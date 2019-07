El registro de nuevas empresas cae en 44% el primer semestre de 2019

Agrandar la foto + Twittear 聽 El registro de nuevas empresas en el pa铆s cay贸 en 44 por ciento hasta junio de 2019 en relaci贸n con 2018, seg煤n el reporte de Fundempresa. El primer semestre del a帽o, 17.229 compa帽铆as se inscribieron, mientras que a junio de este a帽o la cifra baj贸 a 9.725. En Santa Cruz, el registro de nuevas empresas hasta diciembre de 2018 fue de 8.563, en La Paz se inscribieron 7.595 y en Cochabamba 4.725. Hasta junio de 2019, en el caso de los tres departamentos, la cifra de nuevos negocios no llega ni al 50 por ciento (ver infograf铆a). En el caso de Cochabamba, el primer semestre de este a帽o s贸lo se registraron 1.635 firmas. Para el analista econ贸mico Jos茅 Gabriel Espinoza, si bien cada a帽o emergen nuevas empresas, se debe analizar el n煤mero de aquellas que siguen activas e inactivas, porque si bien una compa帽铆a se registra, no logra mantenerse con el tiempo. "El costo laboral se ha ido acumulando y muchas empresas no pueden sostenerse. Entonces, algunas prefieren mantenerse en la informalidad antes que estar legalmente establecida por las cargas", afirm贸 Espinoza. Sin embargo, de acuerdo a la explicaci贸n del presidente de la C谩mara Nacional de Industria, Ibo Blazicevic, la ca铆da en el inscripci贸n de nuevas empresas no est谩 relacionada con la coyuntura actual o las pol铆ticas p煤blicas, como la carga impositiva o los beneficios laborales, sino que se debe a un tema de "calendarizaci贸n". Mientras que para el gerente Nacional de Fundempresa, Roberto Mustaf谩, estas cifras no son alarmantes, sino聽 que en 2018 hubo un crecimiento "at铆pico"聽 porque el Ministerio de Trabajo oblig贸 a muchas empresas a presentar el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) por lo que tuvieron que inscribirse. "No podemos decir que est谩n cayendo en la informalidad. Fueron formalidades", asegur贸 Mustaf谩 a Los Tiempos. 聽 CONCENTRACI脫N DE NUEVAS EMPRESAS En la gesti贸n 2014, las empresas inscritas en el departamento de Santa Cruz representaban el 26%, al mes de junio de 2019 el 32%. En La Paz en 2014 concentraban el 31%, a junio de 2019 el 31%. Las inscritas en Cochabamba, el a帽o 2014, representaban el 18%, a junio de esta a帽o lleg贸 al 17%, seg煤n datos de Fundempresa. A聽 junio de 2019, los municipios con mayor cantidad de compa帽铆as registradas fueron Santa Cruz de la Sierra con 2.641; La Paz con 1.404, Cochabamba con 1.151 y El Alto con 1.067 empresas. Por tipo societario, predominan las unipersonales, le siguen Sociedad de Responsabilidad y las sucursales del extranjero. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario