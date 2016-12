Gobierno adjudicó a China obras por $us 2.000 millones

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear En los últimos años, unas 50 empresas de la República Popular China, han logrado adjudicarse -por la vía directa- proyectos de gran envergadura en Bolivia, valorados en $us 2.000 millones. Esta cifra representa casi un tercio del total de la deuda externa pública, que es de $us 6.646 millones. "NO ESTAMOS SOLOS" "No estamos solos, hay presencia china en Bolivia", sentenció el presidente Evo Morales en Caraparí (Tarija), el pasado 22 de octubre. Con esa declaración, el Mandatario confirmaba la presencia del gigante asiático en territorio nacional, la que fue en aumento en los últimos años, en áreas como la hidroeléctrica, electricidad, infraestructura vial (carreteras, puentes), agricultura, manufactura, innovación tecnológica y en industrias extractivistas, como minería y energía. PRIMER ACREEDOR China es actualmente el principal acreedor bilateral de Bolivia, cuya deuda con el país asiático asciende a 608,4 millones de dólares y, según un reporte del Banco Central de Bolivia (BCB) de 31 de agosto de 2016, representa a su vez el 9,2% de la deuda externa total de 6.646,6 millones de dólares. De este total, 4.884,2 millones son deuda multilateral (de organismos como el BID, CAF, Banco Mundial, entre otros), que equivale al 73,5% de la deuda total. COSTO Las tasas de interés que cobran el BID (2,2%), la CAF (2,3%) y el Banco Mundial (1,3%) son menores que las que cobra China (2,6%) por los 608,4 millones de dólares que ha prestado ya a Bolivia. MÁS DEUDA Sin embargo, ese no es el monto total, porque China fijó un techo de créditos para el país de 10.000 millones de dólares, para ser ejecutados en más de una decena de proyectos mineros, carreteros e hidroeléctricos. Entre tanto, las empresas bolivianas se han visto relegadas del mercado comercial, porque no pueden competir con la capacidad económica que permite a las compañías chinas cubrir las garantías monetarias que pueden ofrecer, a su vez, adjudicarse grandes proyecto en diversos rubros. EL COMIENZO El consejero Económico y Comercial de China en Bolivia, Yao Ming, afirmó que en Bolivia hay más de 50 empresas chinas instaladas, pero que esa cantidad "sólo es el comienzo", porque en relación a los países vecinos, en el país hay un número reducido de ciudadanos asiáticos. DERECHOS LABORALES "No veo, en comparación con otros países latinoamericanos (aquí) son pocos, porque creo que es el comienzo", dijo en un taller que realizó el Ministerio de Trabajo, hace un mes, en el que se abordó temas referidos a los derechos laborales, las normas vigentes, seguridad ocupacional y costumbres bolivianas ante denuncias de maltrato de obreros bolivianos por parte de los asiáticos. SATÉLITE En el período 2011-2015, el proyecto de mayor importancia fue la construcción y lanzamiento del Satélite "Túpac Katari", valorado en 302 millones de dólares, de los cuáles 251 millones de dólares fueron un préstamo del Banco de Desarrollo Chino. En menor magnitud, tiene importancia la compra de aviones y helicópteros, para el equipamiento de las Fuerzas Armadas y perforadoras para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sostiene un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). Además, el reporte afirma que, en el mismo período, se da un crecimiento rápido y constante de empresas chinas involucradas con la prestación de servicios para la ejecución de proyectos en el territorio nacional. SINOHYDRO CON GRANDES PROYECTOS - La empresa china Sinohydro tiene tres proyectos adjudicados en Bolivia: la carretera Ichilo-Ivirgarzama, por 107 millones de dólares; el proyecto hidroeléctrico San José, por $us 124 millones; y la carretera Padilla- El Salto, por $us 85 millones. - Asimismo, la doble vía, El Sillar, entre Cochabamba y Santa Cruz, por $us 426 millones - En conjunto hacen un total de más de $us 700 millones. MAYORES CONTRATISTAS Los grandes conglomerados chinos ejecutan en Bolivia alrededor de 2.000 millones de dólares en diversos proyectos, lo que representa el equivalente del 6% del PIB. De esta manera, se han convertido en los mayores contratistas del Estado, con la particularidad de que resultan ganadoras de licitaciones en las que, en muchos casos, se presentan únicamente empresas estatales chinas o se les adjudica de manera directa proyectos, en algunos casos bajo la modalidad de "llave en mano". Entre las principales empresas chinas en Bolivia en sectores económicos importantes están: Sinohydro, Sinosteel, Sinopec, China International Water and Electric Corp (CWE), CAMC Engineering, China Railway, Vicstar Shenzhen y China Harzone. Sin embargo, algunas de estas empresas, como la Sinohydro y China Camce Engineering, enfrentaron problemas por incumplimiento de contratos y conflictos laborales. La mayoría de las denuncias fueron por maltrato y discriminación a los obreros bolivianos.