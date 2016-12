Clausuran Pay Diamond y entidades piramidales

Agrandar la foto + Twittear El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) clausuró 13 sucursales de Pay Diamond y otras organizaciones piramidales como Two Bitcoin, Seven Oportunnity, Inversiones Pay Diamond, Global Clube y Líderes sin Límite en las ciudades de El Alto, Sucre, Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. La Administración Tributaria procedió con las clausuras debido a que estas entidades no contaban con Número de Identificación Tributaria (NIT). Estas empresas no existen jurídicamente en Bolivia, razón por la que el SIN advirtió a la población no dejarse sorprender. "En un trabajo coordinado con instituciones como la ASFI, el SIN hizo la clausura de Pay Diamond y otras organizaciones similares tomando en cuenta que estas empresas no tienen ningún tipo de autorización de ASFI ni cuentan con registros en Fundempresa, por tanto, están operando al margen de la ley", informó Mario Cazón, presidente del SIN. Clausuras En la ciudad de Santa Cruz se clausuró la oficina de Pay Diamond en la avenida Beni s/n edificio Top Center, piso 12. En Potosí se clausuraron tres sucursales de Inversiones Pay Diamont. En Sucre, en el Edificio Imperial se clausuraron a las empresas Two BitCoin y Seven Oportunity, con actividades similares a Pay Diamond. En la ciudad de El Alto se procedió a clausurar las oficinas de la organización Líderes sin Límite y Airbit Club-Two BiCoint. En horas de la noche se realizó la clausura de una tercera oficina que cumplía similares actividades a las de Pay Diamond. En Chimoré, en el departamento de Cochabamba, también se realizó la clausura de una oficina denominada Pay Diamond. En la ciudad de Oruro, las clausuras se registraron a las oficinas de Seven Oportunity y Global Clube. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario