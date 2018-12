Agrandar la foto + Twittear La gesti贸n 2018 marca una leve recuperaci贸n de la econom铆a boliviana. Si en 2017 el PIB hab铆a llegado s贸lo al 4,2 por ciento, este a帽o (al menos oficialmente) subi贸 a poco m谩s de 4,5 por ciento, pero es s贸lo una recuperaci贸n leve y a costa de otros pagos: la deuda externa subi贸 hasta el 40 por ciento del PIB, las Reservas Internacionales Netas (RIN) bajaron de 15 mil millones de d贸lares en 2014 hasta 8,500 millones en 2018, y el tipo cambiario es una "burbuja". As铆 lo eval煤a la Fundaci贸n Milenio, en un informe, advirtiendo que, en esta situaci贸n, el futuro econ贸mico de Bolivia es muy incierto, considerando, adem谩s, que el contrato de venta de gas a Brasil fenece el a帽o venidero, en un contexto de agotamiento de reservas y de barreras persistentes a la atracci贸n de inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos de exploraci贸n y explotaci贸n. "Y para colmo, 2019 es un a帽o electoral en Bolivia, lo que hace de su futuro m谩s incierto todav铆a", agrega Henry Oporto, director de la fundaci贸n. Seg煤n el informe (secundado por analistas econ贸micos consultados por este medio), a pesar de las condiciones externas m谩s favorables en 2017 y 2018, el modelo econ贸mico vigente demostr贸 ser extremadamente sensible y vulnerable a la ca铆da de los precios de exportaci贸n (especialmente de hidrocarburos), que, de hecho, redujo los ingresos externos y fiscales, gener谩ndose d茅ficits externos y fiscales tras varios a帽os de super谩vits. El ritmo de crecimiento econ贸mico se redujo desde 2015 (desaceleraci贸n). En 2014, el PIB creci贸 5 por ciento; en 2017, 茅ste redujo a 4,2 por ciento. En 2017, el PIB minero creci贸 en apenas 1,6 por ciento y el de hidrocarburos cay贸 en 2,4 por ciento. En cuanto a la balanza de pagos, en 2017, el d茅ficit en cuenta corriente fue de 6,4 por ciento (que se manten铆a hasta mitad de 2018) y el d茅ficit del Sector P煤blico No Financiero (SPNF), de 7,8 por ciento del PIB, lo cual ha implicado un aumento del endeudamiento externo p煤blico de 2.160 millones d贸lares y, consiguientemente, de la deuda p煤blica total de 3.713 millones de d贸lares. El elevado endeudamiento externo, seg煤n Milenio, ha amortiguado e incluso evitado una ca铆da m谩s pronunciada de las RIN, que en 2017 se redujeron en 179 millones de d贸lares, muy por debajo de las ca铆das de observadas en 2015 y 2016. Seg煤n la fundaci贸n, la situaci贸n evidencia la fragilidad y el agotamiento del modelo de crecimiento econ贸mico basado mayormente en el uso de recursos externos para financiar el impulso fiscal, a trav茅s del gasto e inversi贸n p煤blica. Seg煤n Milenio, de no mediar un ajuste fiscal oportuno, la situaci贸n es muy delicada para 2019 y 2020. Asimismo, el peso de la deuda ganar铆a mucha relevancia con relaci贸n a las exportaciones y con la deuda total escalando al 66,7 por ciento del PIB. Por cierto, son condiciones que eventualmente har铆an cada vez m谩s dif铆cil el acceso al financiamiento externo, el cual, ya hoy mismo, se constituye en la base del crecimiento de la econom铆a boliviana. Tipo de cambio En la medida que la econom铆a empez贸 a mostrar signos de desaceleraci贸n a partir de 2015, la tasa de inflaci贸n fue cayendo de 5,20 por ciento en 2014 a 2,72 por ciento en 2017. En 2016, hubo un repunte debido a los efectos de la sequ铆a de ese a帽o sobre la provisi贸n de alimentos. La ca铆da en las tasas de crecimiento de los principales agregados monetarios tambi茅n contribuy贸 al descenso en la tasa de inflaci贸n, principalmente con relaci贸n a los bienes no transables. La ca铆da en los ingresos de exportaci贸n trajo como consecuencia una ca铆da en el nivel de reservas internacionales. Esto tuvo un efecto sobre el crecimiento de la emisi贸n, que comprende la cantidad de billetes y monedas en poder del p煤blico m谩s la caja de los bancos, que hasta marzo de 2016 mostraba tasas de crecimiento anual de 10 por ciento, pero en 2017 y 2018 bajaron a 4 por ciento. A pesar de que la econom铆a boliviana atraves贸 un periodo c铆clico, de alzas y ca铆das de precios de exportaci贸n que han incidido fuertemente en los ingresos externos del pa铆s, el BCB ha mantenido su pol铆tica de mantener un tipo de cambio fijo con relaci贸n al d贸lar, y no se prev茅 que haya cambios en 2019, m谩s a煤n si se trata de un a帽o electoral. 聽 DATOS El tipo de cambio se depreci贸 en 5%. En 2017 el tipo de cambio real se depreci贸 en 5 por ciento, debido a la menor inflaci贸n y a la mayor apreciaci贸n cambiaria observada en los pa铆ses socios comerciales de Bolivia. Al mes de mayo de 2018 se registra una apreciaci贸n acumulada de 30 por ciento desde el a帽o 2010. D茅ficit en super谩vit de 2.376 millones de d贸lares. El balance en cuenta corriente de la balanza de pagos pas贸 de un super谩vit de 570 millones de d贸lares en 2014 a un d茅ficit de 2.376 millones en 2017. El deterioro es explicado principalmente por el significativo d茅ficit en el balance comercial de bienes y servicios. 聽 CRECIMIENTO DE LA CARTERA Y DEP脫SITOS BAJAN EN BANCA A octubre de 2018, el ritmo de crecimiento interanual de la cartera de cr茅ditos en el sistema bancario ha sido del 12 por ciento, levemente menor al de gestiones pasadas, al igual que el de las captaciones y dep贸sitos, que en los 煤ltimos 12 meses alcanz贸 un acotado crecimiento de 6,3 por ciento, indica un informe de la Asociaci贸n de Bancos Privados de Bolivia (Asoban). De acuerdo con este informe, correspondiente a octubre de este a帽o, la salud del sistema bancario es destacable, gracias a los colchones con los que cuenta, a pesar de las tendencias que denotan algunas variables. "Desde la banca, se considera relevante realizar una revisi贸n al marco normativo, de manera que se preserve su sostenibilidad y se contin煤e impulsando el crecimiento econ贸mico", dice el informe. Durante 2018, el sistema bancario continu贸 expandiendo el cr茅dito, principalmente en los sectores regulados, aunque el ritmo de crecimiento registrado en los primeros 10 meses del a帽o ha sido levemente menor al de gestiones pasadas. A octubre, la cartera alcanz贸 a 22.184 millones de d贸lares equivalentes a un crecimiento interanual de 12 por ciento, lo que equivale a 2.352 millones de d贸lares. Asoban indica que, durante los primeros 10 meses del a帽o, los bancos han concentrado sus esfuerzos de colocaci贸n en los sectores regulados para cumplir las metas, por ello el 60 por ciento de los cr茅ditos fueron otorgados a sectores productivos y de vivienda de inter茅s social. Por otro lado, el ente gremial llama la atenci贸n sobre un retroceso de 138 millones en la cartera de sectores no regulados (comercio y consumo). 聽 PUNTO DE VISTA Jos茅 Gabriel Espinoza. Analista econ贸mico "Vienen problemas el a帽o que viene: hay que sumar que es un a帽o electoral" Hay problemas para el a帽o que viene considerando que es electoral y el d茅ficit tiende a subir. De hecho, este a帽o tenemos el doble aguinaldo y esta habilitaci贸n se va a dar a las instituciones p煤blicas para gastar recursos de inversi贸n en el pago de este beneficio. Claramente, el factor pol铆tico va a incidir. El a帽o que viene es un buen momento para repensar el modelo econ贸mico del pa铆s. Parece que las autoridades han ajustado un poco sus expectativas sobre la econom铆a. Eso es positivo, es algo que se va pidiendo desde hace mucho tiempo. Habr谩 que ver si ese ajuste de las perspectiva que tienen las autoridades del Gobierno redunda en un cambio de enfoque. El modelo ha estado apoyado m谩s en inversi贸n p煤blica. Cada año, se invierte más o por lo menos se proyecta mayor inversión, pero las tasas de crecimiento son menores. Eso significa que no se puede seguir creciendo solamente en base a consumo porque el consumo significa endeudamiento e inversión publica cada vez con menores rendimientos, sigue el modelo y la consecuencia, al año, será un gasto extraordinario y las tasas de crecimiento no lo van a acompañar. El 2019 será el sexto año continuo con déficit fiscal. En términos monetarios, estamos hablando de más de 12 millones de dólares de déficit fiscal acumulado.