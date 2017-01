BoA carece de centro de mantenimiento de aviones

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear La flota de aviones con la cual presta servicios la estatal Boliviana de Aviación (BoA), en vuelos nacionales e internacionales, recibe mantenimiento mecánico y especializado en cuatro países, Brasil, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, debido a que la compañía aérea carece de un centro (hangar) de mantenimiento internacional en el país. TERCERIZACIÓN La información fue revelada a EL DIARIO por el gerente general de la empresa, Ronald Casso. "Es evidente, nosotros tercerizamos los servicios de mantenimiento en diversos niveles, hay mantenimiento que lo hacemos nosotros y todos los otros servicios de hangar los hacemos en el exterior, nosotros no alquilamos hangar en Bolivia", declaró Casso a través de un contacto telefónico que sostuvo con El DIARIO, desde la ciudad de Cochabamba. FLOTA BoA posee actualmente un total de 22 aeronaves, de los cuales, solo 7 son de propiedad de la empresa. El resto son alquilados y se hallan bajo la modalidad de leasing financiero (alquiler), que no es otra cosa que un contrato privado con opción a compra, aclaró Casso. Reveló también que existen cuatro países en los cuales BoA aloja la flota de aviones que tiene para que puedan recibir, periódicamente, mantenimiento y asistencia técnica especializada. "Brasil, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. Todos los hangares deben ser certificados bajo norma internacional y en Bolivia no existe ninguno", afirmó. SERVICIO LOCAL ¿No hay necesidad de tener un hangar certificado en Bolivia?, preguntó El DIARIO frente a la información que reveló Casso. "Por supuesto, hay necesidad, nosotros tenemos un proyecto para invertir, nos gustaría construir, tener un centro de mantenimiento a nivel internacional, porque venimos alquilando afuera, compramos los servicios, pero eso es parte de los proyectos que tiene BoA de certificar un centro de mantenimiento a nivel internacional". INVERSIÓN "Son costos, pero también se debe tocar que son costos necesarios y estipulados dentro de la operación porque son mantenimientos que se deben hacer bajo parámetros internacionales que en Bolivia no existe", respondió sin precisar cifras. FLOTA DE 22 NAVES Los aviones sobre los cuales tiene propiedad la compañía son el 767 de largo alcance, otros dos modelos, 737, de mediano alcance. "Los otros (aviones) tienen diferentes contratos, en algunos casos hay la opción de compra al final del contrato que se van a tomar la decisión al final. Tenemos una flota diversa que va desde el año 1994 para adelante", indicó el gerente de BoA, Ronald Casso. La empresa renovará las naves, 767, que viajan en vuelos regulares a Madrid, España y Miami, Estados Unidos, así como los medianos, 737. INVERSIÓN La compañía aérea invertirá 15 millones de dólares en 2017 en la compra de nuevas aeronaves. De los 22 aviones que cuenta, 20 se encuentran operando y dos están en reserva. La aerolínea fue creada hace nueve años con dos aviones propios, hoy es dueña de siete, el resto se encuentra bajo diferentes tipos de contratos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario