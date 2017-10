Gobernaciones, alcaldías y universidades no están obligadas a pagar incremento salarial Por: Página Siete Las entidades autónomas como gobernaciones, alcaldías y universidades no están obligadas a pagar el incremento salarial que fijó el Gobierno, 7% al haber básico y 10,8% al mínimo. "Ellos tienen que evaluar... Embajador: Bolivia envió menos gas a Argentina desde marzo, pero no hay penalidades Por: Los Tiempos Bolivia envió a Argentina menos gas de lo previsto desde el mes de marzo, pero esto no significa que haya "penalidades", informó el embajador del vecino país en La Paz, Normando Álvarez. En conferencia... Privados y Evo se reúnen por salarios y empleo Por: El Deber El presidente Evo Morales se reúne desde las 10:00 de este lunes con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) en Palacio de Gobierno. El 27 de abril, el titular de la CEPB, Ronald Nostas,...

Dan arresto domiciliario a ejecutivo de Petrobras Bolivia Por: El Deber En medio de las negociaciones de ampliación del contrato para la compraventa de gas que negocian Bolivia y Brasil, además de los preacuerdos entre... CEPB pide cambios impositivos para paliar alza salarial Por: Página Siete Empresarios privados aceptaron el incremento salarial dispuesto por el Gobierno el 1 de mayo y plantearon 10 propuestas en los ámbitos impositivo,... Estos son los 5 ejes del Plan Nacional de Empleo Por: El Deber El Plan Nacional de Empleo con cinco ejes tendrá una inversión de 146,4 millones de dólares, apunta a reducir el desempleo de 4 a 2,7% en el país Este...