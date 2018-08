Agrandar la foto + Agrandar la foto + Twittear Fernando Mompo nos recibe en su oficina ecológica donde los ventanales lo hacen transparente a los ojos del resto. Tres de las cuatro paredes están revestidas con vidrio. No es lo que se espera de un banco y menos de la oficina de un gerente. Refuerza el concepto con el que el Banco Pymes Ecofuturo ha estado trabajando los últimos diez años. El crecimiento sorprendente de la institución es una forma de la claridad que rodea sus finanzas; además, es la manera de estar conectados a la gente. Mompo explica que el banco se esfuerza en tutelar un nuevo estilo: ajustado a las necesidades de préstamo del cliente, juvenil pero sobre todo eficiente. Una de las coas que llaman la atención es su edificio temático. "Presentamos una convocatoria para construir el banco. Desde que se inició la construcción hace un par de años algo nuevo estaba pasando con el entorno. Se preservó el Ceibo (un viejo árbol de al menos 50 años) y la construcción giró en torno al espacio y la naturaleza. El árbol sigue recibiendo los rayos del sol, tratamos de reflejar un concepto de puntualidad, compromiso y cuidado con el medio ambiente. Una forma de innovar y hacer posible que la ciudad no sea invadida con estructuras de 20 pisos", dice el gerente del banco en una charla impensada para dejar de hablar de las cuentas bancarias. Las adecuaciones y el crecimiento El gerente general del Banco Pyme dice que cartera de Eco Futuro ha crecido en los últimos años unas seis veces. Para explicar el crecimiento Mampo se remonta a 1989 cuando el país inició la era de los microcréditos. Diez años después el sistema financiero reguló su actividad, se crearon los Fondos Financieros Privados FFP a modo de dar respuesta a un sector que ya entonces comenzó a irrumpir en el mercado del micro crédito de manera continua y acelerada. Hoy, el Banco Pye Ecofuturo tiene una presencia importante en el sistema. El viernes 20 de julio celebró varias cosas a la vez. Una especie de challa festiva con colores y fuegos artificiales. Quiso también llamar la atención comprometiendo la presencia de influencers en otras categorías. Fue un gran acontecimiento. Fernando Mompo y su equipo se encontraban rodeados de los paradigmas del mercado esa noche expresada en su sólido crecimiento. "Desde el año 2008 cuando FADES asume el control del banco nuestra cartera ha pasado de 70 a US$ 435 millones", dice su gerente general. Además, afirma que el Banco Pyme es la primera institución que explica a sus clientes la necesidad por satisfacciones reduciendo espacios ociosos y generando empatías en la era digital. "Hemos consolidado una red de 70 agencias en todo el país manteniendo una característica que diferencia a Ecofuturo de otros bancos; es que el 50 por ciento de esas agencias se encuentran en la zona rural". Enumera algunas de ellas: Apolo, Escoma, Caranavi, Guanay, Palos Blancos, Mapiri, en el departamento de La Paz; también hace referencia a la Chiquitanía en Santa Cruz: San José de Velasco, San Javier, San Julián, Concepción, Cuatro Cañadas, Puerto Quijarro, Camirí y otras poblaciones. "Somos el única opción bancaria que tienen las personas en todas estas poblaciones", asegura. ¿El crecimiento del banco en los últimos 10 años refleja el crecimiento del sistema financiero nacional? Creo que nuestro crecimiento tiene razón en dos aspectos; hay una demanda del microcrédito porque la mayor parte de la población reconocida por nosotros es de empresarios. La señora que tiene un kiosco de dulces es una empresaria para nosotros. La otra fuente son los empresarios que tienen su actividad por cuenta propia: un taxista, por ejemplo. El banco ha desarrollado tecnologías de crédito para atenderlos. ¿Qué cantidad de la cartera del banco esta acomodada al sector de las pequeñas finanzas? El 76 por ciento de nuestra cartera atiende operaciones para el microcrédito. Nos hemos convertido en una institución que tiene una cartera crediticia que se acomoda a cada persona: no tenemos enlatados sino que hacemos una evaluación particular que se acomoda a sus necesidades y posibilidades. ¿En qué sector se concentra la mayor atención de crédito a pequeños empresarios? Nos ha favorecido la capacidad de acercarnos a las áreas rurales apoyando el sector productivo, de hecho hemos desarrollado tecnología de crédito agropecuario, el 29% de nuestra cartera esta acomodada en ese sector, ha sido una combinación de todos estos aspectos que permiten este crecimiento. ¿Qué se espera en proyección? En este etapa de cambios de normativa cada banco debe optar por una estrategia, nosotros queremos seguir siendo un banco destinado al microcrédito; pensamos que el microcrédito va a crecer entre el 75 al 80 por ciento de nuestra cartera en los próximos 10 años; tenemos la tecnología para atender este sector de la economía. Vamos a impulsar la integración de las áreas rurales y urbanas y nos vamos a mantener con los créditos chicos. No tenemos interés en ser un banco corporativo, sin que esto sea malo y obviamente avanzar en los procesos integrados: banca por internert, banca móvil y educación financiera. Los clientes están dispuestos a subirse a este tren. ¿Banco Pyme EcoFuturo es un banco joven? La juventud tiene capacidades para aportar y asimilar mucho más rápido, los jóvenes tienen más información que antes, nosotros invertimos en la gente joven porque nos permite ser sensibles a sus necesidades. No somos un banco solemne y la juventud se sienta bien en estas condiciones. ¿Qué los diferencia en el mercado? La gente ya no compara los servicios de un banco con otro banco sino con instituciones que tienen presencia en el internet. Hay los medios, lo que nos falta es hacer un esfuerzo para adecuarnos a las nuevas tecnologías y atender en esas características. "Somos un banco dirigido a las personas empresarios y asalariados con créditos para todas sus necesidades, también cubrimos servicios como cajas de ahorro, dpfs; debemos ser el banco con más servicios adicionales para las personas, el banco no solo es banco sino un sistema integrado"