Importación de alimentos subió 155% en diez años

Durante los últimos 10 años, el valor acumulado de las importaciones de alimentos y bebidas desde Bolivia alcanzó a $us 5.327.510.798. Esta cifra es más elevada respecto de lo que se importaba en 2005. Según un informe de la Fundación Jubileo, entre 2006 y 2016, las importaciones de alimentos se incrementaron en 155%. SEGURIDAD ALIMENTARIA El responsable del programa de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Víctor Rojas, admitió que en la mayoría de los programas que impulsa el Gobierno, con financiamiento del Tesoro, los indicadores de rendimiento aún son bajos. RENDIMIENTO En el caso de la papa, por ejemplo, que es el producto más importante de la dieta de los bolivianos, el rendimiento por hectárea es diez veces menor respecto de la Argentina, admitió Rojas, durante el informe de rendición de cuentas que presentó el 13 de enero pasado. Este cultivo elevó el rendimiento del tubérculo de 4 a 10 toneladas por hectárea, cuando Argentina es diez veces mayor. En la oportunidad, el funcionario dio cuenta de los avances en varios cultivos, entre ellos, tomate, cacao, hortalizas frutas, además de ganadería y programas de desarrollo rural, que se ejecutaron en la amazonía boliviana. En todos ellos se ejecutó Bs 279 millones, es decir, 55 por ciento del financiamiento gubernamental, de acuerdo con el informe. PRECIOS El reporte de la Fundación precisó que los precios de los alimentos en la pasada gestión se elevaron en casi 3 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que cerró el año con 4 por ciento. La variación de los alimentos llegó a 6.90 por ciento y es el grupo más inflacionario del consumo de los hogares. Un informe, que en el pasado reciente se publicaba bajo el denominativo de "Inflación de los Pobres", explicó que la importación total de alimentos y bebidas en 2016 alcanzó a 632 millones de dólares, superior en 3,68% al valor importado en la gestión precedente. CONSUMO DE HOGARES En ese período (2016), los productos que registraron mayor valor de importación fueron los alimentos elaborados destinados principalmente al consumo de los hogares, que registró una concentración de más de 401 millones de dólares, valor que representa el 64% del total de alimentos importados el año pasado, dijo Jubileo En 2016, respecto al 2015, se registró un crecimiento de 1,23% en las importaciones de alimentos básicos destinados al consumo de los hogares. El año pasado, el valor importado superó los 39 millones de dólares. INSUMOS INDUSTRIALES Los alimentos y bebidas elaborados destinados a la industria representan 21% del total de importaciones de alimentos y para 2016 superaron a 142 millones de dólares. El año pasado, 10 países concentraron alrededor de 93% del total de las importaciones de alimentos realizados por Bolivia, siendo el principal proveedor Argentina, con una participación de 37% del total de las importaciones de alimentos, le siguen Chile con 15%, Brasil con 12%, Perú con 10%, Estados Unidos con 10%, Colombia con 3% y México, Uruguay y China, cada uno con 2%. En esa misma gestión, la importación de alimentos, procedentes de Estados Unidos, subió en 46,8% y de China en 9,4; no obstante, el crecimiento porcentual mayor fue el de Uruguay, con 220%. La importación de alimentos se ha ido incrementando de forma considerable desde el año 2007. Hasta ese año, el valor de las importaciones de alimentos y bebidas no había superado 300 millones de dólares. EN GESTIÓN PASADA SE TRIPLICARON PRECIOS El promedio de los precios de alimentos y bebidas consumidos en el hogar se incrementó en 6,9% durante el año 2016. Esta tasa es superior a la alcanzada en la gestión 2015, cuando la variación fue de 2,21%. Entre enero y diciembre de la pasada gestión, la variación promedio de precios del conjunto de bienes y servicios fue de 4%. Por tanto, el incremento del precio de alimentos de 6,9% fue mayor al promedio general en 2,9 puntos porcentuales. META OFICIAL La meta oficial esperada, de la variación promedio general de precios fijada por el Gobierno para todo el año 2016 fue de 5,3%. La variación del precio de los alimentos superó esa meta. En la estructura de gastos de los hogares estos compran alimentos y bebidas para su consumo dentro y fuera del hogar. En el primer grupo está la compra de productos de legumbres, hortalizas, tubérculos, lácteos, carnes, frutas y otros. En el segundo grupo están aquellos que corresponden al servicio de suministro de comidas en restaurantes, pensiones, cafés y establecimientos similares. FAMILIA En la gestión 2016, el precio de los alimentos y bebidas consumidos en el hogar se incrementó en 6,9%, en tanto que el precio de los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar se elevó en 2,6%. El documento de la Fundación Jubileo señaló también que el año 2016, respecto de la anterior gestión, el precio de los alimentos y bebidas consumidos dentro y fuera del hogar, en promedio, se incrementó en 5,6%.