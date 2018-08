Agrandar la foto + Twittear El gerente general de Droguería Inti no deja de contestar su teléfono móvil, aunque es casi imposible verlo en sus oficinas en La Paz donde tiene sede. Es una norma en su actividad hacer frecuentes viajes por Bolivia. Él se encarga en persona de supervisar el funcionamiento de una de las compañías fabricantes de fármacos más importantes del país; en su portafolio (Vademecum) son fabricantes de alrededor mil productos de farmacia que se elaboran bajo estrictas normas de calidad en fábrica que la droguería tiene en El Alto. Entre sus múltiples ocupaciones Christian Schilling se encarga de ejecutar proyectos relacionados con el bienestar social. En la presentación del estudio "Modelo de Tolerancia Cero hacía la Violencia contra las Mujeres", observó que la violencia de genero ha disminuido considerablemente desde que Inti sumó esfuerzos para generar conciencia de los factores de riesgo en el ambiente laboral. "Las empresas bolivianas pierden casi dos millones de dólares al año a causa de la violencia contra la mujer". Además, Christian Shilling, es presidente de la Cámara Boliviano Alemana, institución que a lo largo del tiempo ha promovido relaciones empresariales que comprometen y fomentan el desarrollo. Este año Inti cumple 60 años razón más que valedera para dialogar con el representante de una de las industrias de fármacos más modernas, operador en la Bolsa Boliviana de Valores y con una actividad resuelta e impoluta que se ha ganado un lugar en la categoría de prestigio. ¿Existe algún secreto para haber levantado una industria de las más importantes en el país? El éxito de Droguería INTI no se podría explicar sin su talento humano, altamente competitivo, comprometido y con sólidos valores que le han permitido consolidarse como la industria líder en el mercado farmacéutico boliviano. Todo ese trabajo es acompañado con inversiones para adquirir tecnología de última generación y aplicar procedimientos de producción modernos que garantizan la calidad y excelencia de cada medicamento que se produce en INTI. La historia de Inti está estrechamente ligada a la familia Schilling y a una pomada que fue la que posibilitó el crecimiento de la empresa, ¿puede contarnos una parte de esa historia? Desde sus inicios, la historia de Inti está muy relacionada con la innovación, una cultura de trabajo promovida por Ernesto Schilling, fundador de INTI y además creador de Mentisan, un producto que revolucionó la industria farmacéutica de Bolivia y que se ha convertido en el remedio indispensable para las familias bolivianas. En un principio, Droguería INTI tenía como razón social Droguería Hamburgo; sin embargo, desde 1947 recibe la nueva denominación. A partir del año 2000, INTI inicia un proceso de modernización para atender las crecientes y nuevas exigencias en el país y el exterior y para cumplir la ley del medicamento en Bolivia. El 2003, su planta recibe la certificación Buenas Prácticas de Manufactura BMP/GMP, convirtiéndose en el primero del país en recibir ese aval. ¿Cómo se siente al haber conseguido incorporar a la vida de los bolivianos un producto que es indispensable en nuestros hogares? En INTI nos sentimos orgullosos porque el esfuerzo y desempeño de cada persona se ven reflejados en una empresa sólida, con productos de óptima calidad que son de gran ayuda para preservar la salud de los bolivianos y ciudadanos alrededor del mundo y para mejorar su calidad de vida. Todo esto, ha permitido ser reconocidos a nivel internacional. Droguería Inti ha incorporado un sinnúmero de productos que los bolivianos consumen con confianza, ¿cómo se construye esa confianza? La innovación y calidad forman parte de la cultura de trabajo de INTI. Esto ha sido fundamental para que nuestra compañía se consolide como la industria farmacéutica más importante del país y, de esta manera cumplimos con el compromiso de cuidar la salud y la vida de las personas. Se trata de una industria que para expandirse ha debido incorporar tecnología de punta, ¿a cuánto asciende la inversión que han realizado a lo largo del tiempo y que es lo que usted destaca de esa inversión? La confianza de los bolivianos, ha sido muy importante para alcanzar un crecimiento promedio del 10% los últimos tres años, y se proyecta que los próximos años, la cifra se aproxime al 8%. Ese movimiento económico, nos ha permitido realizar los últimos meses una inversión de 4 millones de dólares en infraestructura y en la adquisición de tecnología para optimizar los procesos en la planta de producción y en almacenes. Usted ha indicado que Inti ha conformado un grupo humano de excelencia al que se suman otras tareas como por ejemplo los ´agentes de cambio´ que pueden cambiar la cultura del país en temas como la violencia de género, ¿qué lo hace pensar de esa manera? La violencia contra la mujer no tiene sólo consecuencias económicas en las empresas, trasciende a niveles más profundos porque daña y desintegra a las familias e impide que las mujeres se realicen de manera personal y profesional. INTI, comprometida con el bienestar de sus colaboradores, implementó desde hace tres años, un programa integral denominado "Empresa Segura - Cero Tolerancia hacia la Violencia contra la Mujer", que se inició con la identificación y control de los patrones de gestión inequitativa. Posteriormente se desarrolló una estrategia integral de prevención, atención y sanción, que fue implementada en todo el país a través de campañas de sensibilización y capacitaciones con expertos, entre otras cosas. De manera complementaria, con el propósito de generar conciencia y llegar a la sociedad, se creó el medicamento simbólico 'Valórate', que motiva a las mujeres a confianza en sí mismas y denunciar a los agresores. Droguería Inti es una empresa que aplica en la Bolsa Boliviana de Valores en la que como requisito se requiere transparencia de sus estados financieros, ¿cuál es la clave del éxito para haber logrado esa transparencia? Todos los procesos administrativos, de producción y logísticos cumplen estrictos estándares de evaluación y transparencia que han sido importantes para cotizar en la Bolsa Boliviana de Valores, donde hemos obtenido la calificación AA2, lo que avala que todos los bonos que emitimos son de alta calidad crediticia y que los factores de protección son fuertes, mientras el riesgo es moderado. Por otra parte, es importante destacar que nuestro objetivo es emitir bonos accesibles para que jubilados y ahorristas, tengan una alternativa de inversión y se beneficien con intereses atractivos, financiando a una empresa nacional que lidera el mercado farmacéutico. ¿Cuántas personas trabajan en Droguería Inti? A nivel nacional, INTI genera más de 1.000 fuentes de empleo directas; sin embargo, de manera indirecta el impacto beneficia a más de 3.500 familias. ¿Sabemos que la planta de la empresa está en El Alto que lo llevaron a invertir en esa ciudad? Nuestra planta se encuentra ubicada en El Alto. Apostamos por esta zona porque brinda muchas ventajas, entre ellas los espacios del terreno, la facilidad de distribuir los productos a nuestras agencias y para facilitar la logística de importación y exportación de los mismos. Por otra parte, es importante mencionar que INTI mantiene una relación importante con varios laboratorios extranjeros para diversificar su propuesta comercial. PORTAFOLIO: § Fármacos en general § Productos para enfermedades específicas como diabetes e insuficiencia renal. § Insumos médicos, de rehabilitación física y hospitalaria. § Productos nutricionales. § Productos de cuidado personal. § Productos de medicina natural (OTC). § Vitaminas. § Insumos alimenticios de producción masiva. 