Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El especialista en temas mineros y expresidente de la Corporaci贸n Minera de Bolivia (Comibol), H茅ctor C贸rdova, advirti贸 la falta de un control t茅cnico cient铆fico contra el robo de esta帽o, que ocurre sobre todo a la Empresa Minera Huanuni. C贸rdova indic贸 que las normas por s铆 solas no corregir谩n el problema del juqueo o robo de mineral que afrontan las empresas del Estado. COMERCIO "Es elemental implementar una cuesti贸n tecnol贸gica que permita reconocer inmediatamente de d贸nde viene el mineral, y si no est谩 vendiendo el representante autorizado ya es juqueo", dijo C贸rdova a ANF. En 2015, el centro minero perdi贸 24 millones de d贸lares por la acci贸n de grupos ilegales que se apropian del mineral en interior mina. Huanuni perdi贸 2 millones de d贸lares durante los ocho meses del a帽o. La Polic铆a propuso un plan de control con sistemas virtuales con un costo de 2.3 millones de d贸lares. DELITO El 29 de agosto, el presidente Evo Morales promulg贸 la ley de modificaci贸n al C贸digo Penal contra el robo o sustracci贸n de minerales, que agrava las penas hasta 10 a帽os de c谩rcel, y considera a quien roba, quien ayuda y a quien comercializa mineral robado. Las autoridades tienen la esperanza de que la norma persuada a los jucus y estos desistan de seguir robando, sin embargo, hasta el momento no se muestra ning煤n resultado importante. "Los jucus contin煤an ingresando al cerro Posokoni", dijo el gerente de la empresa Huanuni, Mario Felipez. En el caso del juqueo, indic贸 C贸rdova, no se est谩 yendo a un elemento que es clave, ya que "cada mineral tiene como una especie de huella digital, el que sigue las t茅cnicas adecuadas puede decir siempre este mineral viene de ac谩 o de all谩", como una forma de identificar su procedencia. COOPERATIVAS Igualmente, Felipez reconoci贸, que m谩s all谩 de la norma, se debe crear "otro tipo de mecanismos que nos ayuden a identificar m谩s claramente c贸mo se puede evitar ese tipo de situaci贸n de blanqueamiento de mineral", mediante las cooperativas u otros actores mineros. La Ley 1093 contra el robo de mineral solo aplica sanciones a los ladrones de mineral y no establece ning煤n tipo de procedimiento y control, sobre todo a las empresas comercializadoras que son las que finalmente compran el mineral robado, refiri贸 C贸rdova. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario