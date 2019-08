Expertos proyectan $us 600 MM menos por venta de gas

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Con la ca铆da del precio internacional del gas natural licuado (GNL) y los menores vol煤menes entregados al mercado de Argentina, se calcula que hasta fin de a帽o Bolivia percibir谩 600 millones de d贸lares menos por el gas que vende 聽al pa铆s vecino, seg煤n expertos. De acuerdo con el exministro de Hidrocarburos 聽脕lvaro R铆os, con la cuarta 聽adenda que se suscribi贸 con Argentina el pasado 14 de febrero, que incluye diferentes 聽vol煤menes y precios, Bolivia recibi贸 un pago por el gas en 聽invierno de entre cuatro y cinco d贸lares por mill贸n de BTU. Este precio est谩 muy por debajo al vinculado al precio del petr贸leo, que entre mayo y septiembre (invierno) se sit煤a en promedio en 6,6 d贸lares por 聽mill贸n de BTU, seg煤n datos del Ministerio de Hidrocarburos. "Este 2019, por efecto de menos vol煤menes en verano y menores precios en invierno, se dejar谩n de percibir cerca de 600 millones de d贸lares, 聽que si se hubiera mantenido el contrato con Argentina bajo el Take or Pay (toma o paga) establecido", indic贸. La oferta de GNL mundial est谩 muy elevada y, por lo tanto, los precios spot (los que se negocian en el momento) para el verano del norte e invierno del sur 聽est谩n bastante deprimidos, explic贸 聽el experto en hidrocarburos. En febrero, Bolivia y Argentina decidieron vincular 聽los precios de compra-venta de gas en el periodo de invierno 2019-2020 a los precios spot de importaci贸n de GNL que hace el pa铆s vecino. Por entonces, el ministro de Hidrocarburos, Luis S谩nchez, afirm贸 que 聽la cuarta adenda establece una f贸rmula que fija un mejor precio comparado a la f贸rmula de c谩lculo vigente antes. "Ha sido una gran negociaci贸n porque logramos incrementar el precio en un 15% m谩s en verano y en invierno tenemos el precio de GNL, m谩s un porcentaje del costo de regasificaci贸n. Recordemos que por lo general el GNL siempre est谩 por encima de entre 聽tres y cuatro d贸lares con relaci贸n al precio indexado al WTI (es decir, por encima de los nueve d贸lares), por eso es hist贸rico este precio", dijo en esa ocasi贸n. Incluso apunt贸 que Bolivia recibir谩 s贸lo con el mercado argentino 3.373 millones de bolivianos adicionales por la venta de gas. Ante este panorama, R铆os indic贸 que es 聽necesario cambiar el "chip comercial" para no perder mercados y pedir a Argentina que deje un mercado abierto para hacerlo m谩s competitivo. Sobre el mismo tema, el especialista Hugo del Granado apunt贸 que 聽el Ministerio de 聽Hidrocarburos garantiz贸 que Bolivia vender谩 el gas a un precio de 10,3 聽d贸lares el mill贸n de BTU, lo que supon铆a ingresos adicionales por 180 millones de d贸lares. "Si se considera que el precio del gas que se exporta a Argentina est谩 por encima de los siete d贸lares por mill贸n de BTU, desde octubre del a帽o pasado y que deber铆a continuar subiendo, si no se cambiaba el precio de referencia es f谩cil deducir 聽que el cambio de referencia al GNL ser谩 perjudicial para el pa铆s", indic贸. En criterio del experto, con la tendencia de precios descrita l铆neas arriba, se puede concluir que la negociaci贸n llevada a cabo con Ieasa, que adem谩s disminuy贸 los vol煤menes a exportar, 聽 no tom贸 en cuenta que en febrero los precios del GNL 聽ya llevaban cuatro meses de declinaci贸n continua 聽y que los negociadores tampoco 聽se preocuparon de indagar las causas de la baja. "El 煤nico beneficio que 聽obtuvo (Bolivia) con la negociaci贸n fue la eliminaci贸n de incertidumbres tanto 聽de las bajas nominaciones argentinas de vol煤menes y cu谩nto ya tiene que producir Bolivia para las cantidades comprometida de gas", opin贸. Con el contrato vigente hasta el 14 de febrero de este a帽o, Bolivia, en verano, deb铆a entregar 19,2 MMmcd, mientras que en invierno la obligaci贸n era de 23 MMmcd. 聽No obstante en los 煤ltimos meses, desde 2018, lleg贸 a enviar tan s贸lo 聽cinco MMmcd. Despu茅s de la suscripci贸n del acuerdo, la Gobernaci贸n de Tarija 聽calcul贸 que entre marzo y diciembre de este a帽o 聽el pa铆s dejar谩 de percibir al menos 375 millones de d贸lares por la renta petrolera. Basado en el c谩lculo de la instituci贸n departamental, entre marzo y diciembre de este a帽o, el pa铆s iba a recibir 1.458,8 millones de d贸lares si continuaba vigente la primera adenda; pero por el tiempo mencionado anteriormente 聽s贸lo se percibir谩 1.083,7 millones de d贸lares. La cuarta 聽adenda Entregas Con el nuevo acuerdo, Argentina 聽importa s贸lo 11 聽MMmcd en verano (enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre) y 聽entre 16 y 18 MMmcd en 聽invierno (mayo-septiembre de este a帽o y en los meses pico junio-agosto).

Rechazo En un c谩lculo que hizo la Gobernaci贸n de Santa Cruz, se advirti贸 que el acuerdo 聽 聽provocar谩 聽una p茅rdida 聽de 3.379 millones de bolivianos ($us 485 millones) de ingresos por 聽regal铆as e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) entre 2019 y la pr贸xima gesti贸n. Punto de vista

Raúl velásquez Investigador de Jubileo Con la fórmula hubo menor pago Es importante entender que la Adenda de 2019, suscrita entre Bolivia y Argentina, establece una Cantidad Diaria Base Anual (CDBA) de 10 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), que aplica tanto al periodo de invierno como al de verano. Por esa CDBA de 10 MMmcd, Argentina paga el precio vinculado al precio internacional del barril de petróleo, que utilizaba desde el inicio del contrato. Sin embargo, la adenda establece que en el periodo de invierno por cualquier Cantidad Diaria Adicional de Invierno (CDAI) demandada por Argentina  se  paga un precio diferenciado vinculado al  GNL. Por ejemplo, si en un día cualquiera del periodo de invierno Argentina demanda 17 MMmcd de gas natural a Bolivia, de ese volumen, 10 MMmcd (CDBA)  pagarán un precio vinculado al precio internacional del petróleo, pero por el saldo, siete MMmcd , pagará un costo vinculado al GNL, más 0,80 centavos de dólar por millón de BTU. En este contexto, durante  julio el gas natural exportado por Bolivia a Argentina alcanzó un promedio de 18,8 MMmcd de acuerdo con información que emiten las secretarías de Hidrocarburos de Tarija y Santa Cruz.  Suponiendo ese valor para un día cualquiera de julio, por la CDBA  (10MMmcd) de ese volumen, el precio fue alrededor de 6,6 dólares. En tanto que  para el volumen adicional, que en este caso sería de 8,8 MMmcd, el precio estuvo próximo a  5,3 dólares (considerando $us 4,5  + 0,80. Es decir que  por la cantidad adicional en julio  el pago pudo llegar a un precio inferior que el que se hubiera pagado con el precio anterior vinculado al petróleo.