México es el quinto país del mundo que más aumentó precios de gasolina; y 40 ni lo movieron

Fotografia: DANIEL BECERRIL/REUTERS. Agrandar la foto + Twittear "No hay manera de que eso cambie. La razón profunda es que el precio del petróleo aumentó en el mundo [...]. De hecho, es en México, por el esfuerzo que hicimos de acomodar los impuestos, de los países en los que menos ha subido la gasolina", dijo José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda, hoy por la mañana en entrevista con Radio Formula. Hace ocho días que ciudadanos se manifiestan en al menos 20 estados de la República en contra del incremento al precio de las gasolinas. El Presidente Enrique Peña Nieto dijo ayer por la noche en un mensaje transmitido en cadena nacional que el gasolinazo era la única opción. Hoy por la mañana, el titular de Hacienda explicó que México es uno de los países en los que el incremento ha sido menor. Los datos no respaldan lo dicho por Meade. México está entre los países en donde más ha aumentado el precio de la gasolina, de acuerdo con el portal especializado en datos y análisis sobre combustibles, Global Petrol Prices. En la primera semana de enero, el costo de la gasolina en el mundo se incrementó en más de dos por ciento, llegando hasta los 98 centavos de dolar por litro en promedio. En consecuencia, de los 103 países incluidos en el ranking global, en 56 el precio de la gasolina aumentó, en siete hubo un decremento y en 40, los costos permanecen sin cambio alguno. México se encuentra entre los primero 56. De acuerdo con los datos de Global Petrol Prices, México fue el país que estableció el mayor incremento en una semana, al aumentar el precio en hasta 20 por ciento para la gasolina y hasta 16 por ciento para el diésel, seguido sólo por los Emiratos Árabes Unidos, en donde el incremento fue de 5.6 por ciento para las gasolinas y de 7.2 por ciento para el diésel. En los últimos tres meses, el incremento promedio de 20 por ciento en México es el quinto más alto en el mundo después de Zambia (32.7 por ciento), Egipto (30.6 por ciento), Georgia (20.6 por ciento) y Malasia (20.6 por ciento). A nivel regional, también es México el que estableció el mayor incremento. En América Latina, el segundo incremento más alto fue hecho por Perú, con 11.1 por ciento, seguido por Guatemala, con 10.2 por ciento. En Argentina y Bolivia el precio de la gasolina permanece sin cambio y en Costa Rica, disminuyó en 3.6 por ciento. LA EXPLICACIÓN DE PEÑA NIETO El aumento al precio de las gasolinas a partir del 1 de enero de 2017 fue anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 27 de diciembre del año pasado, un día después de que iniciara el periodo vacacional de nueve días del Presidente Peña Nieto. El anuncio desató, primero, reclamos en redes sociales. Así, una de las primeras reacciones del Gobierno federal fue publicar una infografía titulada "Mitos sobre las gasolinas" en su cuenta de Twitter. La imagen está dividida en cuatro columnas que pretenden explicar el desabasto, la refinación, el subsidio y aspectos relacionados con la calidad respecto a otros países. El miércoles 4 de enero, el Presidente ofreció una conferencia de prensa en la que anunció cambios en su gabinete: la renuncia de Claudia Ruiz Massieu como secretaria de Relaciones Exteriores y el nombramiento de Luis Videgaray Caso en su lugar. Además de este anuncio, dirigió un mensaje con motivo del "gasolinazo": "Apelo a la comprensión de la sociedad, a donde apelo a que la sociedad escuche los motivos y las razones que el Gobierno ha venido exponiendo, precisamente, del por qué esta decisión que, de no haberse tomado, debo decir, sería aún más doloroso los efectos y las consecuencias". Gustavo de Hoyos, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana reclamó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto pidiera a los mexicanos sensibilidad y entendimiento del contexto por el que atraviesa el país, cuando no existen resultados para atacar la corrupción ni el despilfarro en la administración gubernamental. "El Gobierno mexicano ha pedido a la sociedad ser más comprensiva, pero ¿en qué momento el Gobierno será comprensivo con la situación que están atravesando los mexicanos?" "¿En qué momento veremos anuncios del Gobierno sobre planes de austeridad en el gasto, de disminución del gasto corriente, de compromisos con la eficiencia, de la eliminación de gastos superfluos, de disminución de los privilegios para los servidores públicos, de castigo directo y severo a la corrupción -comenzando por la interna-, así como la reducción al Presupuesto, por ejemplo, en materias como la comunicación?", insistió. Aseguró que si el Gobierno "hace un esfuerzo de fondo" para reducir su gasto presupuestal, así como los impuestos al Valor Agregado (IVA) y el del Especial sobre Producción y Servicios en los combustibles se podría ajustar el costo. "Pedimos que el Gobierno ajuste el gasto público, que deje atrás el presupuesto que le asignaron en 2017. Hacer un esfuerzo de fondo", dijo este día en entrevista con Radio Formula. Las protestas en todo el país no cesaron y hace tres días, además de las manifestaciones empezaron los saqueos que han dejado, al menos dos muertos. Ayer, escenarios de violencia se vivieron en Puebla, Estado de México, Hidalgo, Coahuila y Nuevo León, en donde intentaron quemar el Palacio de Gobierno en Monterrey, destruyeron la fachada y voltearon autos. En Veracruz, una persona que huía tras haber robado atropelló a otra, privándola de la vida, según reportó el Gobierno de ese estado. Tras este escenario, el Presidente Peña Nieto dirigió un mensaje a la nación ayer por la noche en cadena nacional. Dijo que por falta de alternativas el aumento a las gasolinas se queda y preguntó: "¿Qué hubieran hecho ustedes?". LAS JUSTIFICACIONES DEL PRI Ayer por la tarde, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, dijo que era necesario aumentar el precio de la gasolina o en caso contrario se hubieran hecho recortes a los programas sociales y se hubiera dejado de hacer obra pública. De acuerdo con el legislador, el Gobierno federal gastaban cerca de 200 mil millones pesos al año para "mantener un precio artificial [en las gasolinas]", y de mantenerlo se tendría que haber elevado "los impuestos, el aumento de la deuda, o bien, la desaparición de Prospera, todas las campañas de vacunación, Pensión para Adultos Mayores, el Seguro Popular, los apoyos económicos a productores agrícolas o tampoco habría recursos para construir carreteras o mantenimiento de caminos". Ante el reclamo, de empresarios y analistas, de que en lugar del alza a los combustibles se debería hacer un recorte al presupuesto dijo que "recortar el gasto público de esa magnitud habría equivalido al doble del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social o a la mitad del presupuesto anual del IMSS, por ello esta medida resultaba inevitable". Camacho Quiroz dijo que su partido asume la responsabilidad por la medida que ha desatado protestas y saqueos en el país y expresó su "completa solidaridad con el Presidente Enrique Peña".