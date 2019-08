Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear La econom√≠a mundial va bien. ¬ŅO quiz√° no tanto? El FMI vaticin√≥ en julio un crecimiento del PIB global de 3,2% para 2019 y de 3,5% para 2020. No son cifras despreciables. Sin embargo, el clima dominante en los mercados internacionales no es de satisfacci√≥n sino de una ansiedad que "se hace m√°s profunda cada d√≠a", seg√ļn apunt√≥ en un reciente editorial la revista The Economist. El nerviosismo de los inversores se hace m√°s visible en el comportamiento de las bolsas pero, en especial, en los tipos de operaciones que realizan. El precio del oro, un refugio por excelencia para los capitales, se encuentra en su punto m√°ximo de los √ļltimos seis a√Īos. Al mismo tiempo, se mantiene la demanda por los bonos gubernamentales de econom√≠as s√≥lidas y predecibles como Alemania y Suiza, aunque ofrecen tasas de inter√©s negativas. Y mientras Estados Unidos goza de la tasa de desempleo m√°s baja en medio siglo y del periodo de expansi√≥n econ√≥mica m√°s largo de su historia, se multiplican las voces que anticipan el final de la buena racha. Algunas de ellas apuntan que la econom√≠a estadounidense registra desde hace cinco meses una curva de rendimiento (o "curva de yield") invertida, un fen√≥meno que se produce cuando las tasas de inter√©s de los bonos del Estado de largo plazo son m√°s bajas que las de corto plazo y que usualmente anticipa el surgimiento de una crisis. "Recesi√≥n" parece ser la palabra de moda entre analistas, pero ¬Ņa qu√© se deben estas expectativas negativas si el PIB global sigue creciendo y no ha estallado a√ļn ninguna crisis severa? La respuesta parece estar en los problemas que presentan algunas econom√≠as clave del globo. BBC Mundo te cuenta cu√°les son esos pa√≠ses. 1. Estados Unidos Con una expectativa de crecimiento del 2,6% para 2019 (la tasa m√°s alta dentro del G-7, que re√ļne a los pa√≠ses m√°s industrializados), a Estados Unidos parece irle bien. "Nuestra econom√≠a es la mejor del mundo, con diferencia. El menor desempleo que se haya visto en casi todas las categor√≠as. Rumbo a un gran crecimiento despu√©s de que los acuerdos de comercio se concluyan", dijo Donald Trump el pasado domingo en Twitter. Sin embargo, los analistas temen que la guerra comercial con China termine por impulsar al pa√≠s a la recesi√≥n. Aparentemente consciente de los posibles "da√Īos colaterales" de ese enfrentamiento, Trump posterg√≥ la semana pasada hasta despu√©s del pr√≥ximo 15 de diciembre el aumento de aranceles previsto para productos procedentes de China. Pese a ello, el choque entre Washington y Pek√≠n causa impactos que van m√°s all√° de estos dos pa√≠ses y es considerado como un elemento central que puede ser decisivo para causar una recesi√≥n internacional. 2. China La econom√≠a de China sigue registrando una importante tasa de crecimiento del 6%. Sin embargo, es la menor que ha registrado ese pa√≠s en los √ļltimos 17 a√Īos. La ralentizaci√≥n obedece en parte a los esfuerzos del gobierno del presidente Xi Jinping de intentar que el pa√≠s crezca en sectores de mayor nivel como los servicios y la alta tecnolog√≠a, pero tambi√©n por la reducci√≥n de los rendimientos derivados de su modelo de capitalismo de Estado, que muestra lo que algunos analistas consideran como "signos de agotamiento". En los √ļltimos a√Īos, el Estado aument√≥ su control sobre la econom√≠a en detrimento de los actores privados y la mayor parte de los nuevos cr√©ditos bancarios estuvieron dirigidos a empresas p√ļblicas. Adem√°s, la producci√≥n industrial cay√≥ en julio a su punto m√°s bajo en los √ļltimos 17 a√Īos, algo que puede ser parcialmente atribuido a los aranceles impuestos por Trump. Las medidas tomadas por Washington tambi√©n han causado una ralentizaci√≥n de las exportaciones, lo que tiene implicaciones para la econom√≠a mundial. 3. Reino Unido Durante el segundo trimestre de 2019, la econom√≠a de Reino Unido se contrajo en 0,2%. Ante este fen√≥meno, los analistas atribuyen sus dificultades econ√≥micas a las dudas relacionadas con el proceso de salida del pa√≠s de la Uni√≥n Europea (UE), conocido como Brexit, previsto originalmente para el pasado 29 de marzo. La promesa del actual primer ministro, Boris Johnson, de hacer realidad el Brexit el pr√≥ximo 31 de octubre -haya o no acuerdo con la UE- y los actuales intentos en el Parlamento brit√°nico para evitar una salida sin acuerdo, le echan m√°s gasolina al fuego de la incertidumbre. Desde la realizaci√≥n del re√Īido refer√©ndum en el que se decidi√≥ la salida de Reino Unido de la UE en junio de 2016, la libra esterlina pas√≥ de valer US$1,46 a US$1,21. 4. Alemania Considerada por d√©cadas como la locomotora econ√≥mica del tren europeo, la econom√≠a alemana cay√≥ un 0,1% durante el segundo trimestre de este a√Īo. Conocida por su gran capacidad exportadora -especialmente de maquinarias, camiones y veh√≠culos-, fue precisamente en este sector donde se origin√≥ el retroceso de la econom√≠a germana, que result√≥ afectada por una fuerte ca√≠da de sus ventas, especialmente de las dirigidas a China. En t√©rminos interanuales, las exportaciones de Alemania cayeron 8%. Esta situaci√≥n ha llevado a algunos analistas a vaticinar que el pa√≠s va rumbo a una recesi√≥n inminente. Si eso ocurriera, la cuarta econom√≠a del mundo tiene un buen super√°vit fiscal de 7,4% del PIB que le permitir√≠a disponer de fondos para estimular la econom√≠a. 5. Italia Con una deuda que supera el 130% de su PIB y una econom√≠a estancada que cay√≥ un 3% entre 2008 y 2018, muchos creen que Italia puede convertirse en la nueva fuente de inestabilidad econ√≥mica dentro de la Uni√≥n Europea. Su sector bancario, en el que tienen intereses instituciones financieras de otras parte de Europa, parece lastrado por deudas dif√≠ciles de cobrar. Mientras tanto, el sector manufacturero intenta dar la pelea -aunque con resultados infructuosos- ante la competencia procedente de China. 6. Brasil Hace una d√©cada, Brasil era destacado como miembro de los Brics, un grupo conformado por econom√≠as emergentes con tasas aceleradas de crecimiento econ√≥mico (los otros miembros era Rusia, China, India y Sud√°frica) que superar√≠an en 2050 a los pa√≠ses desarrollados. Los resultados de la √ļltima d√©cada, sin embargo, arrojan serias dudas sobre esa posibilidad. En los meses previos a la elecci√≥n de Jair Bolsonaro como presidente, los mercados se crearon expectativas favorables sobre el pa√≠s. Sin embargo, menos de un a√Īo despu√©s de su llegada al poder, las perspectivas de crecimiento significativo han quedado postergadas hasta 2020. Una parte sustancial de las malas perspectivas que enfrenta Brasil son consecuencia de los problemas que ocurren en otros lugares. Entre estos est√° la crisis econ√≥mica en Argentina, su vecino y socio en el Mercosur; la ralentizaci√≥n del crecimiento en China, que ahora requiere importar menos materias primas de Brasil; as√≠ como los temores por la posibilidad de que tambi√©n caigan sus ventas a EE.UU. como consecuencia de la guerra comercial entre Washington y Pek√≠n. 7. Argentina Tras las recientes elecciones primarias en Argentina, cuyos resultados vaticinan un muy probable regreso al poder del peronismo, la Bolsa de Valores de Buenos Aires (Merval) sufri√≥ la segunda mayor ca√≠da registrada en el mundo desde 1950. Adem√°s, la cotizaci√≥n de los bonos de la naci√≥n descendi√≥ hasta 54 c√©ntimos por d√≥lar, lo que significa que los mercados consideran como muy probable que el pa√≠s incurra en un impago de su deuda. Entre el 9 y el 14 de agosto, la relaci√≥n del peso argentino con el d√≥lar pas√≥ de 45 a 1 a 60 a 1. Pero las dificultades econ√≥micas no empezaron con estos resultados electorales. Argentina ha estado en recesi√≥n durante el √ļltimo a√Īo y registra una inflaci√≥n superior al 50%. El √≠ndice de pobreza es ya del 35% frente al 27,3% del primer semestre del a√Īo pasado, seg√ļn el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Cat√≥lica Argentina. Estos factores parecen haber sido fundamentales en la derrota electoral sufrida por el presidente Mauricio Macri. Sin embargo, la posibilidad de un triunfo final de la candidatura peronista formada por Alberto Fern√°ndez como candidato a presidente y Cristina Fern√°ndez de Kirchner como aspirante a la vicepresidencia, genera fuertes temores en los mercados, donde muchos empiezan a dar por hecho que Argentina incurrir√° en el impago de su deuda. 8. Singapur La posibilidad de una recesi√≥n se alza en el horizonte pr√≥ximo de la econom√≠a de Singapur despu√©s de que en el segundo trimestre de este a√Īo su PIB registrara un descenso del 3,3%. Los analistas achacan los malos resultados principalmente al descenso de sus exportaciones de bienes manufacturados, as√≠ como a la ca√≠da de las ventas como consecuencia de la disminuci√≥n del turismo chino. 