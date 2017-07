Hay inestabilidad laboral en aparato estatal, según Cedla

Agrandar la foto + Twittear El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) observó que persiste la inestabilidad laboral en el aparato estatal, producto del aumento de trabajadores amparados en el Estatuto del Funcionario Público, además del abuso en la utilización de las modalidades de contratos temporales, subcontrataciones y terciarización laboral.



En el sector público habría unos 550.000 trabajadores que dependen del Estado. Más del 90% es funcionario público.

"Prevalece el Estatuto que reconoce por lo menos seis figuras de contratación, que no apuntan precisamente a promover la estabilidad en el puesto de trabajo. No precisamente garantizan lo que la legislación laboral establece como estabilidad en el sentido de mayor continuidad en una fuente de trabajo", dijo Bruno Rojas, investigador del Cedla. Del mismo modo, Rojas señaló que en su investigación ve que otra característica del sector público es la práctica de establecer contratos eventuales, a plazo fijo, subcontratación y terciarización laboral. "Es un abuso o un exceso la contratación de trabajadores bajo estas figuras", reflexionó. Necesidades

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, en entrevista con EL DEBER, argumentó que los contratos eventuales se aplican de acuerdo a las necesidades de cada sector productivo estatal. Remarcó que hubo una evolución del número de empleos en las empresas públicas. Si bien en 2006 existían solo 793 trabajadores, hasta fines de 2016, hay 17.646 funcionarios en todas las empresas estatales. El analista Julio Alvarado opinó que los funcionarios del Estado siempre dependieron de la voluntad política, pero había institucionalidad, como en el Ministerio de Economía, Banco Central, Cancillería o la Aduana, que tenían mecanismos para una planta de funcionarios técnicos capacitados. "Pero la situación empeoró desde 2006, donde se pide aval político y no capacidades técnicas", cuestionó.