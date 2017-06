Joseph Stiglitz: sería una tontería sacar a Estados Unidos del Tlcan

Fotografia: Reuters Agrandar la foto + Twittear El Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, afirmó que sería extraordinariamente tonto que el gobiernode Estados Unidos, Donald Trump, diera marcha atrás al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan). El economista consideró que el acuerdo es consecuencia de una profunda integración económica natural entre México y Estados Unidos. La interdependencia entre Estados Unidos y México es muy grande y sería un extraordinariamente tonto, salirse del TLCAN o debilitarlo. Lo que debemos hacer es fortalecer la asociación en Norteamérica, pero no hacerla más frágil". Entrevistado luego de participar en el foro Fracturas en la Globalización y sus Implicaciones para las Economías Emergentes, organizado por la London School of Economics, el CIDE y la Asociación Económica Internacional (IEA), expuso que actualmente hay una menor preocupación por una posible ruptura del Tlcan. Durante la campaña política en EE.UU. hubo una retórica muy fea, pero ahora la política ha trabajado de forma positiva y la relación es más saludable". Ahora muchas partes en Estados Unidos comenzaron a darse cuenta de lo importante que es la sociedad con México y el nivel de salud se ha elevado". Stiglitz, quien es profesor de la Universidad de Columbia y Economista en Jefe de la Institución Roosevelt, participó en la sesión plenaria del Foro en donde se abordó el tema de la desigualdad en la economía global y se enfatizó que "no hay duda de que ha habido un incremento de inequidad alrededor del mundo". También reconoció que no hay escasez de mano de obra, pero sí escasez de conocimiento, en una economía en la que se experimenta una transformación estructural hacia el sector servicios. En la sesión se resaltó que las políticas públicas pueden resolver la inequidad, además de fortalecer la eficiencia económica y el crecimiento. El Nobel subrayó que le llama la atención que la ciencia económica está poniendo finalmente atención en el tema del incremento de inequidad alrededor del mundo. Añadió que otro tema relacionado con la inequidad es la distribución del ingreso: Hay más dinero en el top 1%, al tiempo que hay más personas en situación de pobreza, y en detrimento de la clase media. Dada la complejidad del tema, no me sorprende que existan varios puntos de vista. No obstante, lo que me interesa analizar es que existe un equilibrio entre distribución de ingreso y riqueza", mencionó. Comentó que su aspiración es construir un modelo benchmark para entender e interpretar el incremento de la inequidad. Mencionó que una idea que podría aportar en el diseño de política pública es el Impuesto al Capital (Capital Taxation). Se cree que esto podría reducir la inequidad, aunque la evidencia hasta ahora observada no lo sustenta. Entonces, ¿qué hacemos con los ingresos generados por estos impuestos? ¿Qué pasa si se los damos a los trabajadores? Si se los damos a los trabajadores, tampoco es claro que mejore su situación", abundó. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario