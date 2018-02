Gobierno mantiene invariable matriz productiva extractivista

Fotografia: Cuenta Twitter Fundación Jubileo Agrandar la foto + Twittear La Fundación Jubileo, a través de su analista económico René Martínez, afirmó que el Gobierno no fue capaz de cambiar la matriz productiva planteada en su modelo económico, social, comunitario y productivo y que en el nuevo contexto el Ejecutivo debería reorientar el desarrollo del país. "Con el nuevo modelo, que ellos lo han llamado modelo económico, social, comunitario y productivo, cuyo centro es el cambio de la matriz productiva, porque decían que con la gran cantidad de dinero que estamos recibiendo por los hidrocarburos y minerales, se lo iba a reorientar hacia sectores productivos", dijo el investigador. Sin embargo, observó que el Gobierno planteaba que el Estado sea el protagonista y promotor del nuevo modelo, pero ni siquiera lo implementó. "Ahora que estamos en un contexto diferente, hay que exigir saber qué nos plantea, hay que exigir respuestas porque estamos en un nuevo contexto diferente, en un año sin excedentes como antes, y en un año pre-electoral", dijo. PACTO FISCAL Martínez afirmó que el país desaprovechó la oportunidad de planificar seriamente la reasignación de recursos en el escenario del pacto fiscal, y que por falta de voluntad política en el Ejecutivo se mantuvo la política fiscal aplicada desde 1987, cuando había 117 municipios y no 139 como ahora. "Terminó el período de grandes recursos y hemos vuelto a nuestra nueva realidad y sobre eso hay que construir una senda de desarrollo, ahora se necesita un planteamiento y hay que exigir al Gobierno saber qué nos plantea", manifestó. En análisis de Martínez, los ingresos por el gas permitieron mayor gasto corriente y fuertes inversiones públicas, sobre todo en la construcción de carreteras, en la infraestructura vial, "pero no ha sido acompañada por una inversión que cambie la estructura económica del país, que consistía la de generación de empleo, con la diversificación productiva". BONANZA Dijo que el Gobierno sería ingenuo de creer que volveremos a los picos altos de bonanza que se dieron hasta el 2014, a pesar del anuncio de la estabilización de precios del barril del petróleo entre 50 a 60 dólares. "Hemos llegado al 2018 y se repite lo del año pasado; con estos menores recursos que en el caso de los municipios significa el 33% menos, ya no se puede alcanzar los mismos niveles de inversión y gasto de otros años, y esto va a repercutir en los gobiernos subnacionales, puesto son los encargados de las inversiones en educación, salud, saneamiento básico, pagan el desayuno escolar y la protección social", señaló. La Fundación consideró que el pacto fiscal, concluido el 5 de diciembre, no resolverá los problemas estructurales del país, mantiene intacta la antigua arquitectura fiscal y posterga nuevamente el tratamiento de temas urgentes. La falta de voluntad política del Gobierno por abordar asuntos pendientes y la ausencia de la sociedad civil en construir el acuerdo nacional son algunos de esos aspectos débiles observados. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario