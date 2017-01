BoA insuficiente frente a creciente demanda

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear En las últimas semanas, crecieron las quejas en contra de la estatal Boliviana de Aviación (BoA). Incluso, asambleístas del MAS y hasta ministros expresaron su molestia por la demora en los vuelos, y la llegada retrasada de los equipajes a destino. Al respecto, la gerencia de la aerolínea responsabilizó de estos incidentes al cambio climático, limitada infraestructura aeroportuaria y al personal insuficiente en aeropuertos. DEMANDA En entrevista concedida a ANF, desde Cochabamba, el gerente general de BoA, Ronald Casso, informó que en los últimos 10 años se cuadriplicó la demanda de pasajeros, pero que dicho crecimiento del mercado no fue acompañado en la misma magnitud con mayor infraestructura aeroportuaria, ni tampoco con más personal en Migración y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). "Hay también una cuestión que pasa desapercibida y se trata de los cambios climatológicos, evidentemente es época de lluvias, pero también tenemos temperaturas altas, todo lo cual afecta al servicio. Además. hay un tema que se explica recurrentemente a los pasajeros. Un aumento de temperatura, como en El Alto, hace que toda la operación se vea afectada y nos veamos obligados a último momento a tener que reducir el peso de las aeronaves por seguridad", señaló. SEGURIDAD Casso explicó que BoA no bajó los estándares de calidad internacional que obligan a tener operaciones seguras. Dijo que se aumentó la oferta a fin de cubrir la demanda con 130 vuelos al día, que trasladan a aproximadamente a 14 mil pasajeros. Sobre las proyecciones, anticipó una inversión de 15 millones de dólares para la compra de nuevas aeronaves. Al momento operan 20, de las cuales siete son propias. TEMPORADA ALTA "Decir que todos los vuelos están demorados y que todo el servicio no está adecuado no está bien porque evidentemente hay muchos factores de los cuales se puede desprender una demora de vuelo, es un época alta que exige que todos los servicios estén de acuerdo a la demanda que hay, y es evidente que no todos los servicios están de acuerdo, hay carencias de infraestructura, de personal en otras instancias como en la Felcn y Migración", aseveró. Según el gerente de BOA, es evidente que en los últimos tres años hubo fuertes inversiones en aeropuertos, sin embargo recalcó que no son suficientes. "Ustedes verán que en La Paz llegamos con los aviones y no tenemos dónde parquearlos; tenemos que esperar 25 a 30 minutos con pasajeros para poder acceder a un espacio, entonces la infraestructura aeroportuaria tiene un rezago muy fuerte marcado con relación al crecimiento del mercado", sostuvo. QUEJAS DE MINISTRO Y LEGISLADORAS El 29 de diciembre el ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), César Cocarico, en su cuenta Twitter se quejó por la demora de su vuelo en BoA que lo obligó a estar hora y media atrasado en una reunión de trabajo. Sin embargo, su mensaje fue borrado posteriormente. ATRAPADA El 24 de noviembre, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, se quedó atrapada en el pre-embarque del aeropuerto Jorge Wilstermann de la ciudad de Cochabamba en espera de su vuelo a La Paz, el mismo que sufrió un retraso de una hora y 40 minutos. La asambleísta se paró en dos ocasiones para reclamar al personal de BoA. PREEMBARQUE La diputada por el Beni, Susana Rivero (MAS), también reclamó este miércoles 4 de enero por su cuenta de Twitter: "¿Qué pasa con BoA, vuelos demorados en fin de año y siguen. No es mejor reprogramar horarios y así no dejar a personas atrapadas en preembarque?". De ese modo, el malestar por los retrasos en los vuelos de BOA se extendió a autoridades de diferentes Órganos del Estado ligados al oficialismo. Pero, los reclamos de los pasajeros también son recurrentes porque ellos llegan un día a su destino y sus equipajes al día siguiente, lo que causa perjuicio e incomodidades. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario