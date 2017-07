Confirman ajuste salarial y reducción de personal YPFB

Fotografia: Josué Hinojosa / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, confirmó que el proceso de reingeniería que se aplica en YPFB implica la reducción de personal, la "nivelación" de salarios, la postergación de proyectos de menor envergadura y la disminución de costos operativos. Explicó que esa reingeniería se debe a la caída del precio internacional de los hidrocarburos, lo cual no permite que se ejecuten todos los proyectos que tiene en cartera YPFB. En ese entendido, señaló que al bajar la cantidad de trabajo en proyectos, también debe bajar la masa salarial. "Tenemos que reducir personal", afirmó Sánchez en entrevista con el canal estatal. Precisó que había unos 1.400 contratos a plazo fijo, de los cuales no se renovó un poco más de 200 a 220. Asimismo, el Ministro de Hidrocarburos anunció que habrá una nivelación de salarios en las filiales de Yacimientos, y que además se revisará si existe personal supernumerario en el área administrativa.



Los sindicatos de trabajadores petroleros ya se declararon en emergencia por este tema, sin embargo, Sánchez argumentó que la reingeniería se debe realizar para resguardar la salud de la empresa estatal más grande de Bolivia y afirmó que esa austeridad se está dando en compañías del rubro en todo el mundo. Se ejecutarán el 20% de los proyectos El Ministro indicó que YPFB tiene una carpeta de 35 proyectos de exploración hidrocarburífera, pero, debido a la baja en los precios, decidió priorizar la ejecución del 20% que son de mayor volumen y darán resultados a corto plazo, entre 2018 y 2020. Precisó que se ejecutarán de siete a ocho proyectos, entre los cuales mencionó a los campos de Río Grande, Boyui, Huacareta, Acero, Itacarai, Sarirenda y otros. La autoridad gubernamental señaló que los proyectos de la cartera de exploración restantes son de menor envergadura, y se dejará su ejecución para cuando mejore el contexto internacional de los precios. Asimismo, Sánchez sostuvo que en el plan de reingeniería se buscará que se disminuyan los costos de operación. Dijo que a nivel mundial los servicios petroleros bajaron un 40%, pero en el caso boliviano no se dio este margen de reducción, por lo cual se nivelará la banda de costos con ayuda de asesores.

