贸micas. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario