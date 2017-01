Estado adeuda a las AFP 5.000 millones de dólares

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear

Según la Fundación Milenio, el Estado ha recibido ya de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cerca de 5 mil millones de dólares, al haber ofrecido bonos y letras del Tesoro y del Banco Central de Bolivia. INVERSIÓN El documento difundido por la Fundación "Pensiones con dinero ajeno", señaló que resulta obvio preguntar,qué ha hecho y está haciendo el Estado con esos recursos. "Sabemos que una parte está ayudando a financiar las deudas del anterior sistema de pensiones, permitiendo que se continúen pagando las jubilaciones ganadas por los trabajadores antes de que el viejo sistema de reparto terminara quebrado". RENTABILIDAD Agrega que es de suponer que una parte de los recursos percibidos de las AFP, está yendo a financiar inversiones públicas que, según señala el propio Gobierno, son rentables y productivas. RENDIMIENTO Y esto hace pertinente la segunda pregunta, agrega, que apunta al tema del rendimiento. Si quiere realmente apoyar a los trabajadores, y son tan rentables y productivas sus inversiones, ¿no sería lógico que el Gobierno ofreciera una tasa de interés mayor? Por ahora se debe resaltar el hecho de que los fondos de pensiones ya están respaldando la inversión en el país y, por tanto, no se justifica la anunciada intervención de conformar un fondo de inversión de $us 150 millones, orientado al sector agroproductivo del país. RIESGO Asimismo, el documento de la Fundación se preguntó si los fondos de pensiones han canalizado dinero a la inversión privada y al gasto público, ¿por qué hacerlo de la manera propuesta por el Gobierno sería más riesgoso?. El documento explica el mecanismo utilizado por el Gobierno: elimina el mecanismo competitivo que permite comparar opciones, tanto con respecto al intermediario financiero (el gobierno ha decidido que sea el Banco de la Unión y no otro) como en relación al sector económico (el gobierno ha decidido que sean algunos productores agropecuarios del Oriente). FONDOS Añade que es necesario considerar también el riesgo que lo asumirán directamente los fondos de pensiones. El Banco Unión será solamente el administrador intermediario y seguramente cobrará una comisión, pero si el deudor no paga, quien pierda será el fondo de pensiones. En los otros casos, los instrumentos financieros amortiguan el riesgo, añade el documento. JUICIOS El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, dijo que las AFP han interpuesto unos 6.000 juicios a objeto de recuperar aportes laborales retenidos por las empresas y que se cuantifican en $us 100 millones. GESTORA PÚBLICA Guillén dijo que la transferencia de las administradoras privadas a la gestora estatal no será posible, en tanto concluyan los procesos legales iniciados para recuperar dichos aportes. AUDITORÍA LEGAL A fin de determinar la situación de los procesos iniciados por las administradoras ante los tribunales, la autoridad dijo que está en curso una auditoría legal. Reconoció que la transferencia de 2 millones de registros e historial laboral de los trabajadores, es un proceso sumamente "complejo y difícil". Sin embargo, anunció que hasta el mes de agosto se tendrán listos los datos que serán migrados de las dos AFP a la gestora y que se aguarda que una vez constituido el tercer sistema, aquélla podrá iniciar sus actividades en septiembre.