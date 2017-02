Asoban rechaza la propuesta de elevar el IUE hasta el 50%

Fotografia: Página Siete Agrandar la foto + Twittear La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) rechazó ayer el incremento de la Alícuota Adicional al Impuesto a las Utilidades de las empresas (AA-IUE) del 22% al 25%, propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas, ya que afectará la rentabilidad de las entidades, afirmó ayer su presidente, Nelson Villalobos. "Causa extrañeza y rechazo en el sector el que se esté evaluando una medida como ésta, toda vez que recién el año pasado hemos definido la aplicación de 22% de la alícuota adicional", precisó.



De entrar en vigencia esta medida, explicó Villalobos, la presión tributaria sobre el sector superará el 60% de sus ingresos.

"En tasas nominales, se estaría pagando el 50% entre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y la Alícuota adicional (AA-IUE), el 6% destinado a la función social; hay también una porción de Impuesto al Valor Agregado (IVA) no compensado que fluctúa alrededor del 8%, es decir alrededor del 64% de las utilidades de las entidades bancarias", remarcó.

Según el presidente de Asoban, de aplicarse la medida se afectaría negativamente la capacidad de capitalización y de expansión de crédito de los bancos.

Explicó que en 2016 la rentabilidad promedio de la banca fue de 15%, cifra inferior a la alcanzada en pasadas gestiones, cuando se situó entre 17% y 18%.

"Esto demuestra que el rendimiento de la inversión en el sector de la banca ha venido disminuyendo y ése es un indicador que debería llevarnos a pensar en que es necesario de que la banca más bien se fortalezca", aclaró.

De acuerdo con un comunicado de Asoban, el año pasado las utilidades de la banca fueron de 304 millones de dólares, de los cuales, el 6% -equivalentes a 18 millones de dólares- fueron destinados al fortalecimiento del Fondo de Garantía para créditos productivos y de vivienda social, mientras el 50% de los restantes 285 millones de dólares serán destinados a capitalizar las entidades con el fin de fortalecer sus patrimonios.

Sin embargo, la asociación remarcó que en su conjunto, si bien el sector bancario registró un aumento en sus utilidades en 2016, un análisis por entidad muestra que de los 17 bancos, cuatro de ellos registraron menores ganancias con respecto a 2015.

Villalobos sostuvo que se solicitará un audiencia con el ministro Luis Arce para analizar el ajuste impositivo.

El secretario ejecutivo de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin), Antonio Sivila, señaló que mediante una carta se los invitó a reunirse con la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, mañana.

Con la propuesta de elevar la alícuota adicional al IUE, el Gobierno espera recaudar 75 millones de bolivianos.

La propuesta del Ministerio de Economía Incremento El Ministerio de Economía propuso el fin de semana aumentar el impuesto a los beneficios del sector financiero del 22% al 25%. En diciembre de 2015, el Gobierno dispuso que los bancos pagarán un 22% como Alícuota Adicional del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (AA-IUE), si es que la rentabilidad supera el 6%.

Distribución Para el Gobierno, el sector financiero es un nicho de excedente económico y tiene la capacidad para contribuir al Estado.

Recursos Según el Ministerio de Economía los ingresos por la AA-IUE llegaron a Bs 592 millones en 2012 y Bs 679 millones en 2013 y subieron a Bs 964 millones en 2014 y bajaron a Bs 695 millones en 2015. Expertos ven que los nuevos impuestos buscan cubrir déficit fiscal Expertos opinan que el aumento de los aranceles a los electrodomésticos y la intención del Ministerio de Economía de elevar la Alícuota Adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas para los bancos, busca cubrir el déficit fiscal experimentado en los últimos años y compensar la caída de ingresos por hidrocarburos.

"Estos incrementos en aranceles e impuestos tienen por objetivo recaudar y compensar menores ingresos por la renta de gas, y reducir el déficit fiscal", opinó el economista Armando Álvarez.

En su criterio, el nuevo impuesto para la banca reducirá utilidades, el retorno y los incentivos para invertir.

Para Juan Antonio Morales, ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), aumentar la carga impositiva de los bancos con un propósito fiscal no es una medida prudente, ya que podría trabar el crecimiento de las entidades.

"No considero prudente tomar acciones tributarias por razones fiscales, esto conlleva un gran riesgo, impide que los bancos crezcan", subrayó.

Respecto al aumento de los aranceles para los artículos importados de línea blanca, negra y y otros, ambos expertos señalaron que la medida debe estudiarse con cuidado, ya que podría incentivar al contrabando y fomentar la informalidad.

Morales sostuvo que el ajuste podría crear protecciones a sectores que no las merecen, además de alentar al contrabando y a quienes lo impulsan.

"Aumentar aranceles es una invitación al contrabando ya que se aumentan sus ganancias y se genera informalidad" sostuvo.

