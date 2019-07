Los cinco factores que pueden romper el orden econÃ³mico y los mercados globales

Agrandar la foto + Twittear Pimco, uno de los mayores inversores del mundo en renta fija, re√ļne todos los a√Īos a expertos de la industria en un foro en el que se debate sobre las tendencias seculares que est√° experimentando el mundo. En 2019 el tema ha sido las tendencias con potencial para generar una disrupci√≥n en la econom√≠a real. La gestora identifica los siguientes factores: China, el auge del populismo, la evoluci√≥n demogr√°fica, los avances tecnol√≥gicos y la vulnerabilidad del mercado financiero. 1. China Es uno de los grandes protagonistas de los √ļltimos a√Īos, para los economistas y para los mercados. La posibilidad de que la econom√≠a del pa√≠s sufriese un aterrizaje duro a medida que su crecimiento econ√≥mico se va suavizando, ha sido uno de los grandes motivos de preocupaci√≥n. Desde Pimco siguen considerando que es un factor clave que hay que vigilar. "Nuestro escenario base es que el crecimiento econ√≥mico de China frene de forma gradual, pero no se puede descartar que el camino tenga m√°s baches de lo esperado, especialmente si la guerra comercial con los Estados Unidos", explican los expertos. Si el frenazo econ√≥mico se acentuase en China, la acumulaci√≥n "masiva" de deuda interna en el pa√≠s durante los √ļltimos a√Īos agravar√≠a la situaci√≥n, avisan desde Pimco, y creen que "las autoridades chinas podr√≠an utilizar una devaluaci√≥n agresiva de la divisa, que podr√≠a generar una ola de deflaci√≥n a la econom√≠a global". Precisamente, esta posibilidad atemoriz√≥ a las bolsas mundiales en verano de 2015 y enero de 2016. 2. El populismo Es innegable que la pol√≠tica mundial ha tendido al populismo durante los √ļltimos a√Īos. En pa√≠ses como Estados Unidos, Italia y Grecia, las pol√≠ticas m√°s populistas han ido ganando terreno. "Los movimientos populistas, los partidos y sus candidatos, probablemente seguir√°n rompiendo con las pol√≠ticas internacionales y nacionales, y la forma de hacer pol√≠tica en los pr√≥ximos 5 a√Īos", se√Īala la gestora. 3. La demograf√≠a La crisis demogr√°fica tambi√©n es uno de los problemas sobre los que vienen alertando muchos expertos durante los √ļltimos a√Īos. "El crecimiento de la poblaci√≥n m√°s lento y el incremento de la longevidad en las econom√≠as m√°s grandes son contribuyentes importantes al crecimiento d√©bil, la baja inflaci√≥n y el exceso de ahorro que est√° deprimiendo los tipos de inter√©s", destaca Pimco, quien cree que son los factores que forzar√°n a los bancos centrales a mantener los bajos tipos de inter√©s que se han visto durante los √ļltimos a√Īos. 4. La tecnolog√≠a No todos los factores disruptivos tienen porqu√© ser negativos. En cuanto a la tecnolog√≠a, Pimco se√Īala que se est√°n empezando a recoger los frutos de los avances tecnol√≥gicos. "Durante el √ļltimo a√Īo, la producci√≥n por hora (productividad) en el sector empresarial estadounidense no agr√≠cola ha repuntado desde su ritmo de los √ļltimos cinco a√Īos, y la inversi√≥n en investigaci√≥n y desarrollo ha acelerado", se√Īala la gestora. Eso s√≠, tambi√©n avisa de que, si bien la disrupci√≥n crear√° ganadores, tambi√©n generar√° perdedores. "La posibilidad de que haya un salto en el crecimiento econ√≥mico, que no es nuestro escenario central, pero es una posibilidad, podr√≠a generar desempleo, lo que podr√≠a alimentar el descontento con los pol√≠ticos y generar un aumento de apoyo a los candidatos populistas", explican. 5. Mercados financieros vulnerables "Debemos permanecer atentos al riesgo de que, en lugar de reaccionar a las noticias, sean los mercados financieros los que las generan", explica la gestora, quien explica que las dos √ļltimas recesiones, las de 2001 y 2008, se generaron principalmente por desequilibrios en los mercados financieros. En algunos casos, la situaci√≥n no ha cambiado demasiado: "M√°s de 10 a√Īos despu√©s del estallido de la crisis financiera seguimos operando en un contexto que se caracteriza por pol√≠ticas extraordinarias y represi√≥n financiera, que fuerza a los inversores a buscar rentabilidades en otros lugares", destaca Pimco. Esto podr√≠a tener un impacto fuerte en los mercados. "Existen preocupaciones muy v√°lidas sobre la estructura del mercado, particularmente en mercados de cr√©dito, por temas de liquidez. Cualquier cambio significativo en el sentimiento de mercado ser√° muy dif√≠cil de acomodar sin que haya una gran disrupci√≥n en el mercado", explican. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario