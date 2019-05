Las nuevas tareas de la CÃ¡mara Nacional de Comercio

Fotografia: dat0s Agrandar la foto + Twittear Es necesario que el Gobierno reconozca el valor del sector privado como generador del aporte al Producto Interno Bruto, aqu√≠, las asociaciones p√ļblico privadas, (APPs) son un desaf√≠o para ambos. Las APPs pueden darse en varios sectores de la econom√≠a, como la agroindustria, la agricultura, la miner√≠a o la llamada econom√≠a naranja que es el desarrollo del talento humano. √Čsta debe merecer mayor atenci√≥n de parte del Gobierno, pues hemos dedicado m√°s esfuerzos a la labor extractivista, sin darnos cuenta que la Econom√≠a Naranja genera valor por los bienes y servicios que ofrece. Se fundamenta en la propiedad intelectual. Seg√ļn el BID esta actividad gener√≥ el a√Īo 2005 el equivalente al 6% de la econom√≠a mundial. Es innegable que en los √ļltimos a√Īos la inversi√≥n p√ļblica estuvo por encima del 4% del PIB., lo cual es bueno, cuando estos recursos se destinan a la log√≠stica adecuada e infraestructura, que coadyuven en el trabajo del sector privado, por ejemplo: caminos, aeropuertos y puertos. Se destaca el adecuado manejo macroecon√≥mico del Gobierno. Una de las prioridades del nuevo directorio de la CNC en su relacionamiento con el Gobierno; el Estado debe dejar a los privados asumir los riesgos en muchos sectores en los que ahora est√° incursionando. A la C√°mara Nacional de Comercio tambi√©n le preocupan algunos aspectos macroecon√≥micos como son el d√©ficit fiscal, la balanza comercial negativa, el doble aguinaldo, la informalidad que actualmente es de m√°s del 70% y el contrabando cuya ilegal actividad alcanza a por lo menos US$ 2.000 millones al a√Īo. Todos estos temas deben ser analizados cuidadosamente en negociaciones entre Gobierno y privados. El sector privado nacional necesita de los esfuerzos estatales para lograr un entorno amigable y adecuado para invertir, pero tambi√©n la diplomacia empresarial puede abrirnos puertas con nuestros pares de otros pa√≠ses, negociando acceso al comercio internacional, puertos e integraci√≥n econ√≥mica, pensemos en el MERCOSUR, la CAN, la Comunidad Econ√≥mica Europea y otras. La CNC debe acelerar su internacionalizaci√≥n, que no es otra cosa que mirar a econom√≠as como la India, Colombia, Brasil, Paraguay o China, donde el sector privado genera crecimiento y desarrollo. Por otra parte, tiene el objetivo de fomentar la formaci√≥n de nuevos l√≠deres y empresarios del ma√Īana, para lo cual pretende fortalecer las instituciones acad√©micas de la CNC, como la Universidad Real e Infocal. Se enfocar√° en crear empresas e instituciones como FUNDEMPRESA que demuestra eficiencia empresarial, INFOCENTER y DIGICERT que tiene certificada la firma digital. La CNC, instituci√≥n que logr√≥ sobrevivir 129 a√Īos gracias a su tradici√≥n democr√°tica, impulsa a sus l√≠deres a trabajar por el empresariado, en defensa de los principios que rigen la libre empresa y en beneficio de empresarios grandes, medianos y peque√Īos. No se debe olvidar que para ser empresario en Bolivia se requiere audacia. Enfrentar a la burocracia y sobrellevar la adversidad, implica arriesgar, perseverar para lograr el triunfo sin una receta m√°gica. Las empresas est√°n en un momento de cambio, en el que deben empezar a integrar tecnolog√≠a digital en todas las √°reas, cambiando la forma en que operan y brindan valor a sus clientes. El desarrollo de nuevos sectores y la digitalizaci√≥n de la empresa solo ser√° posible si entran en el tren de las energ√≠as renovables. Por eso, se debe impulsar y liderar el desarrollo de soluciones para lograr la producci√≥n con energ√≠as limpias, contrarrestando el calentamiento global. Se deben fomentar pol√≠ticas p√ļblicas para el fortalecimiento de la empresa privada, pues los empresarios proporcionan un empleo digno a sus empleados y trabajadores, otorg√°ndoles un seguro m√©dico y proporcionan una jubilaci√≥n aportando a los fondos de pensiones. Estos fondos en las AFPs, que actualmente suman m√°s de US$ 16.000 millones, otorgan pr√©stamos al Gobierno central; colocan dep√≥sitos en la banca; compran t√≠tulos en el sistema financiero y bolsa de valores de proyectos del sector privado y p√ļblico produci√©ndose un c√≠rculo virtuoso. El Estado debe garantizar la seguridad jur√≠dica necesaria y abrir otras √°reas para la inversi√≥n privada. De esta forma el Gobierno podr√° centrar su atenci√≥n en inversiones que permitan reforzar un c√≠rculo virtuoso facilitando el accionar del sector privado en √°reas que le permitan generar las divisas que necesita el pa√≠s para evitar la permanente reducci√≥n de las reservas internacionales. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario