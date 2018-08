Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Desde 2010 a 2017 las tasas de inter茅s de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el pa铆s han bajado de聽 8 a 3聽 por ciento. Paralelamente, estas empresas dejaron de invertir y, en este contexto, los aportes de los contribuyentes van perdiendo valor al ritmo de la inflaci贸n. 脡sa es la conclusi贸n a la que llegan los analistas econ贸micos Gonzalo Ch谩vez, Juan Carlos Espinoza y Alberto Bonadona, tras una evaluaci贸n de los datos de rentabilidad de las AFP Futuro y Previsi贸n. En diciembre de 2010, el Gobierno de Evo Morales聽 promulg贸 la nueva Ley de Pensiones 065 e instruy贸 la聽 creaci贸n de la Gestora P煤blica de la Seguridad Social de Largo Plazo, entidad que deber铆a reemplazar a las AFP para que la administraci贸n de los fondos pase al sistema p煤blico, pero han pasado casi ocho a帽os y la trasferencia no se concret贸. Los analistas consultados por este medio consideran que esa demora e incertidumbre en la transici贸n ha causado que las AFP dejen de invertir y reduzcan sus costos al m谩ximo. A esto se suma聽 que en los 煤ltimos a帽os la administraci贸n de pensiones baj贸聽 mucho en todo el mundo. La falta de inversi贸n de las AFP, sumada a la inflaci贸n del pa铆s, causa que los afiliados pierdan sus aportes. Seg煤n el Banco Central de Bolivia (BCB), la inflaci贸n en el pa铆s cerr贸 en 2017 en 2,71 por ciento. El Instituto Nacional de Estad铆sticas (INE) afirma que fue la cifra m谩s baja en 10 a帽os. Y aun as铆, "si no hay inversiones de los fondos y rentabilidad es el contribuyente el que sufre p茅rdidas en sus aportes", explica Ch谩vez.聽 "Si no hay rentabilidad, la inflaci贸n se come los aportes. Si tuvieras 100 mil bolivianos de ahorros y un a帽o hay una inflaci贸n del 2 por ciento perdiste 2 mil bolivianos", ilustra. Las AFP tienen muy poca rentabilidad e inversiones limitadas. "Cubriendo la inflaci贸n y teniendo un poco de ganancia, los aportes van aumentando. Si eso no ocurre, tu dinero valdr谩 menos y de aqu铆 a 20 a帽os no te alcanzar谩 para jubilarte", explica Ch谩vez. El experto considera que las estrategias de las AFP para invertir los recursos son muy conservadoras, "lo que puede ser un indicio de que las AFP ya quieren irse del pa铆s y no realizan inversiones". Espinoza, en tanto, considera聽 que el traspaso de la administraci贸n de los aportes desmotiv贸 a las AFP.聽 "Se genera un desincentivo fuerte para las administradoras privadas a la hora de invertir en mejoras.聽 Hay incertidumbre. Por tanto, no tiene sentido seguir invirtiendo en Bolivia. Tambi茅n hay cierto dejo a la hora de obtener mayor rentabilidad ante las nuevas normas de juego. Eso ha repercutido en la ca铆da de pensiones que tienen hoy los jubilados", indica. La noticia de la salida de las administradoras de Bolivia "las ha obligado a buscar mayor rentabilidad", a帽ade. El analista en econom铆a Alberto Bonadona indica, por su parte, que en los 煤ltimos a帽os la AFP Previsi贸n cerr贸 cuatro de sus 13聽 sucursales, lo que afecta su funcionamiento. Bonadona asegura que no s贸lo los contribuyentes son los afectados, sino tambi茅n las empresas administradoras, porque la demora en el traspaso genera un lucro cesante. "En los ocho a帽os que no se ha podido concretar el traspaso, ellos han dejado de ganar dinero", que pudo haber sido invertido en otras cosas, explica Ch谩vez. Datos En 2007, las AFP obten铆an retornos econ贸micos del 13,7 por ciento al a帽o. A junio de 2018, tanto Previsi贸n como Futuro reportaron una tasa del 3 por ciento, que no llegaba a cubrir la inflaci贸n. Esta cifra cay贸 en un 75 por ciento con relaci贸n al 2008. Esta baja se ha registrado en todo el mundo, pero a la situaci贸n en Bolivia se debe a帽adir el traspaso de los fondos de pensiones de la administraci贸n privada a la p煤blica. Actualmente, el 41 por ciento de la poblaci贸n ocupada aporta a las AFP.聽 El聽 restante se dedica a actividades聽 informales. 聽 DESCUIDO EN LA PARTE T脡CNICA APLAZ脫 EL TRASPASO TRES VECES En 2015 fue creada la Gestora P煤blica de la Seguridad Social de Largo Plazo para administrar los fondos del Sistema Integral de Pensiones, que es manejada por empresas privadas desde 1996. Han pasado casi ocho a帽os y el proceso no se ha concretado. M谩s al contrario, se han tenido tres aplazos de fecha. A pesar del tiempo transcurrido, el Estado tiene contratos vigentes desde fines de 1996 con las AFP Previsi贸n, perteneciente al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y Futuro del grupo Zurich Financial Service. El primer plazo para que聽 la Gestora P煤blica se haga cargo de la administraci贸n de los fondos de pensiones venc铆a el 15 de julio de 2016, pero eso no fue posible y el plazo fue ampliado en tres ocasiones. La segunda fecha tope era el 15 de septiembre de 2017 y la tercera se mantiene vigente para marzo de 2019. El Gobierno atribuy贸 la demora a la migraci贸n de informaci贸n hist贸rica de m谩s de 20 a帽os de registros y aportes de m谩s de 2,13 millones de personas aseguradas a la base de datos o software 煤nico de la Gestora P煤blica. Para el analista econ贸mico Alberto Bonadona, la principal causa de demora de la Gestora es el intentar unir las bases de datos de las dos AFP en un software 煤nico. El experto considera que se deb铆a comprar programas de ambos sistemas o subcontratar a las administradoras para acelerar el proceso. 聽 LAS AFP ADMINISTRAN $US 16 MIL MILLONES Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) manejan unos 16 mil millones de d贸lares, lo que significa un 46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Se trata del aporte de 2,2聽 millones de personas en todo el pa铆s. Actualmente, m谩s de 120 mil jubilados cobran sus aportes. En 1997, el antiguo sistema de reparto fue sustituido por la gesti贸n de las AFP Futuro y Previsi贸n. En la actualidad ambas cubren aproximadamente al 41 por ciento de la poblaci贸n ocupada. 聽 AN脕LISIS Jos茅 Gabriel Espinoza. Economista "Hay da帽o para las AFP, pero tambi茅n para los contribuyentes" Desde el d铆a en que se conoce que los fondos de pensiones van a ser transferidos a la administraci贸n p煤blica, hay dos efectos negativos. Uno, la ca铆da de las inversiones de las AFP en sus propias operaciones en el d铆a a d铆a. Dos, una ca铆da en la rentabilidad del propio fondo de pensiones, lo que ha tenido una incidencia directa en la jubilaci贸n que deben cobrar los pensionados. Se genera un desincentivo fuerte para las administradoras privadas a la hora de invertir en mejoras de eficiencia. Hay incertidumbre. Por lo tanto, no tiene sentido seguir invirtiendo en Bolivia. Tambi茅n hay cierto dejo a la hora de obtener mayor rentabilidad ante las nuevas normas de juego. Y eso ha repercutido en la caída de las pensiones que tienen hoy en día los jubilados, dado que más allá de eso, la idea de que las AFP ya se iban a ir de Bolivia los ha obligado a buscar mayor rentabilidad y las AFP asumían esta caída, ese traspaso, a las pensiones que cobre la gente. Hay daño a las administradoras. Tenían un contrato de servicio y van a dejar de percibirlo cuando la Gestora entre en funcionamiento. El sistema privado de colocación de fondos no se ha llevado de forma adecuada, pues las administradoras obtenían las rentabilidades por los fondos que tienen los jubilados ahí depositados para poder cubrir sus pensiones y éstas han ido bajando paulatinamente, pero no sólo en Bolivia, también en todo el mundo. 